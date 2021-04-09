Тест-драйв Ford Kuga: хорош в деталях, но как в целом?





На секундочку: кроссовер Ford Kuga – это финалист акции «Автомобиль года в Украине 2021»: он вошел в пятерку лучших SUV-моделей, с которыми мы встречаем 2021 год! А было за что? В каких качествах кроссовер Ford Kuga хорош? А в чем уступает соперникам? Детально разбираемся с автомобилем Ford Kuga третьего поколения – в ходе детального обзора.

Позиционирование Ford Kuga

Кроссовер среднего класса Ford Kuga впервые появился в 2007 году (продажи стартовали в 2008 году). Тогда модель первого поколения запомнилась, к примеру, мощным 5-цилиндровым «турбо»: редкость в классе. Второе поколение модели вышло в 2011 году (старт продаж в 2012-м) и этот автомобиль стал долгожителем – перенеся масштабный фейслифт, кроссовер только сейчас уходит с украинского рынка, напоследок подарив отличные ценовые предложения. Одновременно с этим, стартовало третье поколение Ford Kuga: дебют в 2019 году, начало продаж на украинском рынке в 2020-м.

Сегодня мы встречаем третье поколение Ford Kuga: кроссовера среднего класса, изначально созданного для Европы. Это важное уточнение, поскольку в США данный автомобиль известен под именем Escape – в таком случае его история насчитывает уже четыре генерации. Тестовый автомобиль представлен c 2-литровым турбодизелем в комплектации ST—Line, но также кратко будут представлены другие комплектации.

Как едет кроссовер Ford Kuga?

Традиционно для многих автомобилей Ford, ездовые настройки кроссовера Ford Kuga смещены в сторону динамичного, спортивного драйва. Так, в поворотах автомобиль едет с минимальными кренами для данного класса, он хорошо и четко следует за рулем – управляешь кроссовером, словно легковым автомобилем. Двигатель и трансмиссия тоже не прочь «зажечь» в спорт-режиме. Отличная мощная тяга начинается уже на 1700-1800 оборотов и дальше держит весь автомобиль в постоянном тонусе. Малейшее касание педали акселератора – рывок вперед под рокот дизеля, который звучит явно больше, чем на свои привычные «два литра, четыре цилиндра». Во многом здесь заслуга 8-ступенчатого «автомата»: в спортивных режимах он сбрасывает одну передачу вниз, удерживая мотор в зоне постоянной готовности. При этом руль с оптимальной остротой (2,5 оборота от упора до упора) становится чуть тяжелее, приборы переключаются в красивую черно-серо-красную гамму – погнали! И ведь гнать можно до очень высоких скоростей: запас мощности и стабильности явно был рассчитан под немецкие автобаны, а не под наши дороги…

Эх, дороги. Кроссовер Ford Kuga в комплектации ST-Line на 18-х колесах жестковат. Именно «жестковат», а не «тряско-жесткий»: откровенных ударов или тряски здесь нет, просто готовьтесь к упругим подпрыгиваниям на крупных кочках да аккуратнее проезжайте ямы. Однако как только вы сбросите тем движения – из-за неровной дороги или вообще, чтобы отдохнуть – сразу появятся и другие замечания помимо подвески. К примеру, при обычной езде «автомат» порой переключается очень рано и мотор попадает в зону 1200-1300 оборотов – а там мало тяги: прям аж не верится, что под капотом 2-литровый 190-сильный дизель.

Кроссовер Ford Kuga заслуженно числится в числе самых драйверских моделей класса, а версия ST—Line сполна отрабатывает свой агрессивный вид: этот автомобиль создан, чтобы ездить динамично. Именно на скорости, при разгонах, в поворотах кроссовер Ford Kuga ST—Line расцветает. Разгон 0-100 км/ч занимает 8,6-8,7 секунды – один из лучших показателей в классе! Да, есть конкуренты, которые динамичнее; но ведь не с таким экономичным дизельным мотором. А еще похвалю режимы для бездорожья и поведение полного привода: здесь Ford Kuga ближе к Subaru Forester, нежели к Toyota RAV4. Еще бы чуть клиренса добавить да комфорта подвески. Впрочем, тут есть нюансы по другим комплектациям: они могут быть и выше, и мягче – ниже распишу…

