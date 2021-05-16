Рецензія на серіал «Спадщина Юпітера» / Jupiter’s Legacy за коміксом Марка Міллара

Я ще добре пам’ятаю ті часи, коли на Netflix виходили дуже потужні та проривні серіали за коміксами про супергероїв – Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, The Punisher. А потім стався жахливий Iron Fist і майже нестерпно поганий The Defenders. І хоч на Netflix ще з’являються цікаві серіали за немейнстримними графічними історіями, коли справа стосується супергероїв, все золото, якого торкається Netflix, перетворюється на… ну, ви в курсі, на що воно перетворюється. Не минула ця чаша й досить непоганий комікс Марка Міллара про конфлікт між двома поколіннями супергероїв. Серіал «Спадщина Юпітера» / Jupiter’s Legacy, що вийшов щойно на Netflix, не просто поганий, він дуже поганий та має мало спільного з коміксом, який нібито лежить у його основі.

«Спадщина Юпітера» / Jupiter’s Legacy Жанр супергеройський серіал, серіал за коміксом

Творець Стівен С. ДеНайт

У ролях Джош Дюамель (Шелдон Семпсон / Утопіст), Бен Деніелс (Вальтер Семпсон / Брейнвейв), Леслі Бібб (Грейс Кеннеді-Семпсон / Леді Свобода), Ендрю Хортон (Брендон Семпсон / Парагон), Єлена Кампоріс (Хлоя Семпсон), Майк Вейд (Фіц Смолл / Спалах), Метт Лантер (Джордж Хатченс / Скайфокс), Тайлер Мане (Блекстар), Ян Квінлан (Хатч), Анна Акана (Райко) та ін.

Канал Netflix

Рік випуску 2021

Серій 8

Сайт IMDb

Марк Міллар — не останній хлопець у комікс-тусовці. Саме він створив такі відомі графічні історії як Marvel Civil War, Wanted, Kick-Ass, Kingsman: The Secret Service, Wolverine: Old Man Logan, Chrononauts, Superman: Red Son, Ultimate Fantastic Four та багато інших. Як ви мабуть вже помітили з цього переліку, твори Міллара багаторазово екранізувалися, до того ж дуже вдало. Перший Kick-Ass та Logan, на нашу думку, взагалі одні з найліпших фільмів за коміксами за весь час існування Голлівуда. Тобто на перший погляд зовсім не зрозуміло, чому цього разу Міллар, що має багаторічний досвід спілкування з кіноіндустрією, дозволив шоу-ранерам так познущатися зі свого твору. Але це тільки на перший погляд.

Справа у тому, що ще у серпні 2017 року Netflix придбав усю лінійку коміксів Міллара, так званий Millarworld, до якого входить більшість творів автора з 2004 року. Тобто усі нові адаптації коміксів Міллара, за винятком Kick-Ass та Kingsman, будуть з’являтися на Netflix, а продюсери сервісу будуть мати змогу втручатися у процес. І навіть змінювати історію до невпізнанності, як і сталося з Jupiter’s Legacy.

Оригінальний комікс Jupiter’s Legacy розповідає про конфлікт між різними поколіннями супергероїв. Тобто це така собі варіація на тему Marvel Civil War, але з темою батьків та дітей. Діти страждають від нестачі батьківської уваги, батьки не розуміють своїх нащадків, дуже прискіпливі до них та вважають, що їх поведінка паплюжить статус та звання супергероїв. Головна суперечка точиться навколо місії американських надлюдей. Старше покоління, у першу чергу Утопіст, вважають, що вони повинні бути взірцем для людей, захищати від зовнішніх загроз, давати надію, але у будь-якому разі не втручатися в політику. Діти (ну не лише тільки діти) вважають, що демократія вже не працює, людство треба вести за собою, а на посаду пастирів більш за інших підходять якраз супергерої. У промовах дітей ще багато різноманітної лівацької дурні, але то вже таке. Конфлікт дуже швидко переростає у заколот, і вже у третьому випуску першого тому коміксу стається подія, яка повністю змінює сюжет та тон Jupiter’s Legacy. Так ось, усього цього в адаптації від Netflix нема.

