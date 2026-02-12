tradfi
Подставные украинские "дропы" выманили у россиян 2000+ пакетов данных о Starlink: с номерами и позициями.

Starlink окупантів став розвідкою для України: 256 КіберШтурмова Дивізія провела блискучу операцію

Украинские «хактивисты» превратили попытки российских военных возобновить работу своих Starlink в источник разведданных. «256 КиберШтурмовая Дивизия» вместе с InformNapalm и MILITANT создала сеть ботов и каналов, которые предлагали «услуги активации» терминалов за символическую оплату.


«Акция» помогла собрать сотни гигабайтов данных и доказательства деятельности врага. Больше недели россияне на временно оккупированных территориях отчаянно пытались найти «дропов» среди украинцев, готовых за деньги активировать Starlink на себя. Это стало следствием резкого перехода врага с гражданских спутниковых систем на собственные «аналоговнетные» технологии, что повлекло сбои в связи, остановку штурмов и прекращение дроновых атак на многих направлениях фронта.

«Понимая, как отчаянно эта плесень будет искать возможности восстановить работу тарелки Элона Маска и какие угрозы это несет, мы, вместе с InformNapalm и MILITANT, решили «помочь» им», — сообщила «256 КиберШтурмовая Дивизия».

В течение недели работы под прикрытием удалось получить:

  • более 2400 пакетов данных с информацией о расположении вражеских терминалов Starlink;
  • 31 обращение от украинцев, которые были готовы выступить «дропами» для активизации терминалов;
  • почти 5900 долларов донатов от российских военных, которые пытались самостоятельно решить проблемы со связью.

Информацию о терминалах передали Сергею Стерненко для их окончательного перевода в режим «кирпича» вместе с подразделениями, находящимися поблизости. Данные о потенциальных предателях уже прорабатываются украинскими силовыми структурами, а полученные средства планируют направить на нужды ВСУ.


Фото: 256 КиберШтурмовая Дивизия

«Эта операция продемонстрировала принципиальную вещь: украинское киберсообщество и волонтерские разведывательные сети не действуют пассивно. Мы предвидим, адаптируемся и оперативно действуем на несколько шагов вперед. Для российских военных неопределенность поиска обходных путей по Starlink теперь является частью уравнения, в котором риск попадания в ханипоты слишком велик. Для Украины координация между хакерами, OSINT-аналитиками и оборонными структурами остается мультипликатором силы», — отметили в InformNapalm.

Операция проводилась после того, как отдельные «офисники» пытались быстро запустить собственные боты и каналы, которые враг быстро разоблачил, дискредитировав тему. Однако контролируемая работа «256 КиберШтурмовой Дивизии» позволила превратить эти попытки оккупантов на источник критически важных разведывательных данных для Украины.

«Все управління військами лягло»: доступ до інтернету Starlink втратили майже 90% російських підрозділів

Источник: dev.ua