А пока вернемся к тестовому автомобилю Ford Kuga ST-Line. Вот это «ST-Line» прям сквозит через весь салон в виде черной фактурной ткани и красной декоративной строчки. Салон хорош по качеству отделочных материалов, хотя для статуса ТОП-версии хотелось бы иметь сиденья с комбинированной обивкой «кожа/ткань». Зато эргономика хороша: контрастная панель приборов на основе ЖК-дисплея, удобный отдельный блок «климата», большие диапазоны регулировки сидений, отличная обзорность… Упс, стоп! Именно с обзорностью связан единственный казус по эргономике: пассажирский «дворник» дотирает лобовое стекло как раз до уровня глаз водителя – и порой оставляет там заметный след. Все бы смыть водительским «дворником», но это получается через раз и порой остается развод.

К задней части салона таких замечаний нет. Наоборот – есть повод для похвалы! Неожиданно просторно над головой и по ногам: а ведь визуально новый кузов выглядит легче и изящнее прежнего, ждал меньшего простора сзади. Плюс добавьте возможность сдвигания заднего дивана (позволяет выиграть +67 литров объема багажника), наличие подогрева сидений, дефлекторы вентиляции. Да, в данном классе есть конкуренты даже с «климатом», но не за такие деньги. Впрочем, к ценам и конкурентам мы еще вернемся. А пока – снова заглянем внутрь кроссовера Ford Kuga ST-Line. Только теперь рассмотрим его багажник: большой и просторный, с широким погрузочным проемом, электроприводом крыши и сенсорным бесконтактным управлением, с парочкой боковых ниш, крючками для пакетов, с розеткой-«прикуривателем», c удобным подпольем. Все продуманно и классно выполнено!

Интерьер оформлен в стиле, типичном для новых моделей Ford, да и собран из качественных материалов. Красная строчка – особенность версии ST—Line. Сзади неожиданно просторно, плюс много деталей для комфорта и удобства пассажиров. Большой багажник отлично продуман: высший бал за практичность.

Есть ли инновации в Ford Kuga?

Кроссовер Ford Kuga третьего поколения (заводской код СХ482) построен на платформе С2 и является родственником автомобилей семейства Ford Focus. Как это обычно бывает, новая платформа означает оптимизацию структуры и конструкции кузова, а также расширенное использование высокопрочных сталей. В итоге кузов стал чуть жестче предшественника (+10%), сам автомобиль стал чуть легче (до -90 кг в зависимости от версии). Но также при этом он стал чуть более просторным и может предложить увеличенный багажник. Спереди используется подвеска типа МакФерсон, сзади установлена независимая многорычажная подвеска. Привод может быть передним или полным. Гамма двигателей стартует с небольших 1,5-литровых турбо-моторов (бензин EcoBoost или дизель EcoBlue) и далее расширяется за счет 2-литрового турбодизеля EcoBlue. Последний как раз и был установлен в данном автомобиле: высокопрочные стальные поршни с минимальным температурным расширением, коленвал со смешением 10 мм от осы поршней (для снижения трения), малоинерционная турбина (для снижения эффекта «турбоямы»), плюс SCR-катализатор и впрыск мочевины (для очистки выхлопа). Также для нового поколения Ford Kuga заявлено сразу три гибрида – мягкий MHEV, обычный HEV, подзаряжаемый PHEV – но они пока не представлены в Украине. Хотя заглянем в будущее: ждем Plug-In-гибрид в Украине ориентировочно в 2022 году. Что касается трансмиссии, но тестовый автомобиль был оснащен 8-ступенчатым традиционным «автоматом» серии 8F40 и системой полного привода на основе фрикционной муфты. Настройки работы мотора, АКПП, полного привода, электронных систем комплексно меняются в зависимости от выбранного режима езды (кнопка-переключатель Drive Mode).

