Обзор телевизора Hitachi 50HAL7250





Японский бренд Hitachi хорошо известен нашим читателям, в состав этой корпорации входит огромное количество компаний, выпускающих самую разную продукцию, от бытовой электроники и до военной техники. На европейском рынке телевизоры под этим брендом производит турецкая компания Vestel. Сегодня у нас на обзоре — 50-дюймовая модель Hitachi 50HAL7250.

Дизайн

Внешний вид телевизора достаточно стандартен: тонкая черная рамка вокруг экрана с серебристой линией и неброским логотипом Hitachi снизу. Непривычно выглядит разве что Т-образная металлическая «нога» по центру — обычно телевизоры данного класса устанавливают на довольно безликие маленькие ножки по бокам, порой даже пластмассовые. В Hitachi 50HAL7250 используется тыловая подсветка Direct LED, у которой светодиоды размещены не по краям экрана, как у Edge LED, а по всей его площади — из-за этого у основной части корпуса толщина составляет 3 см, у нижнего блока с электроникой — 7 см. При желании телевизор можно повесить на стену: на тыльной стороне есть VESA-совместимое крепление 200х200.

Все разъемы сгруппированы в два блока, ориентированные вбок и назад. Пользователь может подключить две антенны (одну эфирного или кабельного телевидения и еще одну спутниковую), есть интерфейс для модуля условного доступа, раскодирующего платные каналы. Для подключения внешних источников здесь имеются три HDMI-входа, к домашней сети телевизор подключается либо по кабелю (разъем Ethernet), либо через Wi-Fi. Два USB-входа предназначены для внешних накопителей и периферийных устройств.

Пульт ДУ

Пульт ДУ у этого телевизора традиционного вида – крупный, с большим количеством кнопок, включая цифровой блок. У пульта традиционная для такого корпуса эргономика, он хорошо ложится в руку, кнопки крупные и легко нажимаются. Несколько неожиданно было увидеть, что крышку отсека для аккумуляторов можно дополнительно к стандартной защелке закрепить с помощью маленького винта.

«Из коробки» пульт работает с телевизором по инфракрасному порту, но для получения полной функциональности его следует подключить по Bluetooth. Выполняется это в системных настройках, после чего пульт можно будет уже не направлять на телевизор при управлении, но главное – у него появится поддержка голосового управления. Да, этот пульт оснащен микрофоном, и телевизору можно отдавать голосовые команды – достаточно нажать кнопку Google Assistant в центре пульта, над кнопкой Home.

Функциональность Hitachi 50HAL7250

В качестве «умной» оболочки в этом телевизоре используется Android TV 9. За его работу отвечает 64-разрядная SoC производства Mediatek (CPU с четырьмя ядрами Cortex-A55, работающими на частотах до 1400 МГц, GPU – Mali-470 MP3), 1,5 ГБ ОЗУ и 4 ГБ встроенной памяти.

Интерфейс Android TV стандартный, без каких-то серьезных изменений от производителя: меню поиска наверху (голосовой и текстовый), системное меню в правом верхнем углу, список «избранных» приложений и ленты рекомендованного контента в различных стриминговых сервисах. При желании пользователь может отредактировать содержимое главного экрана, убрав или добавив те или иные сервисы.

Для голосового управления используется «виртуальный помощник» Google Assistant – с его помощью можно искать контент в установленных сервисах, управлять телевизором и просто получать ответы на вопросы вроде «какая будет завтра погода».

Также этот телевизор поддерживает протокол Google Cast, так что пользователь может отправлять на него аудио, фото и видео со своего смартфона – для этого достаточно установить фирменную утилиту Home и подключиться в ней к телевизору, после чего можно будет транслировать контент из поддерживающих эту технологию приложений.

Предустановленных приложений минимум – это электронная версия руководства пользователя, клиент для эфирного телевидения Live-TV и встроенный плеер для локального медиаконтента — MMP. Плеер поддерживает 10-битное видео, кодек h265, показывает текстовые субтитры, позволяет переключаться между различными аудиодорожками, умеет декодировать аудио в форматах Dolby Digital, DD+ и DTS, а в тесте на максимальный битрейт с легкостью воспроизвел файл с битрейтом на уровне 160 Мбит/с, чего с головой хватит для любого, даже самого «тяжелого» 4K-видео. А для уменьшения артефактов при масштабировании видео более низкого разрешения до 4K в этом телевизоре предусмотрена технология Super Resolution.

Звучание

В данной модели установлены стереодинамики мощностью 10 Вт каждый, они расположены на нижней грани и ориентированы вниз. Как для встроенной акустики, звучание получается весьма качественным и достаточно громким. В системных настройках можно включить улучшение звука с помощью алгоритмов Dolby Audio: доступны три предустановки для разных задач (фильм, музыка, новости) и дополнительный вариант «умной» обработки. Dolby Audio действительно заметно улучшает звучание встроенных динамиков: так, режим «Фильм» ощутимо расширяет звуковую сцену, добавляет «глубины» и подчеркивает голоса актеров, «Музыка» равномерно прорабатывает весь частотный диапазон с добавлением детальности, а в «Новостях» акцент смещается на средне-высокий диапазон частот с подавлением «басов», что делает голос диктора более разборчивым.

Качество изображения

В Hitachi 50HAL7250 используется 50-дюймовая ЖК-панель, выполненная по технологии VA, с разрешением 4K. Также в линейке L7250 имеются телевизоры с диагоналями 55 и 65 дюймов.

Благодаря VA-матрице изображение получается контрастным и насыщенным, с глубоким черным цветом. Цветопередача естественная, цветовой охват соответствует пространству sRGB. С помощью ручных настроек цветовой температуры, насыщенности, оттенков основных цветов и других параметров изображения пользователь может при желании тонко настроить картинку по своему вкусу.

Режим «Стандартный» предлагает яркую картинку с высокой насыщенностью цветов и повышенной резкостью — этот вариант подойдет для использования телевизора в связке с компьютером. В режиме «Фильм» цветовой охват чуть уменьшен по сравнению с максимально возможным, что дает несколько приглушенные цвета, немного снижена яркость, а значение гаммы на уровне ~1,8 — изображение получается мягким, с детальной проработкой теней, но при этом оно выглядит менее контрастным, чем хотелось бы. Максимальное значение яркости может достигать 320 кд/м², статической контрастности — 1700:1. Любые изменения параметров вроде цветовой температуры или гаммы автоматически переключают телевизор в режим «Пользовательский».

Именно он, по нашему мнению, и является наиболее универсальным: при установке гаммы в значение «темная», а цветовой температуры — «теплая» значение основных параметров оказывается близким к стандартным, точность цветопередачи при этом находится на приличном, как для телевизора данного класса, уровне: среднее значение deltaE чуть выше двух. Значение яркости в этом режиме понижается до ~250 кд/м², контрастности — 1200:1.

Для Hitachi 50HAL7250 заявлена поддержка HDR – кроме форматов HDR10 и HDR10+, этот телевизор также поддерживает Dolby Vision, что встречается не очень часто, тем более в таком ценовом сегменте. Этот стандарт является, пожалуй, самым качественным из всех, и используется в целом ряде стриминговых сервисов, например, Apple TV+ и Disney+. Встроенный плеер в состоянии корректно воспроизвести такое видео — с нормальной яркостью и насыщенностью цветов, но, как и у других телевизоров в данной ценовой категории, в силу характеристик панели HDR-эффект получается весьма незначительным: прямое сравнение одного и того же фильма в SDR и HDR-качестве показывает небольшую разницу в яркости (до 10%) и чуть более качественную проработку глубоких теней в отдельных сценах.