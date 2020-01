40 самых ожидаемых фильмов 2020 года

Определив лучшие фильмы, игры и сериалы прошедшего, 2019 г., давайте посмотрим, что интересного ожидает нас в новом, 2020 г. Радует, что в составленном нами списке много и украинских премьер. Обратите внимание, фильмы отсортированы по дате начала показа.

«Віддана»

Жанр: историческая драма

Дата релиза: 16 января 2020





Фильм «Віддана» – это экранизация вышедшего в 2014 г. романа украинской писательницы Софии Андрухович «Фелікс Австрія». Действие картины разворачивается в Станиславе (современный Ивано-Франковск) на рубеже XIX и XX столетий, в ту пору, когда Западная Украина входила в состав Австро-Венгерской империи. В центре сюжета – история Адель Сколик и ее служанки Стефании Чорненько, которые выросли вместе.

«Мої думки тихі»

Жанр: трагикомедия

Дата релиза: 16 января 2020





Трагикомедия украинского режиссера Антонио Лукича уже получила несколько кинопремий, в том числе и зарубежных. Картина рассказывает о молодом звукорежиссере, который планирует эмигрировать в Канаду, и его непростых взаимоотношениях с властной матерью, которая противится этой идее.

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon / «Барашек Шон: Фермагеддон»

Жанр: мультфильм

Дата релиза: 23 января 2020





Хотя пластилиновые мультфильмы Aardman Animation и не могут состязаться по сборам с анимационными продуктами Disney, есть в них какая-то особая магия. А уж Барашка Шона, на сериале о котором выросло современное поколение зрителей, любят практически все. A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon – второе пришествие Шона на большой экран, это непрямой сиквел вышедшего в 2015 г. фильма Shaun the Sheep Movie.

Bad Boys for Life / «Плохие парни навсегда»

Жанр: боевик

Дата релиза: 23 января 2020





Через 17 лет после выхода предыдущей части плохие парни Уилл Смит и Мартин Лоуренс возвращаются. Тряхнуть напоследок стариной, заработать несколько сотен миллионов долларов, а заодно оказать рекламную поддержку сериалу спин-оффу L.A.’s Finest, премьера которого состоялась в 2019 г. Трейлер вызывает двойственные чувства, проверить, насколько все плохо на самом деле, мы сможем уже через десять дней.

Jojo Rabbit / «Кролик Джоджо»

Жанр: трагикомедия

Дата релиза: 23 января 2020





Скандальная трагикомедия режиссера «Реальных упырей» и Thor: Ragnarok Тайки Вайтити про маленького мальчика, мечтающего стать нацистом, и его воображаемого друга Адольфа Гитлера, в конце января доберется и до наших кинотеатров. Картина номинирована сразу на шесть премий BAFTA и наверняка войдет в число претендентов на «Оскар». Роль Гитлера сыграл сам Тайка Вайтити, а в роли мамы мальчика снялась Скарлетт Йоханссон.

«Екс»

Жанр: историческая драма

Дата релиза: 23 января 2020





Еще одна украинская премьера начала года. Фильм «Екс» снят по реальным событиям и рассказывает об экспроприационном акте ОУН, нападении на почту в Грудеке Ягеллонском (сейчас Городок, Львовской области) 30 ноября 1932 г. События получили широкую огласку и считаются одной из важных вех освободительной борьбы на Западной Украине.

1917

Жанр: историческая драма

Дата релиза: 30 января 2020





Военную драму Сэма Мендеса (American Beauty, Revolutionary Road), называют одной из основных претенденток на главные кинопремии года. 1917 уже принесла режиссеру две Golden Globe, номинирована на 9 (!) BAFTA Film Awards и скорее всего заработает хотя бы пару «Оскаров». За картинку в фильме отвечает один из лучших операторов современности Роджер Дикинс (The Goldfinch, Blade Runner 2049, Sicario и др.), а саундтрек написал один из самых титулованных кинокомпозиторов – Томас Ньюман (American Beauty, WALL-E, Skyfall, Bridge of Spies и др.).

Little Women / «Маленькие женщины»

Жанр: драма

Дата релиза: 30 января 2020





Little Women – уже седьмая за последние 100 лет киноадаптация классического романа Луизы Мэй Олкотт, вышедшего в 1868-69 гг. Второй сольный фильм Греты Гервиг, режиссера обласканной критиками Lady Bird, впечатляет актерским составом, в первую очередь женским: главные роли в фильме сыграли Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Элайза Сканлен, Лора Дерн и Мерил Стрип.

