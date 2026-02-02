Самые интересные новые фильмы февраля 2026 года

В феврале наконец-то станет меньше фильмов ужасов и планируются истории романтического толка — всему виной День влюбленных. Заинтересованные окажутся перед выбором между адаптацией классики английской литературы с Марго Робби и Джейкобом Элорди и, внимание, первым украинским эротически-историческим триллером с Владимиром Дантесом и Еленой Лавренюк. Кроме того Марк Руффало возьмется охотиться на грабителя Криса Хемсворта, Джерард Батлер — снова спасаться от глобальной катастрофы, а Нив Кэмпбелл и Кортни Кокс, как в старые добрые времена, противостоять Призрачному лицу. Обо всем этом и не только читайте в анонсе грядущих киноновинок.





«Скрученный» / Twisted

Дата выпуска: 6 февраля

Режиссер: Даррен Линн Боусман

В ролях: Джимон Хонсу, Лорен Лавера, Миа Гили, Алисия Уитт, Нил Макдонаф, Джина Филипс, Джекоб Лукас Андерсон

Жанр: фильм ужасов

Релиз: цифровые сервисы

Двое проходимцев обманывают доверчивых клиентов, сдавая в аренду дорогие квартиры в Нью-Йорке, которые им на самом деле не принадлежат. Схема работает до тех пор, пока они не сталкиваются с владельцем квартиры, имеющим скрытые мотивы и переворачивающим ситуацию кардинальным образом.





Новый фильм ужасов от хоррормейкера Даррена Линна Боусмана, прежде всего известного своей работой над франшизой «Пила», собрал на съемочной площадке интересный актерский состав. Особенно это касается женской компании — на экране мы увидим звезду брутальной слэшер-франшизы «Ужасающий» Лорен Лаверу, еще Алисию Уитт, которую вы могли видеть в «Твин Пиксе» и слэшере «Городские легенды» (1998), а также звезду первого «Джиперса Криперса» (2001) Джину Филипс.

«Грозовой перевал» / Wuthering Heights

Дата выпуска: 12 февраля

Режиссерка: Эмеральд Феннелл

В ролях: Марго Робби, Джейкоб Элорди, Шазад Латиф, Хонг Чау, Элисон Оливер, Юэн Митчелл, Шарлотта Меллингтон, Оуэн Купер

Жанр: романтическая драма

Релиз: кинотеатры

Kinomania Film Distribution позиционирует ленту как «смелое и современное переосмысление одной из самых известных историй любви в истории литературы. В центре новой экранизации — Марго Робби в роли Кэтрин и Джейкоб Элорди в образе Хитклифа, чья запретная страсть превращается из юношеского романтического чувства во всепоглощающую, разрушительную силу».

Как вы наверняка уже догадались, сюжет фильма основан на одноименном романе Эмили Бронте, увидевшем свет в 1847 году. Состоится ли экранная химия между Марго Робби и Джейкобом Элорди, который в прошлом году запомнился зрителям благодаря роли в «Франкештейне» Гильермо дель Торо — все желающие смогут узнать аккурат ко Дню влюбленных — с 12 февраля в кино.

«Все оттенки соблазна» / «Всі відтінки спокуси»

Дата выпуска: 12 февраля

Режиссерка: Ирина Громозда

В ролях: Елена Лавренюк, Владимир Дантес, Оксана Черкашина, Елена Хохлаткина, Даниэль Салем

Жанр: эротическо-исторический триллер

Релиз: кинотеатры

«События фильма разворачиваются в 1897 году в городе Лемберг. После свадебного путешествия Амелия Крижевская-Зег возвращается в родительский дом с мужем и прислугой. Муж хочет ее деньги, горничная — ее место, кухарка — ее смерти. В доме, где ее отец изобрел свет, теперь царит тьма. Но кто последним останется в игре, когда эмоции станут оружием? Все хотят почувствовать ее, соблазнить ее, обладать ею, но кто хочет ее на самом деле?» — указано в описании.

Конкурировать с «Грозовым перевалом» за внимание влюбленных пар попробуют наши кинематографисты, а Википедия уже успела окрестить ленту «первым украинским эротическо-историческим триллером». Это правда, но отчасти, поскольку клубничка в историческом сеттинге для украинского кино не в новинку — можно вспомнить, например, «Несколько любовных историй» (1994, конечно, учитывая эпоху, лента снималась на русском и с присутствием российских актеров в кадре) с Ольгой Сумской и Русланой Писанкой, или более современный «Сафо» (2008) с Богданом Ступкой, съемки которого проходили в украинском Крыму.

