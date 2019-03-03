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Amazon вывела из продажи кнопки для заказа товаров Amazon Dash
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Amazon вывела из продажи кнопки для заказа товаров Amazon Dash

Amazon вывела из продажи кнопки для заказа товаров Amazon Dash

28 февраля Amazon перестала продавать кнопки Amazon Dash. Об этом пишет CNet со ссылкой на заявление компании.

Напомним, Amazon Dash — это небольшие Wi-Fi-кнопки стоимостью $5, которые позволяют заказывать товары одним нажатием. При этом каждая кнопка отвечает за заказ конкретного продукта у одного бренда: например, стирального порошка, корма для собак или чернил для принтера.

Компания выпускала кнопки с 2015 года, однако теперь решила от них отказаться. Поддержка уже проданных устройств будет осуществляться до тех пор, пока клиенты Amazon будут их использовать, обещают в компании.

«Устройства Amazon Dash были потрясающим шагом в мир «умного» дома. Однако мы никогда не представляли себе будущее, в котором у клиентов было бы по 500 кнопок. Мы считаем, что будущее — за умными домами, способными самостоятельно заказывать товары по мере необходимости», — заявил вице-президент Amazon Дэниел Рауш.

В CNet отмечают, что надобность в физических кнопках Amazon Dash как таковая отпала еще с тех пор, как компания реализовала возможность приобретать товары при помощи встроенного в самые различные устройства виртуального ассистента Alexa.

«Заказывать нужные товары голосом в разы удобнее, чем при помощи разбросанных по всему дому кнопок», — констатировали журналисты.

Источник: VC

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