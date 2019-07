Рецензия на комедийный боевик Shaft / «Шафт»

Mожно только позавидовать работоспособности 70-летнего Сэмюэля Л. Джексона. Только в 2019 г. выходит шесть фильмов с его участием, не считая появившегося на Netflix Unicorn Store, снятого еще в 2017 г.: Glass, Captain Marvel, Avengers: Endgame, Spider-Man: Far From Home, Shaft и The Last Full Measure (релиз 25 октября 2019 г.). Вышедший в нашем регионе на Netflix комедийный боевик Shaft – уже пятый фильм в данной франшизе и второй с участием Сэмюэля Л. Джексона. Давайте посмотрим, в какие переделки попадет чернокожий полицейский в отставке на этот раз.

Shaft / «Шафт» Жанр комедия, боевик

Режиссер Тим Стори

В ролях Сэмюэл Л. Джексон (Джон Шафт II), Джесси Ашер (Джон «Джей Джей» Шафт-младший), Ричард Раундтри (Джон Шафт I), Александра Шипп (Саша Ариас), Реджина Холл (Майя Бабаникос), Эван Джогиа (Карим Хассан), Мэтт Лауриа (майор Гарри Кетворт), Титус Уэлливер (специальный агент Виетти) и др.

Студии New Line Cinema, Warner Bros. Pictures, Netflix

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Оригинальный Shaft (1971), снятый по одноименному роману Эрнеста Тайдимэна, был, наряду с Sweet Sweetback’s Baadasssss Song, одним из первых фильмов в жанре blaxploitation. Этот субжанр эксплуатационного кино был создан специально для афроамериканцев, живущих в городах. Все положительные герои в подобных фильмах были чернокожими, отрицательные – белыми, активно использовался сленг, ненормативная лексика, типичные акценты гетто, музыка жанров фанк и соул. Популярность жанра приходится на 70-80-е гг. прошлого века, считается, что появление подобных фильмов стало возможным благодаря победе движения за равноправие в США и возросшему влиянию чернокожей Америки. С другой стороны, blaxploitation закрепил некоторые стереотипы в отношении афроамериканцев, которые со временем были перенесены и на фильмы других жанров.

После успеха Shaft (1971) Эрнест Тайдимэн, получивший к тому времени Оскар, Golden Globe Award и Writers Guild of America Award за сценарий фильма The French Connection (1971), написал еще семь романов про того же персонажа, среди которых попадались вещи с такими странными названиями как Shaft Among the Jews, Shaft Has a Ball, The Last Shaft и т.д. Буквально на следующий год был снят сиквел Shaft’s Big Score! (1972), а через год — и триквел Shaft in Africa (1973). В 1973-74 гг. на CBS выходил сериал Shaft. Титульную роль во всех трех фильмах и сериале сыграл актер Ричард Раундтри.

В 2000 г. о серии вспомнили, и Ричард Раундтри вернулся к своей роли Джона Шафта, впрочем, здесь он играл дядю главного героя, Джона Шафта II, которого исполнил… правильно, Сэмюэль Л. Джексон. Shaft (2000) был достаточно успешным, при бюджете $46 млн. фильм собрал $107 млн., но о серии опять надолго забыли.

Shaft (2019), уже третий фильм с аналогичными названием (а если считать сериал, то и четвертый), является ремейком/ребутом/сиквелом одновременно и ленты 2000 г., и оригинального фильма 1971 г. Зачем в 2019 г. нужны картины в жанре blaxploitation, не совсем понятно, но в этот раз авторы решили подойти к теме несколько с иной стороны. Shaft (2019) – это в большей мере комедия о конфликте поколений, чем боевик. И наряду со все теми же Джоном Шафтом I (Ричард Раундтри), теперь не дядей, а все-таки отцом главного героя, и Джоном Шафтом II (Сэмюэль Л. Джексон), здесь действует и Джон «Джей Джей» Шафт III (Джесси Ашер).

Джей Джей воспитывался отдельно от отца и не одобряет его методы ведения расследования. Как типичный миллениал, он полагается на правила, закон, компьютеры и не любит насилие и оружие, хотя и закончил академию ФБР. Джей Джей никак не может объясниться с нравящейся ему еще с детства Сашей (Александра Шипп), побаивается собственную мать и хочет впечатлить начальство. Но когда его друг Карим умирает при загадочных обстоятельствах, Джей Джей приходит к отцу за помощью. Естественно, Джон Шафт-старший пробудит в сыне тягу к авантюрам, заставит объясниться с девушкой и вместе они найдут виноватых в смерти Карима.

Собственно, главная проблема Shaft (2019) – невероятная предсказуемость и шаблонность. Фильм, кажется, использует приемы и сюжетные арки прямиком из 70-х. Да, он стал немного политкорректней, но все так же обыгрывает невероятную маскулинность чернокожих парней и темпераментность и болтливость чернокожих женщин. Точно так же, как в 70-х все, ладно, почти все, хорошие персонажи здесь темнокожие, а все отрицательные – белые. Такое впечатление, что Тим Стори с раннего детства страстно желал снять фильм в жанре blaxploitation и наконец-то смог осуществить свою мечту.

Нет, в фильме, бесспорно, есть несколько неплохих шуток про миллениалов, но в целом это 100% эксплуатационное кино и ждать многого от него не стоит. Смотреть Shaft (2019) стоит, если вы фанатичный поклонник Сэмюэля Л. Джексона и не пропускаете ни одного фильма с его участием.