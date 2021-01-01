Самые интересные новые сериалы января 2021
В начале каждого года мы обычно публикуем материал, посвященный самым интересным телешоу, которые выйдут на экраны в следующие 12 месяцев, и мы не отказываемся от этой традиции, но хотим и продолжить серию статей, рассказывающих о телепремьерах следующего месяца. Так что встречайте – самые интересные новые сериалы января 2021 г.
Оглавление
- 1 The Serpent / «Змей»
- 2 Call Me Kat / «Зови меня Кэт»
- 3 The Watch / «Стража»
- 4 Endlings / «Эндлинги»
- 5 Nicolas Cage’s History of Swear Words / «История ругательств с Николасом Кейджем»
- 6 Coyote / «Койот»
- 7 Lupin / «Люпен»
- 8 WandaVision / «ВандаВижен»
- 9 Walker / «Крутой Уокер»
- 10 Fate: The Winx Saga / «Судьба: Сага клуба Винкс»
- 11 Resident Alien / «Чужой-резидент»
- 12 Другие телешоу, на которые можно обратить внимание:
The Serpent / «Змей»
Жанр: триллер
Дата премьеры: 1 января 2021
Канал: BBC One
Серий: 8
IMDb
Минисериал BBC One, рассказывающий о поимке Чарльза Собхраджа, одного из самых известных серийных убийц 1970-х гг., действовавшего в Юго-восточной Азии. В роли «Змея», получившего такое прозвище за то, что он травил своих жертв, снялся французский актер Тахар Рахим, а его подельницу, канадку Мари-Андре Леклерк, сыграла милейшая Дженна Коулман (Клара Освальд из Doctor Who и королева Виктория из Victoria).
Call Me Kat / «Зови меня Кэт»
Жанр: ситком
Дата премьеры: 3 января 2021
Канал: Fox
Серий: 5
IMDb
Американский ремейк британского ситкома Miranda с комиком Мирандой Харт в главной роли. В версии от канала Fox Миранда стала Кэт, а играет эту 39-летнюю женщину, не оправдавшую ожиданий своей матери, актриса Маим Бялик, наверняка известная вам по роли нейробиолога Эми Фарры Фаулер в ситкоме The Big Bang Theory.
The Watch / «Стража»
Жанр: фэнтези, полицейский процедурал
Дата премьеры: 3 января 2021
Канал: BBC America
Серий: 8
IMDb
Полицейский процедурал по подсерии сатирических фэнтези-романов о Городской страже Анк-Морпорка, события которых происходят в Плоском мире Терри Пратчетта. Правда, у грядущего сериала, похоже, мало общего с первоисточником, мир книг сделан более современным и в целом сериал выглядит скорей как фэнтези-версия какого-то CSI: Miami, чем как абсурдная сатира, как это было в книгах. Одним словом, фанаты Пратчетта уже недовольны, простые же зрители, похоже, увидят в The Watch вариацию на тему фильма Bright.
Endlings / «Эндлинги»
Жанр: детская фантастика
Дата премьеры: 5 января 2021
Канал: CBC Television
Серий: 12
IMDb
Фантастический сериал о семействе со множеством приемных детей, которые приютили потерпевших кораблекрушение пришельцев. В комплекте странные инопланетные существа и монстры, забавная техника и злобные ученые, пытающиеся захватить чужаков. Типичная детская фантастика.
Nicolas Cage’s History of Swear Words / «История ругательств с Николасом Кейджем»
Жанр: документальный сериал
Дата премьеры: 5 января 2021
Канал: Netflix
Серий: 6
IMDb
Документальный сериал об истории, этимологии, влиянии на культуру и других аспектах существования в нашей речи матерных слов, с невероятно харизматичным в последнее время Николасом Кейджем в роли ведущего. Смотреть History of Swear Words стоит, естественно, только на английском.
Coyote / «Койот»
Жанр: криминальная драма, боевик
Дата премьеры: 7 января 2021
Канал: CBS All Access
Серий: 10
IMDb
Криминальная драма Coyote расскажет о вышедшем на пенсию агенте пограничной охраны США, который вынужден сотрудничать с мексиканской организованной преступностью, чтобы спасти собственную семью. Агента в отставке Бэна Клеменса сыграл актер Майкл Чиклис, известный по роли в полицейском сериале The Shield, которая принесла ему «Эмми» и «Золотой глобус».
Lupin / «Люпен»
Жанр: криминальная драма
Дата премьеры: 8 января 2021
Канал: Netflix
Серий: 10
IMDb
Французская криминальная драма, рассказывающая о современном преступнике и авантюристе, вдохновляющемся сюжетами романов об Арсене Люпене. Цель главного героя – отомстить за отца, 25 лет назад обвинённого в преступлении, которое он не совершал.