Замість головного конфлікту серіал концентрується на історії отримання сил героями старшого покоління. Те, що в оригінальному коміксі займає не більше двох сторінок, у серіалі Netflix розтягнуто аж на вісім серій. Флешбеки тягнуться, тягнуться, і ще тягнуться, і тягнуться далі, і ще, і знову. Це якесь жахіття. Майже увесь першій сезон Jupiter’s Legacy присвячений подіям 1929 року та героям старшого покоління, в той час як комікс більшою мірою розповідав про героїв другого і третього (!) поколінь, а подій 1929 року торкався лише раз. Вони взагалі ніц не важливі для історії, що розповідав Міллар.

Ну добре, приклавши потрібні зусилля, можна було і з цього створити щось цікаве… але ні. Спроба додати в серіал щось на кшталт лавкрафтовського хтонічного жаху на тлі американської Великої депресії закінчується пшиком. Не страшно, не цікаво, та зовсім не епічно. Нудно, жалюгідно і від цього всього нестерпно тягне у сон.

У сучасній частині Jupiter’s Legacy теж не все гаразд. Головний герой, Утопіст, як заведений теревенить лише про кодекс супергероїв і як важливо усім його дотримуватися. У будь-якому разі ніякого самосуду та вбивств, злодіїв треба знешкодити й арештувати, чого б це не коштувало, навіть якщо й життів героїв. Ця тема теж вже неодноразово підіймалась на сторінках коміксів і теж може бути цікавою, але ні, не цього разу. Знову нудно, дуже прямолінійно, ніякого рішення та взагалі-то навіть ніякого обговорювання тут нема. Утопіст просто впертий як віслюк, ось і все.

В оригінальному коміксі було досить цікавих подій та суперлюдей з дивними здібностями. Супергерої там стрибали як навіжені навколо земної кулі, переміщувалися на Місяць та Марс, пробивали собою багатоповерховий розважальний комплекс у Дубаї, літали на електронах (!), змінювали властивості повітря, створювали складні машини із нічого та таке інше. У серіалі Jupiter’s Legacy вони… по черзі гамселять один іншого по пиці, як у якомусь ірландському боксі. До того ж або десь у напівзруйнованому заводі, або на заздалегідь підготовленій, занадто охайній галявині, ніби у якихось там «Телепузиках».

До того ж, комікс Jupiter’s Legacy був не менш жорстоким, ніж «Невразливий» / Invincible від Amazon, про який ми розповідали тиждень тому, а у адаптації Netflix ніякої жорстокості взагалі нема, та й більшість смертей взагалі стаються за кадром. До речі, Invincible розкриває конфлікт батьки / діти набагато краще ніж Jupiter’s Legacy.

Jupiter’s Legacy виглядає дуже дешево, часом набагато гірше, ніж серіали CW. Таке враження, що у шоу Netflix бюджет якоїсь шкільної постановки. Грошей вистачило хіба що на пластикові костюми від косплеєрів, та й то на самі прості. Грим – жахливо, постановка кадру – невиразно, постановка трюків – Валєра з сусіднього двору, спецефекти – Нолливуд, діалоги… краще не будемо про діалоги. Жоден із другорядних героїв не спаде вам на думку вже через п’ять хвилин після того, як залишить екран, вони просто ніякі. До того ж майже єдині персонажі, що хоч як-небудь співпадають зі своїми прототипами – то донька Утопіста Хлоя та донька Брейнвейва Райко. Але головна історія тієї ж Хлої ще попереду.

Втім, судячи з того, як автори сповільнили хід подій у серіалі, до бенефісу Хлої може бути ще три-чотири сезони. І хоч Jupiter’s Legacy, напевне, поставить якийсь черговий рекорд по кількості переглядів, впевненості у тому, що шоу доживе до третього сезону, в нас нема. Тому що складається враження, що в бажанні перекрутити та звести нанівець усю працю Марка Міллара, сценаристи серіалу загнали себе в глухий кут. Відверто кажучи, ми зовсім іншого чекали від Стівена ДеНайта, який начебто непогано проявив себе у Smallville, Spartacus та… Daredevil. Що сталося, Netflix?

Отже, що ми маємо у сухому залишку. Та нічого особливого – ще один поганий супергеройський серіал Netflix, на який не варто гаяти час. Подивитесь ліпше Invincible чи другий сезон The Boys, або почитайте оригінальні комікси Jupiter’s Legacy, вони насправді непогані.