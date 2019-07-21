Рецензия на фильм Point Blank / «В упор»

Netflix, похоже, становится настоящим спасителем фильмов с небольшим и средним бюджетом. Такие картины как Triple Frontier, The Silence, Murder Mystery или Shaft, которые не имели никаких шансов окупиться при релизе в кинотеатрах, показывают неплохие результаты на стриминоговом сервисе. Боевик Point Blank с Энтони Маки и Фрэнком Грилло – один из подобных фильмов.

Point Blank / «В упор» Жанр боевик

Режиссер Джо Линч

В ролях Энтони Маки (Пол Букер), Фрэнк Грилло (Эйб Гевара), Марша Гей Харден (лейтенант Регина Льюис), Кристиан Кук (Матео Гевара), Тейона Паррис (Тарин), Борис МакГайвер (Мастерсон), Маркис Мур (Биг Ди) и др.

Студии Gaumont Film Company, Netflix

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Успех недорогих фильмов среднего качества на Netflix и других стриминговых сервисах обусловлен в первую очередь совсем иной, чем в кинотеатрах, моделью потребления контента. Если для того, чтобы пойти в кино, пользователю необходимо сделать осознанный выбор, выйти из дома, заплатить за билеты, то в случае с Netflix выбор за вас сделают маркетинговые алгоритмы. Вам не нужно куда-то идти, платить деньги (подписка оплачивается автоматически и об этой ежемесячной трате со временем просто забываешь), совершать какие-то лишние телодвижения – Netflix сам подсунет новинку в жанрах, которыми вы интересуетесь (смотрели ранее). А уж если на броской обложке окажется примелькавшаяся в других картинах физиономия… И вот вы и сами не заметили, как смотрите предложенный фильм. Даже если в итоге он окажется не шедевром, вы вряд ли будете сожалеть о потерянном времени, ведь вы и так потратили бы его на какую-то ерунду. Собственно, как простой боевик на один вечер Point Blank имеет полное право на существование.

Картина рассказывает о медбрате Поле Букере (Энтони Маки) и преступнике Эйбе Гевара (Фрэнке Грилло), который втягивает Пола в сложную игру, в которой замешаны продажные копы. Под угрозой жизнь беременной жены и нерожденного ребенка медработника, так что он вынужден выполнять требования бандита. Впрочем, в итоге все оказывается не так однозначно, как казалось на первый взгляд, и Пол вынужден будет взять в руки оружие, чтобы защитить себя и свою семью. Point Blank – голливудский ремейк одноимённого французского фильма 2010 г. Честно говоря, я по-прежнему плохо понимаю необходимость подобных клонов, но, если фильмы кто-то снимает, значит, это кому-то нужно (но это неточно).

Маки и Грилло уже работали вместе в Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War и Avengers: Endgame, исполняя соответственно роли Сокола и Кроссбоунса. Так что условие с примелькавшимися физиономиями выполняется здесь на все 100% – Marvel сделала отличную рекламу даже исполнителям ролей второго плана. Что ж, из актеров получился вполне приличный дуэт, можно сказать, что на взаимодействии нервного и неуверенного в себе Пола и безбашенного Эйба картина и держится. Плюс определенную толику юмора вносит рэпер Маркис Kesan Мур, исполняющий роль бандита Биг Ди, поведенного на кинематографе категории B.

Пожалуй, одна из основных проблем Point Blank в том, что сценаристы слишком рано раскрывают все карты. Потяни они с главной интригой чуть подольше, глядишь, в картине появилось бы какое-то напряжение и динамика, которого ей явно не хватает. Здесь совсем немного боевых сцен и они не отличаются особой изобретательностью. Злодеев и героев легко просчитать, а персонажи слишком уж шаблонные. Так что интрига не помешала бы.

Впрочем, повторюсь, как боевик на один вечер, просто чтобы чем-то себя занять, Point Blank вполне подойдет. Интересно, что в последних кадрах картины авторы сделали задел и на сиквел. А почему бы и нет? Подобные фильмы намного выгоднее для стриминговых сервисов, чем дорогущие AAA блокбастеры, которые могут и не выстрелить. Netflix и его конкуренты соревнуются сейчас количеством, а не в качеством, и то, что время от времени мы получаем при этом отличные фильмы и сериалы – скорее чудо, чем правило.