Почти все фильмы, события которых разворачиваются в будущем, изображают мрачные антиутопические миры. Истощение природных ресурсов, ядерная война и катастрофические изменения климата — на самом деле причин для пессимизма достаточно много даже без гипотетических пришельцев или восстания искусственного интеллекта. Но тем больше хочется увидеть на экране светлое завтра, в котором современные технологии обещают не мощное оружие, а лучшую жизнь для всех. Собрали для вас 10 научно-фантастических фильмов, которые предлагают оптимистичный взгляд на будущее.

Год выхода: 2015

Режиссер: Брэд Берд

Рейтинг IMDb: 6.4

В 1955 году Дисней расширил парк развлечений Диснейленд, добавив в него тематическую экспозицию «Земля будущего», которая должна была воплотить все представления о счастливом будущем человечества. После громкого успеха франшизы по «Пиратам Карибского моря» кампания вспомнила о Tomorrowland и поручила перенести его идеи на экран режиссеру «Железного великана» и «Суперсемейки» Брэду Бертону.

Фильм о путешествии разочарованного изобретателя и подростка энтузиаста науки в альтернативное измерение страны грез получил противоречивые отзывы. Но чего у него не отнять — так это потрясающих визуальных образов футуристического будущего с воздушными садами между хрустальными башнями небоскребов, умными роботами и летающими автомобилями.

Вступая в заочную полемику с авторами антиутопий, Берд напоминает нам об опасности подкрепления негативного видения будущего. По сюжету ленты, губернатор Tomorrowland Никс транслирует картины неизбежного конца света, как предупреждение человечеству. Но в конце концов добивается обратного эффекта: они становятся самосбывающимся пророчеством, а люди опускают руки, отказываясь действовать ради лучшего завтра.

В интервью изданию CBR режиссер приводит интересную аналогию с 5 эпизодом «Звездных войн», где Йода отправляет Люка в пещеру. Ученик спрашивает: «Что там?» И Йода отвечает: «Только то, что ты возьмешь с собой». В конце концов Люк надевает оружие и вызывает конфликт. Точно так же будущее — это то, с чем мы идем к нему. Некоторые ожидают его с ужасом. А другие видят там как вызовы, так и возможности, к которым стоит стремиться.

Год выхода: 1993

Режиссер: Марко Брамбилла

Рейтинг IMDb: 6.7

В фильме «Разрушитель» Сильвестр Сталлоне играет Джона Спартана, полицейского, которого заморозили в 1996 году, а затем разморозили в 2032 году. К сожалению, опасный убийца Саймон Феникс (Уэсли Снайпс), из-за козней которого Спартан и попал в криотюрьму, сбежал и продолжил свои преступления. И чтобы покарать его, легендарный коп из прошлого вынужден снова браться за дело.

Сегодня нас уже совсем не впечатляют боевые приемы Слая, но изображенное в ленте пацифистское будущее до сих пор вызывает немалый интерес. Аморальное поведение, наркотики и убийства здесь были искоренены еще в начале XXI века. Поэтому столкнувшись с жестокостью Феникса местная полиция теряется и не знает, что ей делать.

Иронично, что за помощью стражи закона все время обращаются к некоему подобию современной Siri. Кроме этого авторы смогли предвидеть видеоконференции и беспилотные автомобили. А вот с будущим президентством Шварценеггера — скорее всего промахнулись. Кстати секс и красное мясо в мире «Разрушителя» вне закона. Так что считать или нет такое будущее по-настоящему оптимистичным — решайте сами.

Год выхода: 2016

Режиссер: Дени Вильнев

Рейтинг IMDb: 7.9

Возможно это не очень очевидно, но научно-фантастическая драма режиссера «Дюны» Дени Вильнева моделирует одну из самых обнадеживающих перспектив будущего человечества. Когда корабли инопланетян «гектоподов» прибывают на Землю, лингвисту Луизе Бэнкс поручают расшифровать их язык.

После многих испытаний героиня осваивает циклическую концепцию времени пришельцев и узнает, что через три тысячи лет люди сыграют в их спасении важную роль. Таким образом становится понятным, что в ближайшее время никакие глобальные катастрофы существованию человечества точно не угрожают.

Несмотря на то, что у нас пока нет документальных подтверждений посещения земли пришельцами, фильм все равно выглядит крайне актуальным. Дело в том, что главная проблема, с которой сталкивается Луиза и другие ученые, не гектоподы, а сложность найти язык с людьми других стран и особенности восприятия ими реальности, которые приводят мир на порог новой войны.

«Звездный путь 6: Неоткрытая страна» / Star Trek VI: The Undiscovered Country

Год выхода: 1991

Режиссер: Николас Мейер

Рейтинг IMDb: 7.2

Вся франшиза «Звездный путь» с самого начала предлагала зрителям оптимистичный взгляд в будущее. О полнометражном фильме «Звездный путь» 2009 года мы писали в подборке лучшей кинофантастики 2000-х годов, а сегодня вспомним ленту 1991 года «Звездный путь VI: Неоткрытая страна».

По сюжету, капитан Кирк и канцлер Клингона отправляются на Землю с намерением заключить мирный договор. Возникает кризис, когда кто-то открывает огонь по кораблю клингонов. Однако давним врагам хватает ума объединиться, чтобы спасти жизнь президента Федерации и заключить долгожданный мир.

«Валериан и город тысячи планет» / Valerian and the City of a Thousand Planets