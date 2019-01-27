В прокате стартует показ драмы «Список Шиндлера» режиссера Стивена Спилберга. Фильм никогда официально не был представлен в Украине, и сейчас, 25 лет спустя с момента выпуска картины, его можно посмотреть в кинотеатрах на языке оригинала с украинскими субтитрами. Видеть «Список Шиндлера» на большом экране – это очень ценный и важный опыт, который стоит получить даже тем, кто уже видел картину. Она получила 7 статуэток «Оскар», 7 статуэток BAFTA, 3 статуэтки «Золотой глобус» и 2 статуэтки премии «Грэмми».

«Список Шиндлера» / Schindler’s List Жанр историческая драма

Режиссер Стивен Спилберг

В ролях Лиам Нисон (Оскар Шиндлер), Бен Кингсли (Ицхак Штерн), Рэйф Файнс (Амон Гет), Кэролайн Гудолл (Эмили Шиндлер), Джонатан Сегал (Полдек Пфефферберг),Эмбет Дэвидц (Хелен Хирш) и др.

Студии Amblin Entertainment, Universal Pictures

Год выпуска 1993

Сайт IMDb

В конце 1993 года состоялась премьера черно-белого фильма «Список Шиндлера», который неожиданно для его создателей окупился в мировом прокате и принес Universal Pictures огромную прибыль. В киностудии не надеялись на подобный успех, предполагая, что тяжелая историческая драма не сможет привлечь большое количество зрителей – представители кинокомпании даже хотели пойти на уловку, выпустив на видеокассетах цветную версию фильма. Спилберг был категорически против. По его словам, массовое уничтожение нацистами евреев было зафиксировано исключительно на черно-белую пленку, кадры из которой попали в документальные хроники, поэтому и художественный фильм о тех событиях не мог быть окрашен яркими цветами.

Режиссер оказался прав – на сеансы со «Списком Шиндлера» заполнялись целые залы в разных уголках мира, благодаря чему он стал самой коммерчески успешной черно-белой лентой за всю историю кинематографа. В отличие от других популярных картин, «Список Шиндлера» поднимал болезненные исторические вопросы, показывая, как происходил жуткий геноцид. Это затронуло зрителей намного сильнее, чем какие-либо стратегии кинокомпании, пытавшейся привнести завлекающий элемент.

Удивительно, но сам Спилберг долгое время не решался снимать «Список Шиндлера». В 1982 году он узнал о книге под названием «Ковчег Шиндлера» – это был роман, написанный по воспоминаниям выжившего во время Холокоста еврея по имени Полдек Пфефферберг (позже он согласился быть консультантом на съемочной площадке). Режиссер поддержал идею экранизации книги, которую утвердили в Universal Pictures, но приступать к ее осуществлению не спешил. В то время Спилберг был занят совершенно другими проектами («Инопланетянин», «Индиана Джонс»), и ассоциировался с приключенческим кинематографом. Только через десять лет после ознакомления с романом Стивен Спилберг был готов к старту съемок фильма – самого сложного за всю его карьеру в кино.

Главным героем ленты выступает реально существовавший немецкий бизнесмен Оскар Шиндлер (в фильме его сыграл Лиам Нисон), который в 1939 году приезжает в Краков. Единственная цель Оскара – наладить связь с высокопоставленными членами СС и, пользуясь нестабильной ситуацией в городе, открыть свою фабрику. Чтобы облегчить себе задачу, он нанимает бухгалтера и члена еврейского совета Ицхака Штерна (Бен Кингсли), которому Шиндлер поручает управление производством. В это время нацисты переселяют польских евреев в гетто, лишая их недвижимости и права на свободное передвижение. Чтобы помочь хоть кому-то из них, Ицхак Штерн принимает на работу евреев, говоря Шиндлеру, что их рабочая сила обойдется бизнесмену дешевле. Все внимание Оскара Шиндлера сосредоточено на деньгах и женщинах, пока он не становится свидетелем кровавой ликвидации Краковского гетто под управлением офицера СС – Амона Гета (Рэйф Файнс). Увидев, как нацисты издеваются над еврейским народом и цинично уничтожают его, Шиндлер решает посвятить себя спасению евреев.

Фильм «Список Шиндлера» длится три часа, в течение которых зритель оказывается полностью выдернут из современной действительности. Начиная с красивых кадров светской жизни Оскара, Спилберг плавно переходит на улицы Кракова, показывая несправедливое отношение к евреям. Постепенно, погружаясь в атмосферу торжества нацизма, режиссер демонстрирует расправу над самыми слабыми. Так, шаг за шагом, лента приближается к реальности концентрационных лагерей. И это неописуемо жуткое зрелище, которое, как мы понимаем, в реальной жизни было намного страшнее.

Экранизировать подобные события и не запятнать историю довольно сложно. Спилбергу и его команде удалось сделать невероятное – в фильме нет банальных моментов, неправдоподобных ситуаций и неуместных реплик (перед началом съемок Спилберг общался с очевидцами событий, что отобразилось на создании ленты). «Список Шиндлера» даже спустя 25 лет после его выпуска держит в напряжении, взывает к состраданию и пробуждает сильную эмпатию. В нем отсутствует голливудская напыщенность, картина очень тонко демонстрирует свидетельства худших проявлений человечества, воплотившихся в Холокосте. На фоне всего этого действия Шиндлера, спасавшего евреев, дают надежду.

Естественно, Шиндлер был не единственным, кто поддерживал и помогал выживать гонимым евреям. Чтобы рассказать об этом, на деньги, полученные за фильм, Стивен Спилберг основал организацию Shoah Foundation, которой удалось собрать интервью, документы и другие свидетельства Холокоста. На данный момент там собрано около 55 тысяч историй, среди которых есть видео с воспоминаниями узников концентрационных лагерей. Их можно посмотреть на сайте организации в качестве дополнения к фильму «Список Шиндлера».