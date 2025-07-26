Почти все фильмы, события которых разворачиваются в будущем, изображают мрачные антиутопические миры. Истощение природных ресурсов, ядерная война и катастрофические изменения климата — на самом деле причин для пессимизма достаточно много даже без гипотетических пришельцев или восстания искусственного интеллекта. Но тем больше хочется увидеть на экране светлое завтра, в котором современные технологии обещают не мощное оружие, а лучшую жизнь для всех. Собрали для вас 10 научно-фантастических фильмов, которые предлагают оптимистичный взгляд на будущее.

«Земля будущего» / Tomorrowland

Год выхода: 2015

Режиссер: Брэд Берд

Рейтинг IMDb: 6.4

В 1955 году Дисней расширил парк развлечений Диснейленд, добавив в него тематическую экспозицию «Земля будущего», которая должна была воплотить все представления о счастливом будущем человечества. После громкого успеха франшизы по «Пиратам Карибского моря» кампания вспомнила о Tomorrowland и поручила перенести его идеи на экран режиссеру «Железного великана» и «Суперсемейки» Брэду Бертону.

Фильм о путешествии разочарованного изобретателя и подростка энтузиаста науки в альтернативное измерение страны грез получил противоречивые отзывы. Но чего у него не отнять — так это потрясающих визуальных образов футуристического будущего с воздушными садами между хрустальными башнями небоскребов, умными роботами и летающими автомобилями.

Вступая в заочную полемику с авторами антиутопий, Берд напоминает нам об опасности подкрепления негативного видения будущего. По сюжету ленты, губернатор Tomorrowland Никс транслирует картины неизбежного конца света, как предупреждение человечеству. Но в конце концов добивается обратного эффекта: они становятся самосбывающимся пророчеством, а люди опускают руки, отказываясь действовать ради лучшего завтра.

В интервью изданию CBR режиссер приводит интересную аналогию с 5 эпизодом «Звездных войн», где Йода отправляет Люка в пещеру. Ученик спрашивает: «Что там?» И Йода отвечает: «Только то, что ты возьмешь с собой». В конце концов Люк надевает оружие и вызывает конфликт. Точно так же будущее — это то, с чем мы идем к нему. Некоторые ожидают его с ужасом. А другие видят там как вызовы, так и возможности, к которым стоит стремиться.

«Разрушитель» / Demolition Man

Год выхода: 1993

Режиссер: Марко Брамбилла

Рейтинг IMDb: 6.7

В фильме «Разрушитель» Сильвестр Сталлоне играет Джона Спартана, полицейского, которого заморозили в 1996 году, а затем разморозили в 2032 году. К сожалению, опасный убийца Саймон Феникс (Уэсли Снайпс), из-за козней которого Спартан и попал в криотюрьму, сбежал и продолжил свои преступления. И чтобы покарать его, легендарный коп из прошлого вынужден снова браться за дело.

Сегодня нас уже совсем не впечатляют боевые приемы Слая, но изображенное в ленте пацифистское будущее до сих пор вызывает немалый интерес. Аморальное поведение, наркотики и убийства здесь были искоренены еще в начале XXI века. Поэтому столкнувшись с жестокостью Феникса местная полиция теряется и не знает, что ей делать.

Иронично, что за помощью стражи закона все время обращаются к некоему подобию современной Siri. Кроме этого авторы смогли предвидеть видеоконференции и беспилотные автомобили. А вот с будущим президентством Шварценеггера — скорее всего промахнулись. Кстати секс и красное мясо в мире «Разрушителя» вне закона. Так что считать или нет такое будущее по-настоящему оптимистичным — решайте сами.

«Прибытие» / Arrival

Год выхода: 2016

Режиссер: Дени Вильнев

Рейтинг IMDb: 7.9

Возможно это не очень очевидно, но научно-фантастическая драма режиссера «Дюны» Дени Вильнева моделирует одну из самых обнадеживающих перспектив будущего человечества. Когда корабли инопланетян «гектоподов» прибывают на Землю, лингвисту Луизе Бэнкс поручают расшифровать их язык.

После многих испытаний героиня осваивает циклическую концепцию времени пришельцев и узнает, что через три тысячи лет люди сыграют в их спасении важную роль. Таким образом становится понятным, что в ближайшее время никакие глобальные катастрофы существованию человечества точно не угрожают.

Несмотря на то, что у нас пока нет документальных подтверждений посещения земли пришельцами, фильм все равно выглядит крайне актуальным. Дело в том, что главная проблема, с которой сталкивается Луиза и другие ученые, не гектоподы, а сложность найти язык с людьми других стран и особенности восприятия ими реальности, которые приводят мир на порог новой войны.

«Звездный путь 6: Неоткрытая страна» / Star Trek VI: The Undiscovered Country

Год выхода: 1991

Режиссер: Николас Мейер

Рейтинг IMDb: 7.2

Вся франшиза «Звездный путь» с самого начала предлагала зрителям оптимистичный взгляд в будущее. О полнометражном фильме «Звездный путь» 2009 года мы писали в подборке лучшей кинофантастики 2000-х годов, а сегодня вспомним ленту 1991 года «Звездный путь VI: Неоткрытая страна».

