Amazon показал первое изображение и назвал дату премьеры первого сезона сериала «Властелин колец» (2 сентября 2022 года)

Компания Amazon сообщила о завершении съемок первого сезона сериала «Властелин колец», показала первое изображение и даже анонсировала дату премьеры (к сожалению, трейлера пока нет).

Итак, несмотря на надежды фанатов Толкиена увидеть новый крупнобюджетный сериал по любимой вселенной уже в текущем году, премьеру назначили на 2 сентября 2022 года. Дело в том, что съемки проекта стартовали еще в феврале 2020 года и отведенного времени было вполне достаточно, чтобы завершить все работы по его созданию до конца текущего года. Однако в процесс вмешался коронавирус и съемки приходилось несколько раз прерывать из-за противовирусных ограничений.

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 2, 2021

Официального названия у сериала все еще нет, в официальных релизах он называется «Amazon Original The Lord of the Rings» или «The Lord of the Rings on Prime», однако уже сейчас известно, что новые серии будут выходить еженедельно, а сам проект уже продлен на второй сезон (и это точно не последний сезон проекта с учетом выделенного бюджета).

События сериала развернутся во «Вторую эпоху» / Second Age, то есть задолго до событий, описанных в кинотрилогии режиссера Питера Джексона «Властелин колец» («Третья эпоха»). Несмотря на это создатели обещают появление не только новых, но и несколько уже знакомых зрителям персонажей. Отметим, что шоураннерами сериала выступают Патрик Маккей и Джон Д. Пейн, а в актерский состав входят более четырех десятков молодых и не слишком известных актеров.

Напомним, что первый сезон сериала «Властелин колец» обошелся Amazon в рекордные $465 млн, что в разы дороже, чем у аналогичных проектов Netflix и Marvel, а полный бюджет запланированных пяти сезонов превышает отметку $1 млрд.

Источник: Variety