Соучредители украинской социальной сети Ukrainians отказались от дальнейшего развития проекта

Разработка украинской социальной сети Ukrainians прекращена, а проект полностью остановлен. Об этом в соцсети Facebook заявила соучредитель проекта Александра Струмчинская.

«Меня поставили перед фактом, что разработка украинской социальной сети прекращается. Мне очень жаль, и я откровенно прошу прощения и благодарю всех пользователей, которые вместе со мной искренне верили в реализацию и успех этого проекта», — сообщила Александра Струмчинская.

Она отметила, что сложилась ситуация, когда её голоса оказалось недостаточно, чтобы самостоятельно продолжать реализацию проекта. Руководство компании разработчиков (которые одновременно являются сооснователями соцсети Ukrainians) отказалось не только от самостоятельной разработки, но и от возможности передачи проекта какой-либо другой стороне, которая могла бы закончить начатое.

На текущий момент в соцсети Ukrainians зарегистрировано почти 400 тыс. учётных записей.

Источник: Facebook