«Путь к преступлению» / Crime 101

Дата выпуска: 12 февраля

Режиссер: Барт Лейтон

В ролях: Крис Хемсворт, Марк Руффало, Барри Киоган, Хэлли Берри, Моника Барбаро, Кори Хокинс, Дженнифер Джейсон Ли, Ник Нолти

Жанр: криминальный триллер

Релиз: кинотеатры





Профессиональный вор ювелирных изделий Майк Дэвис планирует совершить крупное ограбление. Но когда его планы пересекаются с планами страхового брокера Шэрон Колвин, это приводит к непредсказуемым последствиям. Тем временем детектив полиции Лу Лубесник уверен, что разгадал схему действий вора и полон решимости поймать его, пока он не осуществил свой коварный замысел.

Сюжет ленты основан на новелле Дона Уинслоу Crime 101, создателям удалось собрать на съемочной площадке поистине звездный актерский состав, за режиссуру отвечает английский документалист Барт Лейтон. Интересно, что изначально вместе с Хемсвортом должен был играть вездесущий Педро Паскаль, однако из-за занятости в «Фантастической четверке: Первые шаги» (2025) к Тору, вместо Мистера Фантастика, присоединился Халк. Мужчины, если вашей возлюбленной не удастся затащить вас в кино на что-то из вышеупомянутого, «Путь к преступлению» к вашим услугам.

«Адское пламя» / Hellfire

Дата выпуска: 17 февраля

Режиссер: Айзек Флорентин

В ролях: Стивен Лэнг, Дольф Лундгрен, Харви Кейтель, Скотти Томпсон, Джонни Йонг Бош, Морис Компте

Жанр: боевик, триллер

Релиз: цифровые сервисы





Одинокий путешественник, прибывший в небольшой городок, обнаруживает, что жители находятся в страхе перед безжалостным криминальным боссом, и пытается им помочь.

Разыгрывать такую до боли простую историю будут сплошь почтенные парни — извечный антагонист в кэмероновском «Аватаре» Стивен Лэнг, 86-летний Харви Кейтель и Дольф Лундгрен, продолжающий сниматься несмотря на длительную борьбу с раком. Разбавляет эту суровую мужскую компанию Скотти Томпсон, которую вы можете помнить по научно-фантастическому фильму о вторжении пришельцев «Скайлайн» (2010).

«Гамнет» / Hamnet

Дата выпуска: 19 февраля

Режиссер: Хлои Чжао

В ролях: Джесси Бакли, Пол Мескаль, Джо Алвин, Эмили Уотсон, Дэвид Уилмот, Джейкоби Джул, Сэм Вулф

Жанр: историческая драма

Релиз: кинотеатры





События фильма происходят во время вспышки «Черной смерти» в Англии 1580-х годов. В центре повествования находится жена Уильяма Шекспира, история которой подается сквозь призму трагического события — смерти их единственного 11-летнего сына Гамнета. Преисполненный горя, Шекспир создает одну из самых выдающихся пьес — «Гамлета».

Фильм снят по мотивам одноименного романа североирландской писательницы Мэгги О’Фаррелл, который появился на полках книжных магазинов в 2020 году. «Гамнет» получил всеобщее признание от критиков, некоторые назвали его одним из лучших фильмов 2025 года. Лента постановщицы Хлои Чжао удостоилась ряда наград, среди которых — два «Золотых глобуса» за Лучший драматический фильм и Лучшую женскую роль; статуэтка досталась Джесси Бакли. Также проект имеет 8 номинаций на «Оскар».





Вот что бывает, если над тобой не висят сложности производства крупного студийного блокбастера — после триумфа «Земли кочевников» (2020) и провала марвеловских «Вечных» (2021) Хлои Чжао снова на коне. Впрочем, если посмотреть на новую работу режиссерки с чисто финансовой стороны, то «Гамнета» также следует считать неудачей.

