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Agility Robotics научила человекоподобных роботов Digit работать сообща, передавая друг другу коробки

Agility Robotics научила человекоподобных роботов Digit работать сообща, передавая друг другу коробки

Agility Robotics научила человекоподобных роботов Digit работать сообща, передавая друг другу коробки


Компания Agility Robotics показала новый навык робота Digit — работу в паре с таким же роботом. В опубликованном на YouTube ролике можно увидеть, как устройства успешно перетаскали три коробки с одного стола на другой, передавая их друг другу на середине пути.

Напомним, что Digit — это человекоподобный робот, впервые представленный Agility Robotics в начале 2019 года. Его строение в целом похоже на человеческое: устройство имеет торс, две ноги и две руки, а на месте головы у него расположен лидар для всестороннего отслеживания препятствий. Помимо лидара, для наблюдения за объектами у Digit также есть стереокамеры. В 2020 году компания планирует начать продажи робота отдельным клиентам, поэтому в последние месяцы инженеры активно дорабатывают «аппарат» и время от времени показывают его новые умения. Например, в середине декабря они показали, как Digit взаимодействует с людьми, поддерживая с ними безопасную дистанцию.

На этот раз разработчики занялись взаимодействием роботов не с человеком, а друг с другом. Демонстрационные испытания проходили в офисе компании с двумя столами возле стен. Один из столов изначально был пуст, а на втором располагались три коробки с матричными кодами для распознавания. Задача роботов заключалась в том, чтобы перетаскать коробки с одного стола на другой, но не в одиночку, а по цепочке, передавая коробки от одного робота к другому на середине пути.

В результате роботы успешно справились с задачей, перенеся все коробки на второй стол.

Источник: N+1

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