WandaVision / «ВандаВижен»
Жанр: сериал по комиксу
Дата премьеры: 15 января 2021
Канал: Disney+
Серий: 8
IMDb
В связи с переносом большинства крупных кинопремьер 2020 на 2021 г. начинать четвертую фазу Marvel Cinematic Universe выпало сериалу WandaVision. История семейной жизни Ванды и Вижена в различных временных эпохах выглядит очень эклектично и безумно, если не вспоминать, какими именно способностями обладает Алая Ведьма, и о том, что события сериала происходят после окончания Avengers: Endgame.
Walker / «Крутой Уокер»
Жанр: полицейский процедурал, боевик
Дата премьеры: 21 января 2021
Канал: The CW
Серий: 13
IMDb
Перезапуск легендарного полицейского сериала Walker, Texas Ranger с Чаком Норрисом в главной роли. Судя по трейлеру и по тому, что Уокера в версии 2021 г. будет играть актер Джаред Падалеки, снявшийся до этого в 15 сезонах Supernatural, в обновленной истории крутого техасского рейнджера будет больше драмы и меньше махания ногами. А жаль.
Fate: The Winx Saga / «Судьба: Сага клуба Винкс»
Жанр: подростковая фантастика
Дата премьеры: 22 января 2021
Канал: Netflix
Серий: 6
IMDb
Fate: The Winx Saga – это телеадаптация мультсериала Winx Club с живыми актерами, нацеленная на подросшую аудиторию оригинального мультфильма. В соответствии с расширившимися возрастными рамками, новая версия более мрачная и серьезная. Сюжет по-прежнему посвящен истории девушек, обладающих магическими силами и способных превращаться в воинов-фей. В роли Блум – молодая актриса Эбигейл Коуэн, успевшая сняться в сериалах Chilling Adventures of Sabrina и Stranger Things.
Resident Alien / «Чужой-резидент»
Жанр: сериал по комиксу, фантастика
Дата премьеры: 27 января 2021
Канал: Syfy
Серий: неизвестно
IMDb
Фантастический сериал Resident Alien снят по одноименному комиксу Питера Хогана и Стива Паркхауза и рассказывает об инопланетянине, вынужденном прятаться от правительственных агентов в американской глубинке. После того, как замаскировавшегося под доктора чужого приглашают принять участие в расследовании убийства, все становится намного сложней и веселей. Роль инопланетянина в сериале исполнил актер Алан Тьюдик, очень комфортно чувствующий себя в фантастических историях.
Другие телешоу, на которые можно обратить внимание:
Cobra Kai – 1 января 2021 (3 сезон, Netflix)
После второго сезона сериал о повзрослевших детях-каратистах из культового фильма 80-х The Karate Kid переехал с YouTube Premium на Netflix. Мало того, еще до выхода третьего сезона, который кстати, передвинули на более раннюю дату, его продлили на четвертый.
The Rookie – 3 января 2021 (3 сезон, ABC)
Персонаж Нейтана Филлиона в свои 40 с лишним продолжает осваивать роль «молодого» полицейского в Лос-Анджелесе.
Zoey’s Extraordinary Playlist – 5 января 2021 (2 сезон, NBC)
Продолжение истории девушки с очень необычной сверхспособностью. Она умеет слышать мысли окружающих, но исключительно в виде песен и музыкальных номеров.
Marvel Studios: Legends – 8 января 2021 (Disney+)
В преддверии четвертой фазы Marvel Cinematic Universe нам напомнят истории отдельных персонажей вселенной и то, как события разных фильмов и сериалов MCU связаны друг с другом. В первых эпизодах речь пойдет о Ванде и Вижене.
American Gods – 10 января 2021 (3 сезон, Starz)
Хотя второй сезон «Американских богов» и был встречен публикой и критикой с прохладцей, все же интересно узнать, чем закончится противостояние новых и старых богов.
All Creatures Great and Small – 10 января 2021 (американский релиз, PBS)
Экранизация книги рассказов о животных «О всех созданиях – больших и малых» английского писателя и ветеринара Джеймса Хэрриота.
Pixar Popcorn – 22 января 2021 (Disney+)
Коллекция новых короткометражек от студии Pixar, связанных с мультфильмами Toy Story, Incredibles, Finding Nemo, Cars, Coco и Soul. В первый сезон войдут восемь эпизодов.
Snowpiercer – 25 января 2021 (2 сезон, TNT)
Продолжение истории про людей, живущих в гигантском поезде, мчащемся по бесконечной железной дороге вокруг замерзшей Земли.