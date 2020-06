Cloudpunk: тем, кто ложится спать…

Если вы давным-давно закончили Detroit: Become Human, скучаете по Deus Ex: Human Revolution и считаете дни до релиза Cyberpunk 2077 (102 на момент публикации данной статьи), то мы знаем, что вам поможет. Адвентюра Cloudpunk от берлинской студии ION LANDS – один из лучших примеров реализации киберпанка в играх, способная дать фору многим именитым AAA-проектам, использующим этот сеттинг.

Cloudpunk Жанр adventure

Платформы Windows

Языки английский, русский

Разработчик ION LANDS

Издатель ION LANDS

Сайт Steam

Город стреляет в ночь дробью огней,

Но ночь сильней, её власть велика.

«Спокойная ночь», группа «Кино»

Нет, серьезно, по соответствию атмосфере классического киберпанка Cloudpunk бьет уже упомянутый выше Deus Ex: Human Revolution, Deus Ex: Mankind Divided, >observer_, Dex, Satellite Reign и серию Shadowrun вместе взятые. Это тот киберпанк, который рисовал Уильям Гибсон в «Джонни-мнемонике» и «Нейроманте», тот, что визуализировали Люк Бессон и Ридли Скотт в The Fifth Element и классическом Blade Runner. «Небо над портом было цвета экрана телевизора, настроенного на пустой канал…» и вот это вот все.

Не случайно же главная героиня Cloudpunk управляет практически таким же летающим такси как Корбен Даллас в «Пятом элементе», а сам город-государство Нивалис с его вечным дождем, низким тяжелым небом и залитой неоном ночью до боли похож на Лос-Анджелес из «Бегущего…». Правда, здесь никто не охотится за сбежавшими репликантами, андроиды имеют те же права, что и люди, но от всех расовых предрассудков город еще не избавился.

История, рассказанная в Cloudpunk – это история первого дня, точнее, первой ночи, работы провинциалки Рании, только что приехавшей в Нивалис с периферии. Дела у Рании идут не очень, поэтому она устраивается в полулегальную службу доставки Cloudpunk, которую очень не любит корпоративная полиция. Во время этой бесконечно длинной ночи Рании предстоит побывать курьером, таксистом, детективом, доверенным лицом, опекуном и много кем еще. Она познакомится с боссами серьезных криминальных группировок и бандами андроидов, занимающихся строительством детских площадок; будет спасаться от полиции и помогать частному детективу, разговаривающему цитатами из нуарных фильмов 30-40-х гг. прошлого века; помогать вывозить пострадавших из зараженного района и доставлять смехотворно дорогую пиццу CEO крупной корпорации; помогать печальному андроиду восстановить свою память и выслушивать высокомерные комментарии богатой пассажирки; искать антикварные игровые картриджи и доставлять в место хранения исходный код опасного вируса. Cloudpunk соткан из дождя, неона и историй, рассказанных людьми и андроидами, которых Рания встретит в ночи.

Собственно, работа курьером в Cloudpunk – всего лишь сюжетный прием. Да, вам необходимо доставить нечто из точки А в точку Б, причем в некоторых случаях сделать это за ограниченное время, но поездки по городу на летающем такси нужны только для того, чтобы вы успели выслушать рассказ очередного пассажира, пообщались со своим псом-андроидом, запертым в компьютере вашего авто, прослушать очередные наставления диспетчера и т.д. Истории, которые вы найдете в Cloudpunk, хороши сами по себе, так что настоятельно рекомендуем искать отмеченных персонажей во всех точках города, в которых вам придется побывать, и подбирать все предметы, которые вам встретятся — кто знает, к какой истории приведет каждый их них.

Как и большинство киберпанк книг, фильмов и игр, Cloudpunk говорит о социальной несправедливости, порочности власти корпораций и тоталитарного общества, построенного на ее основе. Плюс, естественно, у Нивалиса есть и свои тайны, прячущиеся за неоновыми витринами и под парящими в воздухе небоскрёбами. Этот город умирает и, возможно, Рания — именно та, кто может спасти или уничтожить его.

По большому счету, Cloudpunk – это симулятор ходьбы, в данном случае ходьбы и полета, интерактивная история с минимальными ролевыми элементами. Вы можете проапгрейдить свою машину или купить предметы обстановки в свою временную квартиру, но они практически ни на что не влияют. А вот решения, которые вы можете принять во время некоторых доставок, по идее влияют на судьбы других жителей и самого города. Вот только вы вряд ли сможете проверить, как именно влияют: реиграбельность Cloudpunk под большим вопросом, все-таки это сюжетная игра.

Визуально Cloudpunk выглядит как Minecraft на стероидах, весь мир здесь как будто собран из элементов конструктора LEGO. Но благодаря отличной работе со светом, впечатляющей для подобного «материала» детализации и активному использованию тумана, дыма, эффектов рассеивания и т.д. игра выглядит нереально круто. После того, как в недавнем патче разработчики добавили вид от первого лица, игра в буквальном смысле слова заиграла новыми красками и переключаться обратно на вид от третьего лица при выходе из машины совсем не хочется. Густую атмосферу киберпанка дополняет шикарный саундтрек в духе техно, который, кажется, выдернули прямиком из Blade Runner.

Хотя Cloudpunk и выглядит как небольшая инди-игра, чтобы пройти сюжетную часть и некоторые побочные задания, вам понадобится от 6 до 10 часов. Чтобы собрать все предметы, необходимые для некоторых квестов, и посетить все пешие локации – и того больше. Учитывая, что полная цены игры в Steam всего лишь ₴169 – это отличное предложение. Cloudpunk — продукт той же студии, что и action/adventure Phoning Home про двух роботов, выживающих на чужой планете, и, честно говоря, прогресс, которого добилась студия ION LANDS всего за три года, действительно впечатляет.

Если вы любите фантастику, киберпанк, атмосферные, сделанные с душой игры – не пропустите Cloudpunk. Этот проект определенно заслуживает внимания.