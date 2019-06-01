Рецензия на сериал «Что/если» / What/If

На Netflix появился сериал What/If, главную роль в котором сыграла Рене Зеллвегер. Ее героиня презирает моральные установки общества, поэтому у нее появляются безграничные возможности для манипуляций и раскрытия чужих тайн. У персонажа Зеллвегер тоже есть свои секреты, но сериал не настолько хорош, чтобы каждый мог выдержать все десять серий ради их разоблачения.

«Что/если» / What/If Жанр триллер

Создатель Майк Келли

В ролях Рене Зеллвегер (Энн), Джейн Леви (Лиза), Блейк Дженнер (Шон), Кит Пауэрс (Тод), Саманта Мари Уэр (Анжела), Хуан Кастано (Маркос), Саамер Усмани (Айвери), Даниэлла Пинеда (Кэссиди) и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2019

Серий 10

Страница на IMDB

Сериал показывает молодую ученую Лизу (Джейн Леви), основавшую компанию, специализирующуюся на медицинских исследованиях. Она верит, что однажды найдет лечение для больных лимфоцитарной лейкемией – таких, как ее сестра, которая умерла много лет назад. Сейчас Лиза находится на грани банкротства, поэтому девушка отчаянно ищет того, кто может профинансировать ее дело. Такой человек находится, но ситуация от этого становится еще хуже.

На Лизу выходит Энн Монтгомери – одна из самых безжалостных венчурных инвесторов в Сан-Франциско. Она предлагает девушке сделку. Если та на одну ночь отпустит к Энн своего мужа Шона, то получит 80 миллионов долларов. При этом супруги должны подписать договор о неразглашении, а если Шон проговорится о том, что происходило за закрытыми дверями, компания переходит к Монтгомери. С этого момента начинается психологическая игра, которую по неизвестной причине решила затеять Энн.

Параллельно в сериале есть еще несколько второстепенных линий – история гей-пары, а также друзей главных героев. В каждой серии они получают развитие и в какой-то момент становятся автономными.

Шоураннер What/If Майк Келли получил известность благодаря работе над американским сериалом Revenge (выходил с 2011 по 2015 годы), у которого были большие телевизионные рейтинги и положительные отзывы критиков. Успех распространялся только на первый сезон, со второго по четвертый популярность Revenge значительно падала. Во многом из-за того, что его создатели переборщили с интригами и не смогли вовремя остановиться.

В новом проекте What/If Келли повторяет точно такую же ошибку – сериал лихо закручивает интригу, намекая на то, что у героев запрятано немало секретов. Раскрывать их интересно ровно до того момента, пока сюжет не превратится в подобие мыльной оперы. А так как это происходит очень быстро, разочарование приходит уже на первых эпизодах. Дальше становится жаль потраченного времени. И раз его не вернуть, стоит хотя бы узнать, что скрывали от нас сценаристы (или не стоит, шок-эффекта все равно не будет).

Естественно, главная ставка сделана на Рене Зеллвегер – она не только появилась в проекте Netflix, но и впервые в своей карьере сыграла главную роль в сериале. Более того, ранее актриса не перевоплощалась в столь отрицательного и хладнокровного персонажа, как Энн Монтгомери. Этот этап оказался значимым для артистки, но не для зрителей.

Рене Зеллвегер (у которой есть «Оскар» за лучшую роль второго плана) так старается изображать роковую женщину, что иногда сильно переигрывает. Пристальные взгляды, продуманные движения, эффектные походки – все это получается как-то натянуто и неестественно. Иногда за Рене даже переживаешь, как бы она не перестаралась с надменной невозмутимостью. К сожалению, в этом она подводит. На фоне Зеллвегер актриса Джейн Леви, играющая Лизу, выглядит намного убедительнее. То же самое можно сказать и о других актерах сериала с менее знаменитыми именами.

Общая задумка сериала What/If напоминает фильм «Непристойное предложение» (Indecent Proposal), только вместо Роберта Редфорда коварство проявляет Рене Зеллвегер. О схожести ситуаций говорят даже персонажи в одной из серий, а дальше все оказывается намного запутаннее, нежели в фильме 90-х. И дольше. Выдержать десять серий не так просто, учитывая то, что они наполнены повторяющимися диалогами и семейными мелодрамами.

Из хорошего в сериале можно выделить завершенность. Того, кто посмотрел все эпизоды, ждут отгадки к тайнам главных героев. What/If с самого начала называли антологией, поэтому если проект получит продолжение на второй сезон, в нем появятся совершенно новые персонажи.