The Gentlemen / «Джентльмены»

Жанр: криминальная драма

Дата релиза: 30 января 2020





Новый фильм Гая Ричи стилистически ближе к таким его ранним работам, как обожаемые публикой Lock, Stock and Two Smoking Barrels и Snatch. Снова Великобритания, снова нелегальный бизнес, убийства, подставы и все, что вы любите в картинах Ричи. Плюс отличный актерский состав – Чарли Ханнэм, Мэттью Макконахи, Колин Фаррелл, Хью Грант и Мишель Докери.

«Наші Котики»

Жанр: комедия

Дата релиза: 30 января 2020





Кто-то считает, что смеяться над войной нельзя. Примеры «Похождений бравого солдата Швейка во время мировой войны» и «Уловки-22» наглядно доказывают, что не только можно, но и нужно. Неполиткорректная комедия Владимира Тихого рассказывает о похождении трех бойцов АТО. Сценарий частично основан на реальных историях бойцов Добробатов и ЗСУ. Одним из продюсеров фильма является бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун.

Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) / «Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)»

Жанр: фильм по комиксам

Дата релиза: 6 февраля 2020





Восьмой фильм DC Extended Universe и спин-офф Suicide Squad с великолепной Марго Робби в роли харизматичной Харли Квинн. Судя по новому трейлеру, нас ждет женская версия Deadpool. Кроме Марго Робби, в фильме снялись такие актеры как Мэри Элизабет Уинстэд и Юэн Макгрегор.

Bombshell / «Секс-бомба»

Жанр: биографическая драма

Дата релиза: 13 февраля 2020





Английское название этой картины, Bombshell, переводится не только как «секс-бомба, красотка», но и как «сногсшибательная скандальная новость». Это еще один взгляд на историю, показанную в последних сериях сериала The Loudest Voice от Showtime – секс-скандала, связанного с главой Fox News Роджером Айлзом. И хотя Расселла Кроу создатели фильма к себе не затянули (роль Роджера Айлза исполняет актер Джон Литгоу), женский состав впечатляет – Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби в одном фильме.

Sonic the Hedgehog / «Ёжик Соник»

Жанр: приключения

Дата релиза: 13 февраля 2020





После волны критики, переноса даты выхода и дорогостоящего редизайна персонажа, затянувшегося на девять месяцев, кино-Соник в Sonic the Hedgehog наконец-то стал похож на Соника игрового, что крайне позитивно сказалось на восприятии героя и всей картинки. Что ж, может быть, в конце концов нас ждет даже неплохой фильм по видеоигре. Чудеса ведь случаются?!

Kill Chain / «Килл Чайн»

Жанр: боевик

Дата релиза: 20 февраля 2020





Похоже после благоприятных отзывов критиков на его работу в хорроре Mandy Николас Кейдж решил, что трэш-фильмы – это его. Kill Chain – еще одна эксплуатационная картина с обладателем Оскара 1996 г. в главной роли. Трейлер выглядит достаточно паршивенько, но ведь в данном случае чем хуже – тем лучше.

Richard Jewell / «Ричард Джуэлл»

Жанр: биографическая драма

Дата релиза: 20 февраля 2020





Новая режиссерская работа Клинта Иствуда – биографическая драма, рассказывающая об охраннике Ричарде Джуэлле, спасшем сотни людей во время терракта в Атланте в 1996 г. О том, как он стал героем и объектом для травли со стороны прессы. В главной роли снялся комик Пол Уолтер Хаузер, его адвоката сыграл Сэм Рокуэлл, а журналистку, начавшую травлю Джуэлла, воплотила на экране Оливия Уайлд, наверняка знакомая вам по сериалу House, M.D.

The Call of the Wild / «Зов предков»

Жанр: приключенческий фильм

Дата релиза: 20 февраля 2020





The Call of the Wild (2020) – уже пятая киноадаптация классического романа Джека Лондона, рассказывающая о приключениях пса на Юконе во времена Золотой лихорадки, а также ремейк фильма 1935 г. Это первый художественный фильм анимационного режиссера Криса Сандерса (Lilo & Stitch, трилогия How to Train Your Dragon, The Croods), хотя CGI здесь, кажется, не меньше, чем в мультфильмах. Анимация животных немного пугает, посмотрим, как это будет выглядеть на большом экране.

An Officer and a Spy / «Офицер и шпион»

Жанр: биографическая драма

Дата релиза: 27 февраля 2020





Новый фильм скандального Романа Полански (того самого, о жене которого рассказывает фильм Тарантино Once Upon a Time in Hollywood) посвящен печально знаменитому делу французского офицера Альфреда Дрейфуса, осуждённого за шпионаж в пользу Германской империи. Эти события имели широкий общественный резонанс во Франции и Европе, в том числе в связи с ростом антисемитских настроений в обществе в конце XIX века.