К слову: вместе с ездовыми режимами, несколько меняется и картинка на 12,3-дюймовом дисплее, который выступает в роли приборной панели. Все уже знакомо по модели Ford Puma, вот только возможных вариантов больше. Аналогично знакома и мультимедийная система SYNC 3 – и снова отмечу, что здесь больше возможностей. К примеру, кроме камеры заднего вида, теперь добавлена и камера переднего обзора: она пригодится и при парковке, и при езде по бездорожью (автоматически отключается на скорости выше 10 км/ч). Плюс огромное число всевозможных систем помощи водителю: контроль «мертвых зон» зеркал, адаптивный «круиз» с удержанием автомобиля в центре ряда, распознавание знаков и автоматическая настройка скорости под знаки-ограничения, пр. Признаться, не все работает идеально. К примеру, при активации контроля рядности на руле есть всегда четкий «ноль», но при отключении данной системы появляется чувство того, что автомобиль «гуляет», появляются микро-подергивания руля. Такое впечатление, что рулевое управление изначально настраивали на работу в паре с контролем рядности. Однако если смотреть в целом, то электронные помощники кроссовера Ford Kuga работают очень круто, реально обеспечиваю полуавтономное управление автомобилем: больше заботы, больше безопасности, больше спокойствия в нашем непростом мире, который все ускоряет и ускоряет свой темп.

Несущий кузов и независимые подвески, 4-цилиндровый 2-литровый турбодизель, полный привод и система Drive Mode – кроссовер Ford Kuga создан по всем канонам современного автомобилестроения. Больше впечатляет не столько конструкция «в железе», сколько оснащение «в электронике»: два дисплея и камеры, проекция данных на стекло, много систем помощи водителю. Новый Ford Kuga реально является одним из лидеров класса и показывает, как должен быть оснащен современный европейский автомобиль. Кстати, об оснащении…

Цена автомобиля Ford Kuga и его конкуренты

В текущий момент кроссовер Ford Kuga представлен в Украине с тремя двигателями: 150-сильный 1,5-литровый 3-цилиндровый бензиновый турбо-мотор 1.5 EcoBoost, 120-сильный 1,5-литровый 4-цилиндровый турбодизель 1.5 EcoBlue, 190-сильный 2-литровый 4-цилиндровый турбодизель 2.0 EcoBlue (как в тестовом автомобиле). Бензиновый мотор предложен с передним приводом 2WD и 6-ступенчатой «механикой». Младший 120-сильный дизель – также с передним приводом 2WD, но уже с 8-ступенчатыйм «автоматом». Наконец, 190-сильный дизель подразумевает наличие полного привода 4WD и 8-ступенчатого «автомата». Комплектаций также три – Titanium, Lux, ST-Line – все фиксированные. Сочетание различных моторов и комплектаций дает нам пять вариаций автомобиля.

Гамму кроссовера Ford Kuga открывает комплектация Titanium: шесть подушек безопасности, системы ABS и ESP, климат-контроль, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, система контроля рядности движения, круиз-контроль, функция выбора режима езды, беспроводная зарядка смартфона, подогрев передних и задних сидений, подогрев лобового стекла, датчик света и датчик дождя, LED-фары ближнего света (дальний – галоген), 17-дюймовые легкосплавные диски, 8-дюймовый сенсорный дисплей, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, штатная навигация, пр. Цены на кроссовер Ford Kuga Titanium следующие (в зависимости от мотора/трансмиссии): бензин 1.5 EcoBoost 2WD МТ6 – от 789 тыс. грн. или чуть больше $28 тыс.; дизель 1.5 EcoBlue 2WD AТ8 – от 864 тыс. грн. или почти $31 тыс.; дизель 2.0 EcoBlue 4WD AТ8 – от 998 тыс. грн. или $35,6 тыс.

