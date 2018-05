Культ 80-х годов прошлого столетия, расцветший пышным цветом несколько лет назад, на самом деле имеет вполне рациональные причины. Просто режиссеры, сценаристы, писатели, разработчики игр, выросшие в 80-х, как раз сейчас переживают кризис среднего возраста и с ностальгией вспоминают времена своего детства, когда игры были маленькими, компьютеры большими, а фильмы неполиткорректными. Сериал Cobra Kai от YouTube Red с удовольствием эксплуатирует эту ностальгию.

Cobra Kai / «Кобра Кай» Жанр трагикомедия

Создатели Джош Хилд, Джон Харвиц, Хейден Шлоссберг

В ролях Ральф Маччио (Дэниэл ЛаРуссо), Уильям Забка (Джонни Лоуренс), Ксоло Маридуена (Мигель Диаз), Таннер Бучанан (Робби Кин), Мэри Маусер (Саманта ЛаРуссо) и др.

Канал YouTube Red

Год выпуска 2018

Серий 10

Сайты IMDb

Честно говоря, я не совсем понимаю, по каким причинам многие фильмы 80-х годов стали культовыми. Причем зачастую фильмы категории B, откровенно слабенькие, с примитивным сюжетом и диалогами, с посредственной актерской игрой и режиссурой. Скорей всего причина в том, что в детстве все воспринимается иначе, острей, непосредственней, живей. А потом, по прошествии 10-30 лет, именно эти воспоминания оказываются самыми яркими и заставляют вас считать посредственное на самом деле кино настоящим шедевром.

В далеком уже 1984 г. достаточно простенький фильм о боевых искусствах The Karate Kid, рассказывающий о противостоянии двух школьников, ставших учениками двух противоборствующих школ карате, внезапно выстрелил. При бюджете в $8 млн., примитивная, но зато понятная каждому ребенку история о неудачнике и слабаке, который благодаря занятиям карате побил своих обидчиков и завоевал самую симпатичную девушку в школе, собрала весомые $90 млн. Естественно, через два года, в 1986 г., появился сиквел The Karate Kid Part II, с тем же главным героем, но другими противниками, который тоже оказался успешным, собрав $115 млн. при бюджете в $13 млн. Считается, что именно эти фильмы подстегнули интерес к боевым единоборствам в США. Само собой, в 1987 г. вышла и игра по обоим фильмам от легендарной японской студии Atlus.

В 1989 г. выходит The Karate Kid Part III, но до успеха первых частей ему уже далеко, сборы $39 млн. при бюджете $12,5 млн., впрочем, в финансовом отношении фильм остался в плюсе. В том же 1989 г. появляется и анимационный телесериал The Karate Kid. Попытка перезапустить серию в 1994 г. с героиней девочкой и вовсе с треском проваливается, The Next Karate Kid собрал $15 млн. при затраченных $12 млн. Казалось бы, в истории серии можно ставить точку, но нет.

Прошло 16 лет и о «Парне-каратисте» вспомнили снова. Авторы ремейка сразу зашли с козырей, перенеся действие The Karate Kid (2010) в Пекин и пригласив на роль учителя великолепного, хотя и постаревшего Джеки Чана. Предсказуемо картина собрала неплохую кассу в Китае, принеся создателям $359 млн. при затраченных $40 млн.

И вот, наконец-то, спустя 34 года после выхода оригинального The Karate Kid продюсеры YouTube Red, буквально пару дней назад переименованного в YouTube Premium, решили собрать в новом сериале Cobra Kai героев самого первого фильма, постаревших на тридцать лет, но не забывших детские обиды.

Итак, Дэниэл ЛаРуссо и Джонни Лоуренс не просто выросли, но уже и слегка постарели. У Дэниэля ЛаРуссо (хорошего парня из The Karate Kid) прекрасная семья, красавица и умница жена, милая дочка-подросток и сын оболтус, огромный дорогой дом и процветающий бизнес по ремонту и продаже машин. У Джонни же Лоуренса (плохого парня из The Karate Kid) лишь крохотная захламленная квартира, временная работа, которую он теряет в начале первой серии, и очень, очень много алкоголя. Конечно же, авторы сериала делают главным героем не везунчика ЛаРуссо, а неудачника Лоуренса, который несколько иначе видит события тридцатилетней давности и все еще не простил ЛаРуссо его успех. Дошедший до края Лоуренс решает кардинально изменить свою жизнь и открывает собственный додзё. По иронии судьбы вначале у него всего лишь один ученик, его сосед по дому, «ботан» и неудачник Мигель. Естественно, скоро о возрождении зловещей Cobra Kai узнает ЛаРуссо, и это ему совсем не нравится.

Несмотря на простой, во многом предсказуемый сюжет, а без нового витка противостояния между старыми противниками конечно же не обойтись, Cobra Kai не так примитивна, как может показаться на первый взгляд. Сериал предлагает взглянуть с другой стороны на казавшийся в детстве таким простым конфликт. И тут внезапно оказывается, что «плохой парень» Лоуренс не так уж и плох, он конечно много пьет, но он во многом честней, искренней и ранимей, чем «правильный» ЛаРуссо. И вообще все их противостояние тридцатилетней давности, да и нынешний его виток, происходит просто от неумения выслушать другого и попытаться перешагнуть через собственные предубеждения. Дэниэл ЛаРуссо и Джонни Лоуренс могли бы быть друзьями, но судьба распорядилась иначе. То же самое относится и к их ученикам. И Мигель Диаз, и Робби Кин неплохие парни, которые просто не могут вовремя остановиться и обуздать свои чувства.

Cobra Kai эксплуатирует ностальгию по 80-м на полную, особенно во всех эпизодах, в которых учувствует Джонни Лоуренс, отлично, кстати, сыгранный Уильямом Забкой. В его квартире без перерывов идут только фильмы 80-х, в его классической машине, конечно же выпуска 80-х годов, звучит классический же рок (саундтрек здесь просто отличный, рекомендуем). Мало того, Лоуренс похоже провел все тридцать лет в алкогольной коме, он понятия не имеет об интернете, Facebook и политкорректности. Так что приготовьтесь к массе сексистских, расистских и т.д. шуток, слышать их в сериале 2018 г. выпуска очень необычно.

Cobra Kai – очень странный сериал. С одной стороны, он действительно очень простой, с примитивными сюжетными поворотами, временами очень пафосными диалогами и дворовым карате. С другой стороны, он частенько оказывается очень серьезен, ироничен, остроумен и актуален. Я, в отличие от некоторых американских критиков, не готов назвать Cobra Kai лучшим телешоу 2018 г. (оценки IMDb просто зашкаливают, а отзывы сочатся патокой), но что-то притягательное в сериале определенно есть, посмотреть его можно буквально за один присест.

Первые две серии Cobra Kai доступны на YouTube совершенно бесплатно, последующие обойдутся вам по 21 грн. И да, буквально через пару дней после выхода сериал продлили на второй сезон.