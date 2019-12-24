Agility Robotics научила человекоподобных роботов Digit работать сообща, передавая друг другу коробки





Компания Agility Robotics показала новый навык робота Digit — работу в паре с таким же роботом. В опубликованном на YouTube ролике можно увидеть, как устройства успешно перетаскали три коробки с одного стола на другой, передавая их друг другу на середине пути.

Напомним, что Digit — это человекоподобный робот, впервые представленный Agility Robotics в начале 2019 года. Его строение в целом похоже на человеческое: устройство имеет торс, две ноги и две руки, а на месте головы у него расположен лидар для всестороннего отслеживания препятствий. Помимо лидара, для наблюдения за объектами у Digit также есть стереокамеры. В 2020 году компания планирует начать продажи робота отдельным клиентам, поэтому в последние месяцы инженеры активно дорабатывают «аппарат» и время от времени показывают его новые умения. Например, в середине декабря они показали, как Digit взаимодействует с людьми, поддерживая с ними безопасную дистанцию.

На этот раз разработчики занялись взаимодействием роботов не с человеком, а друг с другом. Демонстрационные испытания проходили в офисе компании с двумя столами возле стен. Один из столов изначально был пуст, а на втором располагались три коробки с матричными кодами для распознавания. Задача роботов заключалась в том, чтобы перетаскать коробки с одного стола на другой, но не в одиночку, а по цепочке, передавая коробки от одного робота к другому на середине пути.

В результате роботы успешно справились с задачей, перенеся все коробки на второй стол.

Источник: N+1