«Черкаси»

Жанр: военная драма

Дата релиза: 27 февраля 2020





Военная драма режиссера Тимура Ященка, рассказывающая о событиях марта 2014 г., обороне морского тральщика «Черкассы», последнего украинского военного корабля в Крыму. Изначально релиз фильма был запланирован на 24 августа 2018 г., затем премьеру перенесли на 2019 г. Текущая дата выхода картины – 27 февраля 2020 г.

Bloodshot / «Бладшот»

Жанр: фильм по комиксам

Дата релиза: 5 марта 2020





И хотя Вин Дизель уже снимался в кинокомиксах Guardians of the Galaxy и Guardians of the Galaxy Vol. 2, тогда он подарил Груту только голос, который вы даже не услышите в украинской озвучке. А вот в Bloodshot актер появится во всей красе и со своим собственным лицом. Удивительное дело, Bloodshot не входит ни в Marvel Cinematic Universe, ни в DC Extended Universe, авторы оригинального комикса – независимое издательство Valiant Comics.

Onward / «Вперед»

Жанр: мультфильм

Дата релиза: 5 марта 2020





Новая работа Pixar Animation Studios расскажет историю магических существ, живущих в мире, в котором технология вытеснила магию. Режиссером картины стал Дэн Скэнлон, работавший над полнометражным мультфильмом Monsters University (2013) и короткометражкой Tracy (2009).

Emma / «Эмма»

Жанр: трагикомедия

Дата релиза: 5 марта 2020





Третья полнометражная экранизация одноименного юмористического романа Джейн Остин, изданного в 1815 г. Это дебютный фильм американской фотохудожницы Отэм де Уайльд. В роли Эммы Вудхаус снялась аргентино-британская модель Аня Тейлор-Джой, которую вы могли видеть в картинах Morgan, Split и Glass. Отца девушки играет блистательный Билл Найи.

«Толока»

Жанр: трагикомедия

Дата релиза: 12 марта 2020





Фильм-фантасмагория режиссера Михаила Ильенко по мотивам стихотворения Тараса Шевченко «У тієї Катерини хата на помості…», представляет собой своеобразный слепок истории Украины за последние 400 лет. В роли Катерины снялась балерина Иванна Ильенко. Работа над картиной началась еще в 2012 г., выйти она должна была к 200-летнему юбилею Шевченко в 2014 г., но в связи с недостатком финансирования была заморожена. Только в 2018 г. необходимые средства нашлись. Фильм выйдет на экраны 12 марта 2020 г.

A Quiet Place: Part II / «Тихое место 2»

Жанр: хоррор

Дата релиза: 19 марта 2020





Хоррор A Quiet Place собрал в 2018 г. $340 млн. при бюджете всего в $19 млн., естественно, создатели тут же задумались о сиквеле. В режиссерском кресле вновь Джон Красински, но среди актеров его, по понятным причинам, уже нет. Во второй части противниками семьи Эббот станут не только монстры, ориентирующиеся на звук.

Mulan / «Мулан»

Жанр: приключенческий фильм

Дата релиза: 26 марта 2020





Киноадаптация одноименного анимационного фильма Disney 1998 г., основанного на китайской поэме VI века «Песнь о Мулань». Исполнительница главной роли, китайская актриса, певица и модель Лю Ифэй была выбрана после кастинга из почти 1000 девушек. После того, как актриса поддержала действия китайского правительства в Гонконге, прозвучали призывы к бойкоту фильма.

The New Mutants / «Новые мутанты»

Жанр: фильм по комиксам, хоррор

Дата релиза: 2 апреля 2020





Многострадальный супергеройский хоррор The New Mutants наконец-то доберется до экранов (но это не точно). Задуманная изначально как часть франшизы X-Men, картина попала в производственный ад уже после окончания съемок. Первой датой выхода фильма было 13 апреля 2018 г., потом его перенесли на 22 февраля 2019 г., затем на 2 августа 2019 г. и вот теперь на 2 апреля 2020 г. Дошло до того, что снявшиеся в The New Mutants актеры стали возмущаться в соцсетях, требуя наконец-то выпустить картину.