Следующим шагом является комплектация Lux, где добавлено: проекционный дисплей Head-Up Display, адаптивный круиз-контроль и функция удержания в центре своей полосы, система BLIS для мониторинга «слепых зон» зеркал заднего вида, камера заднего вида, камера переднего обзора, электропривод крышки багажника, адаптивные светодиодные фары. Цена Ford Kuga Lux 2.0 EcoBlue 4WD AT8 – от 1,09 млн грн или чуть меньше $39 тыс.

Наконец, особняком стоит версия ST—Line: все оснащение Lux плюс спортивная подвеска, цифровая панель приборов на основе 12,3-дюймового дисплея, подрулевые переключатели передач, оригинальные бамперы, черная решетка радиатора, черные молдинги окон и рейлинги на крыше, отделка сидений и руля с красной строчкой, 18-дюймовые колесные диски. Цена Ford Kuga ST-Line 2.0 EcoBlue 4WD AT8 – от 1,146 млн грн или $41 тыс.

При подготовке статьи о новом поколении Ford Kuga удалось отыскать сразу все версии автомобиля, можно показать все в деталях. В автосалоне представлена комплектация Lux: как и ST—Line, она является ТОП-вой для модели, но собрана с акцентом на комфорт. На улице – комплектация Titanium, которой большинству покупателей «хватит за глаза»: даже со старта очень высокий уровень оснащения, на уровне около-максимальных комплектаций у некоторых конкурентов! Важно отметить, что версии Titanium и Lux оснащены стандартной подвеской и 17-дюймовыми дисками/шинами: все это обещает больше мягкости в езде. Кроме того, здесь клиренс больше на 10 мм – итого 170 мм. В итоге: в любой из рассмотренных комплектаций, кроссовер Ford Kuga предлагает действительно отличное оснащение. Это с одной стороны. А с другой: если вы хотите получить наиболее интересную связку «дизель + АКПП + полный привод» – то готовьтесь к ценнику 1+ млн грн. Чем ответят конкуренты-соперники?

Предлагаю рассмотреть пятерку наиболее интересных автомобилей-конкурентов: Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Peugeot 3008, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan. Новый Hyundai Tucson пусть не удивляет ездовыми повадками, но удивляет оснащением и дает широчайший выбор версий на любой вкус и кошелек. С хорошо-известной моделью Mazda CX-5 все наоборот: небольшой выбор доступных вариантов и нет дизеля, но зато интересно едет и цельный характер. Обновленный Peugeot 3008 является самым компактным в списке соперников, что заметно в салоне, в обычных версиях у него нет полного привода (4WD может предложить только дорогущий гибрид Hybrid4) – зато у него есть яркий дизайн, мощные 2-литровые дизели, хорошее оснащение. Бестселлер Toyota RAV4 – неспроста бестселлер: огромный выбор комплектация, наличие мощного и экономичного гибрида, передний или полный привод, традиционно высокая ликвидность. Наконец, обновленный кроссовер Volkswagen Tiguan – это предложение на вершине класса: как с точки зрения цены, так и с точки зрения мощности, динамики, возможностей автомобиля.

При оценке «на холодную голову» становится понятно, что кроссовер Ford Kuga заслуживает быть в числе лидеров класса. Однако ведь с лидеров и спрос выше: равнение только на лучших представителей сегмента – каждый из них по-своему силен. Но и Ford Kuga просто так не сдается – как минимум, кроссовер хорош по ездовым качествам и максимально-широкому перечню оснащения.

Стоимость содержания и реальный расход топлива Ford Kuga

В городе автомобиль в среднем потреблял 8-8,5 л на 100 км пути. На пустых дорогах и при плавном стиле езды расход можно уменьшить до 6-6,5 л на 100 км, при большом количестве пробок и/или динамичном стиле езды – расход топлива увеличивается до 10 л на 100 км пути. На трассе при скорости 80-90 км/ч автомобиль потребляет 4,5-5 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч расход составляет 6-6,5 л на 100 км пути.

