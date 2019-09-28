Рецензия на сериал «Пришельцы из прошлого» / Fremvandrerne / Beforeigners

HBO Europe выпустил один из самых необычных детективов, в центре которого оказываются мигранты, попавшие в наши дни из прошлого. Шесть эпизодов норвежского серила Fremvandrerne показывают удачную сатиру на многокультурное западное общество, оставляя интригу для второго сезона.

«Пришельцы из прошлого» / Fremvandrerne / Beforeigners Жанр фантастика, драма, детектив

Создатели Анна Бьернстад, Эйлиф Скодвин

В ролях Николай Клеве Брош (Ларс), Криста Косонен (Алфильдра), Аугуста Эва Эрлендсдоуттир (Урд), Элли Харбоа (Ада), Стиг Хенрик Хофф (Томми / Торир Хунд), Ингунн Ейен (шеф полиции), Йоуханнес Хаукур Йоуханнессон (Калв), Тобиас Зантельман (Олаф) и др.

Канал HBO Nordic

Год выпуска 2019

Серий 6

Сайт IMDb

События сериала разворачиваются в современном Осло. Неподалеку от набережной замечают яркие вспышки света, после чего в воде появляются люди. Это совершенно неожиданное и новое всемирное явление, в результате которого в настоящее начинают прибывать выходцы из каменного века, из эпохи викингов, а также из XIX века.

Проходит несколько лет, никому так и не удается выяснить причину массовой миграции. За прошедшее время в городе появляются центры для адаптации пришельцев. Многие из них неплохо ориентируются в обществе, сохраняя при этом старые обычаи, которые не всегда совместимы с нынешними тенденциями. Властям и жителям Осло приходится принимать новые реалии. Ко всему этому у полиции прибавляется много работы – одним из последних дел становится случай с утопленницей, в которой опознают мигрантку из прошлого. Расследование этого дела поручают местному следователю Ларсу, а в напарники ему назначают Алфильдру – девушку из эпохи викингов. Она стала первой сотрудницей полиции с опытом жизни в прошлом. Вместе они находят улики, которые указывают на умышленное убийство, а также на большой заговор.

Создателями сериала выступили Анна Бьернстад и Эйлиф Скодвин – они оба писали сценарий для многосерийной криминальной драмы Lilyhammer, которую можно посмотреть на Netflix. Над новым проектом Fremvandrerne шоураннеры работали несколько лет, привлекая к нему не только команду профессиональных костюмеров, но и лингвистов. Им нужно было показать людей из трех разных исторических периодов, поэтому для персонажей разрабатывали специфические акценты. Они использовали архаизмы норвежского, элементы древнескандинавского и даже придумали слова, которые отображали диалоги людей из каменного века.

Разнообразие речи мы вряд ли сможем оценить на слух, но в сериале есть еще немало интересного. Вся идея с мигрантами из прошлого – это явная аллегория, раскрывающая проблемы, связанные с появлением беженцев в Европе. Ироничным становится и то, что действия Fremvandrerne происходят в Норвегии, где общество весьма толерантно к любым проявлениям индивидуальности и направлено на защиту прав человека.

Подумать только – на безупречных улицах Осло, где расположены объекты искусства и современной архитектуры, теперь проезжают повозки с сеном. Мимо бегут дикари с пакетами из супермаркета, мужчины в цилиндрах курят трубку и держат в руках смартфоны, а викинги на велосипедах занимаются доставкой еды. Все, что раньше могло показаться безумием, становится привычным порядком вещей.

В сериале есть много остроумных моментов, в которых проглядывается намек на определенные ситуации из современного мира. При всем этом Fremvandrerne — вовсе не комедийный, главной темой в нем становится расследование убийства. Чем больше открываются детали происшествия, тем четче становятся обстоятельства, о которых полиции не было известно, и одно криминальное дело в какой-то момент приобретает большие масштабы. Интрига сохраняется в каждом из шести эпизодов, где также есть место для личных перипетий в жизни центральных персонажей.

Главную героиню-викинга Алфильдру играет финская актриса Криста Косонен (снималась в картине Blade Runner 2049). У нее получается сочетать в себе уверенную грубость воина с непосредственной манерой воспринимать все новое, что встречается ей по долгу службы. Персонаж Косонен довольно быстро приспосабливается к современному быту, однако ее преследуют воспоминания о прошлом, показанные в сериале короткими флешбеками.

Еще один герой – это следователь Ларс в исполнении норвежского актера Николая Клеве Броша. Он выглядит вечно уставшим и обремененным собственными зависимостями. При этом именно Ларс оказывается одним из самых совестливых полицейских. С помощью его персонажа сценаристы показывают разные ситуации с мигрантами, которые доказывают, что любое предвзятое суждение может быть ошибочным.

Некоторые скандинавские сериалы отталкивают неспешным темпом и мрачной атмосферой. Такого точно не скажешь о Fremvandrerne – он насыщен событиями и пропитан социальным юмором.

За шесть серий история развивается стремительно и успевает вызвать интерес к нераскрытым вопросам (их обещают показать во втором сезоне). При просмотре иногда не хватает голливудских масштабов съемок и, возможно, более логичной проработки деталей, касающихся жизни мигрантов из прошлого. Но в целом сериал определенно достоин просмотра.