No Time to Die / «007: Не время умирать»

Жанр: шпионский триллер

Дата релиза: 9 апреля 2020





Двадцать пятый фильм про агента 007 и, вероятно, последний с участием Дэниела Крейга, получил заголовок No Time to Die. Компанию Крейгу в очередном безумном приключении составит великолепный актерский ансамбль: Рами Малек, Рэйф Файнс, Наоми Харрис, Леа Сейду, Бен Уишоу, Джеффри Райт, Ана де Армас и Кристоф Вальц. Этот фильм стоит посмотреть хотя бы ради снявшихся в нем актеров.

Black Widow / «Черная вдова»

Жанр: фильм по комиксу

Дата релиза: 30 апреля 2020





Сольный фильм про Черную вдову, о котором так давно просили фанаты, открывает четвертую фазу Marvel Cinematic Universe. События картины происходят сразу после Captain America: Civil War, задолго до Avengers: Endgame и рассказывают о сольной миссии Вдовы, в которой она противостоит некоторым призракам своего прошлого.

The Personal History of David Copperfield / «История Дэвида Копперфилда»

Жанр: трагикомедия

Дата релиза: 7 мая 2020





Экранизация во многом автобиографичного романа Чарльза Диккенса от шотландского сатирика Армандо Ианнуччи, режиссера потрясающей комедии The Death of Stalin, с целой плеядой блистательных английских актеров. Роли в The Personal History of David Copperfield исполнили Дев Патель, Питер Капальди, Хью Лори, Тильда Суинтон, Бен Уишоу и др.

Scoob! / «Скуби-Ду»

Жанр: мультфильм

Дата релиза: 14 мая 2020





Warner Bros. владеющая сегодня франшизой Scooby-Doo, в которую входят десятки мультсериалов, художественных фильмов, комиксов и т.д., не планирует забрасывать историю команды охотников за сверхъестественным и их уникального пса. Анимационный фильм Scoob! – это своеобразный ребут серии, рассказывающий о знакомстве Шэгги и Скуби-Ду, и о создании вместе с Дафной, Фредом и Велмой знаменитой Mystery Inc.

The Woman in the Window / «Женщина в окне»

Жанр: психологический триллер

Дата релиза: 14 мая 2020





Новая работа Джо Райта (Pride & Prejudice, Atonement, Anna Karenina, Darkest Hour) во многом напоминает классический хичкоковский фильм Rear Window – женщина, которая не может выйти из дома, видит убийство в окне через улицу, и пытается разобраться в случившемся. В картине снялись такие звезды как Эми Адамс, Гэри Олдмен и Джулианна Мур.

Artemis Fowl / «Артемис Фаул»

Жанр: приключенческий фильм

Дата релиза: 28 мая 2020





Еще один долгострой должен выйти в конце мая 2020 г. Адаптация первых двух подростковых фэнтези-романов серии «Артемис Фаул» была задумана Miramax Films еще в 2001 г., сразу после выхода первой книги. В 2013 г. за дело взялся Disney. В 2015 г. режиссером картины стал Кеннет Брана (Murder on the Orient Express, Cinderella, Thor). Релиз картины, изначально запланированный на 9 августа 2019 г., перенесли почти на год.

Wonder Woman 1984 / «Чудо-женщина 1984»

Жанр: фильм по комиксу

Дата релиза: 4 июня 2020





Принцесса амазонок, полубогиня, дочь Зевса и Ипполиты, возвращается… в 1984 г., чтобы вновь встретить потерянного давным-давно любимого и сразиться с новыми врагами в новом времени. Второй фильм DC Extended Universe в 2020 г. (на 2021 и 2022 запланировано по три премьеры) режиссирует все та же Пэтти Дженкинс (Wonder Woman, Monster), а к актерскому составу присоединились Кристен Уиг и Педро Паскаль.

Soul / «Душа»

Жанр: мультфильм

Дата релиза: 18 июня 2020





Второй анимационный фильм Pixar Animation Studios в год? Это же отлично. Тем более от режиссера таких картин как Monsters, Inc., Up и Inside Out, пожалуй, самых серьезных и трогательных среди всех работ Pixar. Soul – это история учителя музыки, который хочет стать джазовым пианистом и найти свое место в жизни.

Free Guy / «Персонаж»

Жанр: фантастика, комедия

Дата релиза: 2 июля 2020





Первый фильм 20th Century Fox под управлением Disney рассказывает о рядовом NPC онлайн-песочницы, напоминающей смесь Grand Theft Auto и Fortnite, который внезапно узнает, что живет в видеоигре. Околоигровые шутки и приколы прилагаются. Кажется, Райан Рейнольдс нашел себя как комедийного актера и не планирует останавливаться.

