The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan- не очень страшная история для рассказа в темноте

После хорошей Until Dawn многие ожидали от студии Supermassive Games нового интерактивного хоррора. Дождались же целый сериал не связанных между собой страшных историй про «группу подростков», сталкивающихся со злом в разных обличиях. Игры из антологии будут выходить примерно раз в полгода, сейчас же речь пойдет о первой из них.

The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan Жанр интерактивное кино, хоррор

Платформы Playstation 4, Xbox One, Windows

Разработчик Supermassive Games

Издатель Bandai Namco

Сайт Официальный сайт, Steam

В основу сюжета Man of Medan положена городская легенда об инциденте с голландским судном S.S. Ourang Medan. Подробности гибели всей его команды, да и вообще существование самого корабля вызывает вопросы — слишком мало документальных подтверждений. По легенде, летом 1947 года из Малаккского пролива поступил сигнал бедствия с сообщением о том, что капитан и вся команда Ourang Medan погибла, после чего связь оборвалась. На помощь отправился американский корабль Silver Star, обнаруживший на голландском судне мертвую команду без видимых повреждений на телах. Досконально изучить обстановку не удалось, потому что из трюма внезапно пошел дым, американцы эвакуировались, а вскоре Ourang Medan взорвался и затонул, погребя свои секреты под водой. Было ли данное происшествие в реальной жизни – вопрос без точного ответа.

Игра стартует в 1947 году с отплытия «Оуранг Медан» из китайского порта. Буквально сразу в кадре появляются загадочные гробы и ящики, а первую пару героев, американских военнослужащих, настигает потустороннее зло. После этого уже стартует основное повествование в нашем времени, посвященное группе молодых людей, решившей заняться рэк-дайвингом. Сперва они исследуют затонувший самолет, потом попадают в лапы пиратов и, наконец, оказываются на том самом корабле-призраке, где творится что-то непонятное. Если в Until Dawn авторы пытались заигрывать с «Хижиной в лесу» и ломать ожидания, то в Man of Medan все куда более прямолинейно. Штампов огромное количество, и они почти никак не обыгрываются. Если бы не предыдущая игра, авторов можно было бы заподозрить в полном творческом бессилии, но тут явно что-то другое. Готов поверить, что это было осознанное решение, как дань ужастикам категории «В».

Формула простая: не слишком харизматичные герои, похожие на ходячие функции, возможность угробить всех персонажей, мрачное место действия, чертовщина, скримеры и рассказчик, разбивающий четвертую стену.

Главных героев в Man Of Medan пятеро, и все они типичные архетипы для хорроров: самоуверенный мажор, «ботаник», влюбленная парочка и девушка, которая постоянно повторяет «не надо этого делать». За одно прохождение можно даже не запомнить их имен, да это и не столь важно. На их фоне выделяется только рассказчик, который служит промежуточным звеном между игрой и реальным миром. Он обращается непосредственно к игроку, предлагает заспойлерить сюжет (если согласиться, и без того не самая выдающаяся интрига пропадет вовсе) и всячески иронизирует над происходящим. Это обстоятельство и добавляет уверенности, что разработчики точно знали, что делают. Легковесные персонажи, кончина которых не вызывает жалости, легковесная история без изысков и простенький твист, о котором можно догадаться в первые 15 минут игры – недорогие хорроры такими и должны быть.

Впрочем, собственно, хоррора в игре не так уж и много. Это скорее триллер, который заставляет немного нервничать, но не пугает так, что после него хочется спать с включенным светом. Скримеров не очень много, но пара из них заставляет реально подпрыгнуть на месте. В остальном же все эти призраки, зомби, паранормальщина и чертовщина не заставляет ежиться и оглядываться в темной комнате – все это мы уже видели и знаем примерный исход. В какой-то момент начинаешь говорить с персонажами, удивляясь их глупости, что тоже часть атмосферы просмотра ужастика.

Геймплейно Man Of Medan повторяет Until Dawn практически дословно. Больше нет эпизодов, связанных с использованием гироскопа Dualshock 4, им на смену пришли QTE, в которых надо ритмично жать кнопки, но в остальном все знакомо. Фиксированная камера, напоминающая о первых частях Resident Evil. Система взаимодействия персонажей, от которой зависят реплики в диалогах, правда, выбора всего три: поступить рационально, поддаться эмоциям или промолчать (самый бестолковый). Картины с видениями возможных вариантов развития событий, которые, впрочем, не особо помогают осознать последствия тех или иных действий. Ну и, конечно же, ветвящаяся история, в процессе которой могут погибнуть все персонажи, или не все, или никто.

Наверное, самое важное нововведение Man Of Medan – возможность совместного прохождения. Сделать это можно как по сети, так и сидя на одном диване. В первом случае длительность прохождения уменьшается примерно вдвое: вы и ваш напарник будете одновременно контролировать различные группы героев, не зная о решениях друг друга. Опыт интересный, но в таком случае сюжет становится совсем уж обрывочным. Куда веселее режим «Киновечеринка». Можно создать от двух до пяти профилей для друзей и закрепить за каждым по одному или несколько персонажей. В нужные моменты игра подскажет, чья сейчас очередь взять управление. В таком формате играть крайне захватывающе, если компания подобралась правильная. Вы будете спорить о возможных решениях, обсуждать последствия и непременно получите приятный опыт. Правда, остатки хоррора тогда безвозвратно улетучатся. Если хотите немного попугаться, лучше все же играть в одиночку.

Man of Medan более выверенная в техническом плане, чем Until Dawn, но без косяков не обошлось. Например, при смене сцен наблюдаются подвисания, а в середине некоторых динамических отрезков бывают подгрузки, будто игра просчитывает, какой именно эпизод включить следующим, исходя из ваших действий. Также местами раздражает не самое удобное управление: иногда персонажи идут не туда, куда надо, из-за чего приходится наворачивать круги вокруг точек интереса. Впрочем, все эти моменты присутствуют не в критической концентрации, а встречаются периодически и кардинально на впечатление от геймплея не влияют.

The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan получилась проще Until Dawn в плане истории и интриги, но каким-то магическим образом в нее приятно играть. Это не блокбастер, а добротное жанровое приключение, эксплуатирующее штампы. Если любите дурацкие хорроры с их нелогичностью и наивностью, стоит обязательно попробовать. А еще это отличный вариант провести время с друзьями, передавая геймпад по кругу и отпуская шутки по поводу происходящего на экране. Повторить такой киновечер можно как минимум раза три, и каждый раз будете открывать что-то новое.

P.S. Следующий эпизод под названием Little Hope выйдет уже в следующем году, его анонс можно увидеть после титров.