«Гренландия 2: Миграция» / Greenland 2: Migration

Дата выпуска: 19 февраля

Режиссер: Год Роман Во

В ролях: Джерард Батлер, Морена Баккарин, Роман Гриффин Дэвис, Эмбер Роуз Рева, Питер Поликарпу, Уильям Абади

Жанр: постапокалиптический триллер о выживании, фильм-катастрофа

Релиз: кинотеатры





Согласно синопсису Kinomania Film Distribution, прошло пять лет после катастрофы, едва не уничтожившей Землю. Жизнь в убежище в Гренландии больше невозможна — выживших снова атакуют обломки астероида. Человечество, или то, что от него осталось, должно отправиться в самое опасное путешествие в истории — большую миграцию через опустошенную, замерзшую Европу в поисках нового дома. Но существует ли он в мире, который изменился навсегда?

В продолжение фильма-катастрофы «Гренландия» (2020) возвращаются Джерард Батлер и Морена Баккарин, но, если верить западным критикам, ситуацию это не спасло: сиквел уступает оригиналу по всем параметрам. Тот откровенно тоже звезд с неба не хватал, однако по крайней мере был нормальным эскапистским развлечением на один раз, когда-то даже попав в наш Топ фильмов-катастроф.

Также отмечаем, что Морена Баккарин не так давно уже фигурировала в постапокалиптическом сеттинге «Мертвых землях», но удачным тот опус никак не назовешь, что подтверждают и провальные цифры в прокате. Собственно, такая же неутешительная судьба ждала и «Гренландию 2». Но любопытно другое — заинтересовала ли эта новинка Дональда Трампа.





“Ужас” / The Dreadful

Дата выпуска: 20 февраля

Режисерка: Наташа Кермани

В ролях: Кит Харрингтон, Софи Тернер, Марсия Гей Харден, Лоуренс О’Фуарейн, Джонатан Ховард

Жанр: готический фильм ужасов

Релиз: цифровые сервисы

Действие фильма происходит в XV веке во время Войны роз. Энн и ее свекровь Морвен живут на обочине общества. Появление человека из их прошлого приведет к событиям, которые кардинально повлияют на жизнь Энн.





Как призналась Софи Тёрнер изданию Collider, сюжет ленты основан на той же буддийской притче, что и японский фильм “Онибаба” 1964 года. В ней мать испытывала отвращение к связи своей дочери со священником, поэтому использовала маску, чтобы изобразить демона и напугать девушку, заставив ее поверить, что она проклята. Но в итоге сама женщина была жестоко наказана, когда маска буквально содрала плоть с ее лица.

Софи Тернер снова в центре внимания после новостей о Ларе Крофт и недавней премьеры сериала “Ограбление”. Экранное воссоединение Сансы Старк и Джона Сноу в рамках нового готического хоррора состоится 20 февраля.

«Блеф» / The Bluff

Дата выпуска: 25 февраля

Режиссер: Фрэнк Э. Флаверс

В ролях: Приянка Чопра, Карл Урбан, Исмаэль Круз Кордова, Темуэра Моррисон, Зак Моррис, Дэвид Филд

Жанр: приключенческий боевик

Релиз: Prime Video





В конце XIX века в Карибском бассейне бывшая пиратка должна защитить свою семью, когда прошлое настигает ее. Похоже, Карл Урбан и Приянка Чопра прочно обосновались на Prime Video с тамошними щедрыми амазоновскими гонорарами. Для Урбана это второй проект на сервисе наряду с хитовыми «Пацанами», для индийской красавицы — третий после «Цитадели» и прошлогоднего «Главы государств». Последнего, напомним, ставил российский режиссер.

Среди продюсеров, как и в случае с «Цитаделью» — братья Руссо, сейчас активно занимающиеся грядущими «Мстителями: Восхождение Доктора Дума», короткие тизеры которого множаться, как грибы после дождя. Премьера «Блефа» запланирована на 25 февраля.

«Отец мать сестра брат» / Father Mother Sister Brother

Дата выпуска: 26 февраля

Режиссер: Джим Джармуш

В ролях: Том Уэйтс, Адам Драйвер, Маим Бялик, Шарлотта Ремплинг, Кейт Бланшетт, Вики Крипс, Сара Грин, Индия Мур, Лука Саббат, Франсуаза Лабрун

Жанр: комедийно-драматическая антология

Релиз: кинотеатры

Как сообщает Артхаус Трафик, это полнометражный фильм, тщательно построенный в форме триптиха. Все три истории касаются взаимоотношений между взрослыми детьми, их несколько отстраненными родителями и друг другом. Каждый из трех разделов происходит в настоящем времени, и каждый — в разной стране. FATHER разворачивается на северо-востоке США, MOTHER — в Дублине, Ирландия, а SISTER BROTHER — в Париже, Франция. Фильм представляет собой серию исследований характеров — тихих, наблюдательных и безоценочных; это комедия, но переплетенная нитями меланхолии.