Ghostbusters: Afterlife / «Охотники за привидениями: с того света»

Жанр: фантастика, комедия

Дата релиза: 9 июля 2020





После оглушительного провала четыре года назад женской версии Ghostbusters анонс нового фильма франшизы прозвучал как гром среди ясного неба. Классические ECTO-1, оружие и ловушки, участие Билла Мюррея, Дэна Эйкройда, Эрни Хадсона и Сигурни Уивер, плюс новые герои-дети, которых играют юные звезды Маккенна Грейс и Финн Вулфхард. Это просто праздник какой-то!

Tenet / «Тенет»

Жанр: триллер, фантастика

Дата релиза: 16 июля 2020





Единственное, что понятно о новом фильме Кристофера Нолана — что о нем ничего не понятно. Но, похоже, нас ждет нечто в духе Interstellar, Inception или Memento с нелинейным и неравномерным ходом времени. В главных ролях такие звезды как Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Клеманс Поэзи, Майкл Кейн и Кеннет Брана.

Top Gun: Maverick / «Лучший стрелок: Мэверик»

Жанр: боевик

Дата релиза: 16 июля 2020





Немного авиапорно от Тома Круза. Легендарный Мэверик возвращается после 34 лет отсутствия. Красивые самолеты, безумные пилоты, фантастическая съемка. Чтобы вы не сомневались, для съемки в этом фильме Том Круз действительно учился управлять реактивным истребителем и летал в спарке с реальными перегрузками.

Jungle Cruise / «Круиз в джунглях»

Жанр: приключенческий фильм

Дата релиза: 23 июля 2020





Фильм, основанный на аттракционе Диснейленда? Звучит безумно. С другой стороны, с Pirates of the Caribbean ведь получилось! Приключенческую комедию с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант снял режиссер боевиков The Commuter, Run All Night и Non-Stop Жауме Кольет-Серра. Странно, что в этом фильме нет Лиама Нисона.

In the Heights / «На высотах Нью-Йорка»

Жанр: мюзикл

Дата релиза: 6 августа 2020





Киноверсия бродвейского мюзикла от Лин-Мануэля Миранды. Режиссером картины стал Джон Чу (Crazy Rich Asians, Now You See Me 2, Step Up 2: The Streets), а сам Миранда выступил в роли продюсера и сыграл в эпизодах. Действие мюзикла происходит в нью-йоркском районе Вашингтон-Хайтс, населенном выходцами из Пуэрто-Рико, Кубы, Доминиканской Республики и Мексики.

The King’s Man / «Кингс Мэн»

Жанр: боевик

Дата релиза: 17 сентября 2020





The King’s Man – приквел фильмов Kingsman: The Secret Service и Kingsman: The Golden Circle, события которого происходят в период Первой мировой войны. Агента-новичка в этом фильме играет Харрис Дикинсон (принц Филипп в Maleficent: Mistress of Evil), а вот в роли его наставника снялся оскаровский номинант Рэйф Файнс. Том Холландер играет сразу трех венценосных особ – Георга V, Вильгельма II и Николая II.

«Атлантида»

Жанр: драма

Дата релиза: 19 ноября 2020





События фильма режиссера Валентина Васяновича происходят на Донбассе в 2025 г., через год после победы Украины. Некогда оккупированная территория полностью опустошена и признана непригодной для проживания. «Атлантида» была показана на 76-м Венецианском международном кинофестивале, где получила приз за лучший фильм в программе «Горизонты». В картине снялись ветераны российско-украинской войны.

В подборке собраны только те фильмы, у которых уже есть трейлеры или тизеры, полный список премьер, конечно же, длиннее. Ниже приведены даты релизов некоторых других фильмов 2020 г.:

The Night Clerk – 19 марта 2020

Peter Rabbit 2: The Runaway – 26 марта 2020

Legally Blonde 3 – 7 мая 2020

Greyhound – 7 мая 2020

Fast & Furious 9 – 22 мая 2020

Minions: The Rise of Gru – 2 июля 2020

Morbius – 31 июля 2020

Infinite – 6 августа 2020

Bill & Ted Face the Music – 21 августа 2020

The Hitman’s Wife’s Bodyguard – 28 августа 2020

Monster Hunter – 4 сентября 2020

BIOS – 1 октября 2020

Venom 2 – 1 октября 2020

Eternals – 6 октября 2020

Death on the Nile – 8 октября 2020

Godzilla vs. Kong – 11 ноября 2020

Fantastic Beasts and Where to Find Them 3 – 19 ноября 2020

Raya and the Last Dragon – 25 ноября 2020

Dune – 17 декабря 2020

Uncharted – 17 декабря 2020

West Side Story – 17 декабря 2020