По сюжету, капитан Кирк и канцлер Клингона отправляются на Землю с намерением заключить мирный договор. Возникает кризис, когда кто-то открывает огонь по кораблю клингонов. Однако давним врагам хватает ума объединиться, чтобы спасти жизнь президента Федерации и заключить долгожданный мир.

«Валериан и город тысячи планет» / Valerian and the City of a Thousand Planets

Год выхода: 2017

Режиссер: Люк Бессон

Рейтинг IMDb: 6.4

Еще один пример мирного сотрудничества различных космических рас в далеком будущем демонстрирует основанный на серии комиксов «Валериан и Лорелин» фильм Люка Бессона. Хотя самой Земли в кадре авторы нам не показывают, мы имеем возможность подробно изучить будущую космическую историю человечества.

Сразу после вступительных титров, под песню Дэвида Боуи Space Oddity, зрители становятся свидетелями создания орбитальной станции «Альфа», прибытия к ней первых инопланетян и превращения в межзвездный дом человечества и множества других видов, где разнородные существа объединяются ради общего блага.

«Она» / Her

Год выхода: 2013

Режиссер: Спайк Джонз

Рейтинг IMDb: 8.0

События фильма «Она» происходят в нашем родном 2025 году. Главный герой, одинокий писатель Теодор, влюбляется в операционную систему с искусственным интеллектом. Хотя финал ленты может показаться грустным, она демонстрирует комфортное, теплое, «ламповое» будущее, в котором ИИ не захватывает власть, чтобы уничтожить человечество в ядерной войне, а удовлетворяет наши личные проблемы, предлагая общество, дружбу и поддержку. Кстати автомобили в Лос-Анжелесе будущего заменили поезда на магнитной подушке, поэтому воздух прозрачный и чистый.

«Господин Никто» / Mr. Nobody

Год выхода: 2009

Режиссер: Жако ван Дормель

Рейтинг IMDb: 7.7

2092 год. Последний смертный человек на Земле, 118-летний старик Немо Никто, стал объектом реалити-шоу, которое транслируется на всю планету. Остальные люди давно стали практически бессмертными — их клетки обновляются искусственно, предотвращая старение. А сам герой путешествует по глубинам памяти, пытаясь заново пережить множество возможных направлений, по которым при разных условиях могла бы пойти его жизнь.

Будущее «Господина Никто» — утопический мир без болезней и смерти, где больше не нужно беспокоиться о потере близких и есть неограниченное время, чтобы воплотить свои самые заветные мечты. Но стоит ли бессмертие неспособности любить?

«После Янга» / After Yang

Год выхода: 2021

Режиссер: Когонада

Рейтинг IMDb: 6.6

В центре сюжета фантастической драмы «После Янга» находятся супруги Джейк и Кира, которые усыновили маленькую китаянку Мику. В мире фильма существуют совершенные роботы, которых называют «техносапиенсами». Они имеют мощный искусственный интеллект, похожее на человеческое тело и могут быть компаньонами или помогать по дому. Одного из таких «техов», парня-робота Янга, Джейк покупает, чтобы обеспечить связь приемной дочери с ее родной культурой.

Когда андроид внезапно и навсегда выходит из строя, в его ядре находят банк данных, куда он записывал видео важных для себя моментов. Наблюдая за этими эмоционально заряженными воспоминаниями, Джейк начинает лучше понимать скрытую сторону своего помощника. В частности он узнает о его отношениях с девушкой Адой и осознает, что Янг был настоящей личностью, которая оставила весомый след в жизни многих людей.

Авторы фильма показали благоприятное для жизни будущее, где царит взаимное уважение, а технологии помогли создать роботов, которым люди доверяют даже больше, чем друг другу. Все это ставит перед зрителями ряд сложных вопросов: что такое человечность и где заключается разница между людьми из плоти и костей и искусственным интеллектом? Что мы помним о наших близких и что мы в конце концов хотим оставить после себя?

Год выхода: 1984

Режиссер: Питер Гайамс

Рейтинг IMDb: 6.7

Культовая «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика оставила зрителей с множеством вопросов, на которые отвечает продолжение. Через девять лет после событий первой ленты советский корабль «Алексей Леонов» отправляется к Юпитеру со смешанной командой, в которой есть американские и советские исследователи. Он должен посетить оставленный на орбите «Дискавери» и разгадать тайну монолитов.

Фильм вышел на экраны в 1984 году, когда напряжение между США и СССР достигло своего пика, и демонстрирует будущее, в котором враждующие народы находят способ уладить противоречия и объединить усилия ради общей цели.

«Назад в будущее 2» / Back to the Future Part II

Год выхода: 1989

Режиссер: Роберт Земекис

Рейтинг IMDb: 7.8

Во второй части популярной франшизы Док и Марти из 1980-х отправляются в будущий 2015 год. Фильм получил широкую известность, потому что едва ли не впервые с начала XX века показал счастливое будущее, где различные высокотехнологичные устройства делают жизнь самых простых людей комфортнее и интереснее.

Авторы предсказали появление летающих дронов, планшетов, видеозвонков, бионических протезов, умных очков, больших плоских телевизоров, голографической рекламы и двигателей, работающих на отходах. Все эти изобретения реально улучшили нашу жизнь. Однако участившиеся войны с их использованием свидетельствуют о том, что изменить к лучшему человеческую природу развитие технологий пока, к сожалению, не способно.