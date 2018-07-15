Skyscraper – это снятая специально для китайского рынка версия Die Hard, действие которой происходит в Гонконге, а не в Лос-Анджелесе, а вместо слегка постаревшего Брюса Уиллиса отпор псевдо-террористам дает Дуэйн «Скала» Джонсон. Остальное: коварные бандиты, неустрашимый коп/ФБРовец, честный миллиардер, дружелюбный инспектор и, конечно же, сам небоскреб, в фильме тоже имеются. В течение двух часов несгибаемый одноногий «Скала» вдохновенно разносит уникальную высотку вдребезги и напополам, спасая свою жену и детей.

Skyscraper / «Небоскреб» Жанр боевик

Режиссер Роусон Маршалл Тёрбер

В ролях Дуэйн Джонсон (Уилл Форд), Нив Кэмпбелл (Сара Савьер), Кевин О. Ранкин (Рэй), Пабло Шрайбер (Бэн), Байрон Манн (инспектор Ву), Роланд Мюллер (Корес Бота) и др.

Студии Legendary Pictures, Universal Pictures

Год выпуска 2018

Сайт IMDb

Уилл Форд — бывший боец спецназа ФБР, лишившийся ноги во время операции по спасению заложников. Впрочем, это пошло ему только на пользу. Форд женился, у него появилось двое милых детишек. Отставной ФБРовец осел в Гонконге и стал частным бизнесменом, консультантом по безопасности. Его семья была первой, кто заселился в нижнюю секцию уникального километрового небоскреба «Жемчужина», построенного известным китайским миллиардером. Теперь, перед сдачей и страхованием верхней секции высотки, Форда пригласили проверить безопасность здания. Естественно, все это неспроста и добром не кончится. И Уилл Форд, хромая на своем сверхпрочном протезе (знали бы вы, что он переживет), вынужден будет совершать головокружительные трюки и рисковать жизнью, чтобы спасти свою семью из пылающего ада, в который превратилась «Жемчужина».

Все мы отлично знаем, чего ожидать от подобных фильмов, тем более что авторы особо и не скрывают, что снимают собственную версию Die Hard. Персонаж Дуэйна Джонсона будет подниматься на самый верх высотки, преодолевая невероятные препятствия с помощью изоленты («Не бывает неразрешимых проблем, бывает мало изоленты!») и своего универсального протеза и уничтожая всех, кто стоит на его пути. Инвалид способен на все, как бы говорят нам создатели Skyscraper, особенно если этого инвалида зовут Дуэйн «Скала» Джонсон.

Так что не ожидайте от Skyscraper ничего особенного, это снятый специально для Китая фильм, в котором проницательный китайский инспектор многозначительно хмурит брови, американцы свободно говорят по-китайски, китайские миллиардеры кристально чисты и упорны в своих начинаниях, китайские строители — самые искусные, а китайская электроника буквально в огне не горит.

Весь фильм, по большому счету, держится на личном обаянии Дуэйна Джонсона и его огромном бицепсе, больше здесь ничего нет. Все ситуации до боли предсказуемы, все герои просчитываются, все диалоги мы уже когда-то слышали. В Skyscraper нет интриги – мы отлично знаем, кто доживет до финальных титров, а кому придется совершить скоростной спуск с километровой высоты. Зато здесь есть много спецэффектов, я бы даже сказал, слишком много, море огня порой выглядит крайне неестественно.

Что до актерского состава, то кроме собственно «Скалы», посмотреть в Skyscraper можно на, скажем так, повзрослевшую Нив Кэмпбелл. Впрочем, героиня Scream (оказывается, последняя, четвертая часть ужастика вышла аж в 2011 г.) здесь на вспомогательной роли, хотя классической принцессой, ожидающей в горящей башне своего спасителя, ее не назовешь. Как и персонаж Бонни Беделиа в оригинальном Die Hard, она способна постоять за себя и своих детей.

Дуэйн «Скала» Джонсон – один из самых востребованных и высокооплачиваемых современных актеров. В 2016 г. с $64,5 млн. он занял первое место в табеле по рангам Forbes, в 2017 г. с $65 млн. только второе, уступив лидерство Марку Уолбергу, заработавшему $68 млн. Но ничего, «Скала» отыграется в 2019 г., когда у актера выходят сразу три больших фильма, в том числе Hobbs & Shaw, спин-офф к серии Fast & Furious. Он продюссирует свои фильмы и отлично чувствует настроения рынка. Так что Skyscraper ориентирован на Китай очень показательно: даже если фильм провалится в американском прокате, он легко отобьёт свое в Поднебесной, там любят западные картины, прославляющие их страну (а кто не любит?).

Что же, жаль, что на этой неделе выбор у зрителя невелик: слабенький Hotel Transylvania 3: Summer Vacation или простенький Skyscraper. Какой из них выбрать? Думаю, проще всего бросить монетку.

2.5 Редакция ITC.UA | 2.3 Читатели ITC.UA Плюсы: Впечатляющий дизайн и конструкция небоскреба; личное обаяние Дуэйна Джонсона; изолента и протез Минусы: Явная вторичность; предсказуемость; надуманность части трюков; некоторый перебор со спецэффектами Вывод: Китайская версия Die Hard с Дуэйном «Скалой» Джонсоном вместо Брюса Уиллиса Оценить: Загружаем оценки...

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