Новый фильм от одного из главных адептов американского независимого кино Джима Джармуша уже успел премьероваться на прошлогоднем Венецианском кинофестивале и отхватить тамошнюю высшую награду — «Золотого льва». Критики кино преимущественно хвалят, и новый Джармуш может стать настоящей отдушиной для тех, кто безгранично устал от громких блокбастеров и/или соскучился за качественным авторским кино.

«Крик 7» / Scream 7

Дата выпуска: 26 февраля

Режиссер: Кевин Уильямсон

В ролях: Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Мейсон Гудинг, Джасмин Савой Браун, Роджер Джексон, Изабель Мэй, Джоэл МакГейл, Анна Кэмп, Дэвид Аркетт, Мэттью Лиллард

Жанр: слэшер

Релиз: кинотеатры

Сидни Прескотт построила новую жизнь в тихом городке Пайн-Гроув, штат Индиана, пока новый убийца в маске Призрачного лица не начинает преследовать ее дочь Тейтум. Это заставляет Сидни столкнуться со своим прошлым, чтобы раз и навсегда положить конец убийствам.

Все это зашло слишком далеко — казалось бы, несколько лет назад во франшизу влилась свежая кровь и на замену старым персонажам пришли новые, в частности в лице Мелиссы Барреры и Дженны Ортеги. Однако последние надолго здесь не задержались, поэтому создатели снова возвращают на экраны хорошо знакомые лица. Причем даже тех, кто скончался в предыдущих частях, а именно героев Мэттью Лилларда, Скотта Фоли и Дэвида Аркетта.

Подобный подход напоминает «Форсаж», где смерть персонажа вовсе не означает его исчезновение — там, напомним, восстали из мертвых герои Мишель Родригес, Санг Канга и, как выяснилось в десятом «Форсаже», Галь Гадот. Напомнить себе о событиях прошлого фильма можно в нашей рецензии на «Крик VI», хотя, учитывая вышесказанное, есть ли в этом смысл — вопрос риторический.

«Охотник за наследством» / How to Make a Killing

Дата выпуска: 26 февраля

Режиссер: Джон Паттон Форд

В ролях: Глен Пауэлл, Маргарет Куолли, Джессика Хэнвик, Билл Кэмп, Зак Вудс, Тофер Грейс, Эд Харрис

Жанр: черная комедия, триллер

Релиз: кинотеатры

Беккет Редфеллоу был отвергнут при рождении своей неприлично богатой семьей. Теперь он не остановится ни перед чем, чтобы вернуть себе наследство, независимо от того, сколько родственников станет у него на пути.

Сценарий «Охотника за наследством» был вдохновлен фильмом «Искренние сердца и короны» (1949), главные роли исполнили Глен Пауэлл, который сейчас активно снимается и мелькал на больших экранах в «Бегущем человеке» (2025) буквально несколько месяцев назад, и Маргарет Куолли, в лишних представлениях также не нуждающаяся. Режиссером выступил Джон Паттон Форд, для которого это будет лишь второй полнометражный фильм в карьере после «Преступницы Эмили» (2022).

«В мгновение ока» / In the Blink of an Eye

Дата выпуска: 27 февраля

Режиссер: Эндрю Стэнтон

В ролях: Рашида Джонс, Кейт МакКиннон, Дэйвид Диггс, Таная Битти, Хорхе Варгас, Скайуокер Хьюз

Жанр: научно-фантастическая драма

Релиз: Hulu

В фильме представлены три взаимосвязанные истории, охватывающие тысячи лет и исследующие историю мира. В качестве источников вдохновения создатели называли такие ленты, как «Космическая одиссея 2001 года» (1968) Стэнли Кубрика, «Магнолия» (1999) Пола Томаса Андерсона и «Интерстеллар» (2014) Кристофера Нолана. Премьера состоялась 26 января на кинофестивале «Сандэнс», после чего In the Blink of an Eye будет доступен для просмотра на стриминговом сервисе Hulu с 27 февраля.

Также в феврале выйдет ряд документальных фильмов: