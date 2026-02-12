Подставные украинские "дропы" выманили у россиян 2000+ пакетов данных о Starlink: с номерами и позициями.

Украинские «хактивисты» превратили попытки российских военных возобновить работу своих Starlink в источник разведданных. «256 КиберШтурмовая Дивизия» вместе с InformNapalm и MILITANT создала сеть ботов и каналов, которые предлагали «услуги активации» терминалов за символическую оплату.





«Акция» помогла собрать сотни гигабайтов данных и доказательства деятельности врага. Больше недели россияне на временно оккупированных территориях отчаянно пытались найти «дропов» среди украинцев, готовых за деньги активировать Starlink на себя. Это стало следствием резкого перехода врага с гражданских спутниковых систем на собственные «аналоговнетные» технологии, что повлекло сбои в связи, остановку штурмов и прекращение дроновых атак на многих направлениях фронта.

«Понимая, как отчаянно эта плесень будет искать возможности восстановить работу тарелки Элона Маска и какие угрозы это несет, мы, вместе с InformNapalm и MILITANT, решили «помочь» им», — сообщила «256 КиберШтурмовая Дивизия».

В течение недели работы под прикрытием удалось получить:

более 2400 пакетов данных с информацией о расположении вражеских терминалов Starlink;

31 обращение от украинцев, которые были готовы выступить «дропами» для активизации терминалов;

почти 5900 долларов донатов от российских военных, которые пытались самостоятельно решить проблемы со связью.

Информацию о терминалах передали Сергею Стерненко для их окончательного перевода в режим «кирпича» вместе с подразделениями, находящимися поблизости. Данные о потенциальных предателях уже прорабатываются украинскими силовыми структурами, а полученные средства планируют направить на нужды ВСУ.





«Эта операция продемонстрировала принципиальную вещь: украинское киберсообщество и волонтерские разведывательные сети не действуют пассивно. Мы предвидим, адаптируемся и оперативно действуем на несколько шагов вперед. Для российских военных неопределенность поиска обходных путей по Starlink теперь является частью уравнения, в котором риск попадания в ханипоты слишком велик. Для Украины координация между хакерами, OSINT-аналитиками и оборонными структурами остается мультипликатором силы», — отметили в InformNapalm.

Операция проводилась после того, как отдельные «офисники» пытались быстро запустить собственные боты и каналы, которые враг быстро разоблачил, дискредитировав тему. Однако контролируемая работа «256 КиберШтурмовой Дивизии» позволила превратить эти попытки оккупантов на источник критически важных разведывательных данных для Украины.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: dev.ua