Общая гарантия составляет три года без ограничения пробега. Сервисное обслуживание необходимо проводить каждые 20 тыс. км или раз в год. Стоимость стандартного базового ТО составляет около 6 380 грн. Точная стоимость ТО висит от пробега и возраста автомобиля, перечня выполняемых работ, выбранного дилера, пр. Цены на автомобиль и сервисное обслуживание указаны по состоянию на начало апреля, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность автомобиля Ford Kuga

Цикл краш-тестов Euro NCAP для автомобиля Ford Kuga закончился максимальной «5-звездочной» оценкой за безопасность. Хотя без замечаний не обошлось: при фронтальных ударах (с частичным или полным перекрытием) грудь водитель получила оранжевую отметку «средняя безопасность». С другой стороны: ни одного глобального провала – голова или ноги, фронтальные или боковые удары, срабатывание различных вспомогательных систем – сплошь довольно высокие оценки. Поэтому в целом: таки «5-звездочная безопасность».

В итоге

Зайду издалека. Как только я взял тестовый автомобиль для подготовки этого обзора, так сразу начал допытываться у знакомых-коллег: а за что вы так хвалили Ford Kuga? Встречались фразы «Kuga выросла во всех смыслах, насколько сильно изменился кроссовер, прямая угроза лучшим». Каюсь, друзья: все действительно так. Новый Ford Kuga – это один из лучших автомобилей в классе, это действительно заслуженный финалист и претендент на титул «Автомобиль года». Но откуда тогда посыпались эти мои допросы? О том, что автомобиль Ford Kuga дорогой – сказано уже много раз (хотя в классе есть и более дорогие конкуренты). Возможно, проблема в том, что старшему кроссоверу Kuga недостает эмоциональности младшей модели Puma: здесь нет этого «няшка-милашка». А если покупать Ford Kuga за сочетание преимуществ – ходовые качества, простор салона, максимум оснащения – то в этом списке недостает пункта о цене. Кроссовер Ford Kuga будто встал на перекрестке и не знает куда свернуть: эмоциональности мало, а выбор рациональности перечеркивает цена…

Снова возвращаемся к цене… Лучший пример того, что происходит сейчас с кроссовером Ford Kuga – это ситуация с автомобилем Volkswagen Touareg. В момент своего запуска на рынке Украины он предложил отличную технику и практичность высшего уровня, но просто казался переоцененным для своего класса. Прошло пару лет, приехали новые пакетные версии, снизились цены – и автомобиль, наконец, реально стал одним из лучших предложений в классе. Думаю, с новым Ford Kuga произойдет похожая ситуация. Дело за малым: существенно снизить прайс, пусть даже путем создания более простых комплектаций. И я уверен, что тогда автомобиль Ford Kuga обязательно будет ждать успех. Тогда, но не сейчас.

Плюсы:

+ Ходовые качества: баланс управляемости и комфорта, работа мотора и полного привода

+ При средних габаритах – просторный и удобный салон, вместительный багажник

+ Один из лучших в классе по и оснащению системами безопасности/комфорта

Минусы:

— Небольшой выбор модификаций, что в итоге…

— …заканчивается довольно высокой ценой для версий с мощным дизелем и 4WD

Технические характеристики Ford Kuga 2.0 EcoBlue 4WD AT8 ST-Line

Кузов – кроссовер, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 4,63 х 1,88 х 1,67 м

Колесная база – 2,71 м

Клиренс – 160 мм

Багажник – 556 л (5 мест)

Снаряженная масса – 1 735 кг

Мотор – турбодизель, R4 2,0 л

Мощность – 190 л.с. при 3 500 об/мин.

Крутящий момент – 400 Нм при 2 000-3 000 об/мин.

Удельная мощность и момент – 110 л.с. на 1 т; 231 Нм на 1 т

Привод – полный привод

Трансмиссия – 8-ст. «автомат» (традиционная гидромеханическая АКПП)

Разгон 0-100 км/ч – 8,7 секунды

Максимальная скорость – 208 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 5,7-5,6 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 4,3-4,5 л на 100 км

Страна производства – Испания

Шины тестового автомобиля – Michelin Pilot Alpin 5 SUV 225/60R18

Минимальная цена автомобиля – от 789 тыс. грн. или $28 тыс.