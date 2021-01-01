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В начале каждого года мы обычно публикуем материал, посвященный самым интересным телешоу, которые выйдут на экраны в следующие 12 месяцев, и мы не отказываемся от этой традиции, но хотим и продолжить серию статей, рассказывающих о телепремьерах следующего месяца. Так что встречайте – самые интересные новые сериалы января 2021 г.

The Serpent / «Змей»

Жанр: триллер

Дата премьеры: 1 января 2021

Канал: BBC One

Серий: 8

IMDb





Минисериал BBC One, рассказывающий о поимке Чарльза Собхраджа, одного из самых известных серийных убийц 1970-х гг., действовавшего в Юго-восточной Азии. В роли «Змея», получившего такое прозвище за то, что он травил своих жертв, снялся французский актер Тахар Рахим, а его подельницу, канадку Мари-Андре Леклерк, сыграла милейшая Дженна Коулман (Клара Освальд из Doctor Who и королева Виктория из Victoria).

Call Me Kat / «Зови меня Кэт»

Жанр: ситком

Дата премьеры: 3 января 2021

Канал: Fox

Серий: 5

IMDb





Американский ремейк британского ситкома Miranda с комиком Мирандой Харт в главной роли. В версии от канала Fox Миранда стала Кэт, а играет эту 39-летнюю женщину, не оправдавшую ожиданий своей матери, актриса Маим Бялик, наверняка известная вам по роли нейробиолога Эми Фарры Фаулер в ситкоме The Big Bang Theory.

The Watch / «Стража»

Жанр: фэнтези, полицейский процедурал

Дата премьеры: 3 января 2021

Канал: BBC America

Серий: 8

IMDb





Полицейский процедурал по подсерии сатирических фэнтези-романов о Городской страже Анк-Морпорка, события которых происходят в Плоском мире Терри Пратчетта. Правда, у грядущего сериала, похоже, мало общего с первоисточником, мир книг сделан более современным и в целом сериал выглядит скорей как фэнтези-версия какого-то CSI: Miami, чем как абсурдная сатира, как это было в книгах. Одним словом, фанаты Пратчетта уже недовольны, простые же зрители, похоже, увидят в The Watch вариацию на тему фильма Bright.

Endlings / «Эндлинги»

Жанр: детская фантастика

Дата премьеры: 5 января 2021

Канал: CBC Television

Серий: 12

IMDb





Фантастический сериал о семействе со множеством приемных детей, которые приютили потерпевших кораблекрушение пришельцев. В комплекте странные инопланетные существа и монстры, забавная техника и злобные ученые, пытающиеся захватить чужаков. Типичная детская фантастика.

Nicolas Cage’s History of Swear Words / «История ругательств с Николасом Кейджем»

Жанр: документальный сериал

Дата премьеры: 5 января 2021

Канал: Netflix

Серий: 6

IMDb





Документальный сериал об истории, этимологии, влиянии на культуру и других аспектах существования в нашей речи матерных слов, с невероятно харизматичным в последнее время Николасом Кейджем в роли ведущего. Смотреть History of Swear Words стоит, естественно, только на английском.

Coyote / «Койот»

Жанр: криминальная драма, боевик

Дата премьеры: 7 января 2021

Канал: CBS All Access

Серий: 10

IMDb





Криминальная драма Coyote расскажет о вышедшем на пенсию агенте пограничной охраны США, который вынужден сотрудничать с мексиканской организованной преступностью, чтобы спасти собственную семью. Агента в отставке Бэна Клеменса сыграл актер Майкл Чиклис, известный по роли в полицейском сериале The Shield, которая принесла ему «Эмми» и «Золотой глобус».

Lupin / «Люпен»

Жанр: криминальная драма

Дата премьеры: 8 января 2021

Канал: Netflix

Серий: 10

IMDb





Французская криминальная драма, рассказывающая о современном преступнике и авантюристе, вдохновляющемся сюжетами романов об Арсене Люпене. Цель главного героя – отомстить за отца, 25 лет назад обвинённого в преступлении, которое он не совершал.

WandaVision / «ВандаВижен»

Жанр: сериал по комиксу

Дата премьеры: 15 января 2021

Канал: Disney+

Серий: 8

IMDb





В связи с переносом большинства крупных кинопремьер 2020 на 2021 г. начинать четвертую фазу Marvel Cinematic Universe выпало сериалу WandaVision. История семейной жизни Ванды и Вижена в различных временных эпохах выглядит очень эклектично и безумно, если не вспоминать, какими именно способностями обладает Алая Ведьма, и о том, что события сериала происходят после окончания Avengers: Endgame.

Walker / «Крутой Уокер»

Жанр: полицейский процедурал, боевик

Дата премьеры: 21 января 2021

Канал: The CW

Серий: 13

IMDb





Перезапуск легендарного полицейского сериала Walker, Texas Ranger с Чаком Норрисом в главной роли. Судя по трейлеру и по тому, что Уокера в версии 2021 г. будет играть актер Джаред Падалеки, снявшийся до этого в 15 сезонах Supernatural, в обновленной истории крутого техасского рейнджера будет больше драмы и меньше махания ногами. А жаль.

Fate: The Winx Saga / «Судьба: Сага клуба Винкс»

Жанр: подростковая фантастика

Дата премьеры: 22 января 2021

Канал: Netflix

Серий: 6

IMDb





Fate: The Winx Saga – это телеадаптация мультсериала Winx Club с живыми актерами, нацеленная на подросшую аудиторию оригинального мультфильма. В соответствии с расширившимися возрастными рамками, новая версия более мрачная и серьезная. Сюжет по-прежнему посвящен истории девушек, обладающих магическими силами и способных превращаться в воинов-фей. В роли Блум – молодая актриса Эбигейл Коуэн, успевшая сняться в сериалах Chilling Adventures of Sabrina и Stranger Things.

Resident Alien / «Чужой-резидент»

Жанр: сериал по комиксу, фантастика

Дата премьеры: 27 января 2021

Канал: Syfy

Серий: неизвестно

IMDb





Фантастический сериал Resident Alien снят по одноименному комиксу Питера Хогана и Стива Паркхауза и рассказывает об инопланетянине, вынужденном прятаться от правительственных агентов в американской глубинке. После того, как замаскировавшегося под доктора чужого приглашают принять участие в расследовании убийства, все становится намного сложней и веселей. Роль инопланетянина в сериале исполнил актер Алан Тьюдик, очень комфортно чувствующий себя в фантастических историях.

Другие телешоу, на которые можно обратить внимание:

Cobra Kai – 1 января 2021 (3 сезон, Netflix)

После второго сезона сериал о повзрослевших детях-каратистах из культового фильма 80-х The Karate Kid переехал с YouTube Premium на Netflix. Мало того, еще до выхода третьего сезона, который кстати, передвинули на более раннюю дату, его продлили на четвертый.

The Rookie – 3 января 2021 (3 сезон, ABC)

Персонаж Нейтана Филлиона в свои 40 с лишним продолжает осваивать роль «молодого» полицейского в Лос-Анджелесе.

Zoey’s Extraordinary Playlist – 5 января 2021 (2 сезон, NBC)

Продолжение истории девушки с очень необычной сверхспособностью. Она умеет слышать мысли окружающих, но исключительно в виде песен и музыкальных номеров.

Marvel Studios: Legends – 8 января 2021 (Disney+)

В преддверии четвертой фазы Marvel Cinematic Universe нам напомнят истории отдельных персонажей вселенной и то, как события разных фильмов и сериалов MCU связаны друг с другом. В первых эпизодах речь пойдет о Ванде и Вижене.

American Gods – 10 января 2021 (3 сезон, Starz)

Хотя второй сезон «Американских богов» и был встречен публикой и критикой с прохладцей, все же интересно узнать, чем закончится противостояние новых и старых богов.

All Creatures Great and Small – 10 января 2021 (американский релиз, PBS)

Экранизация книги рассказов о животных «О всех созданиях – больших и малых» английского писателя и ветеринара Джеймса Хэрриота.

Pixar Popcorn – 22 января 2021 (Disney+)

Коллекция новых короткометражек от студии Pixar, связанных с мультфильмами Toy Story, Incredibles, Finding Nemo, Cars, Coco и Soul. В первый сезон войдут восемь эпизодов.

Snowpiercer – 25 января 2021 (2 сезон, TNT)

Продолжение истории про людей, живущих в гигантском поезде, мчащемся по бесконечной железной дороге вокруг замерзшей Земли.