Amazon вывела из продажи кнопки для заказа товаров Amazon Dash

28 февраля Amazon перестала продавать кнопки Amazon Dash. Об этом пишет CNet со ссылкой на заявление компании.

Напомним, Amazon Dash — это небольшие Wi-Fi-кнопки стоимостью $5, которые позволяют заказывать товары одним нажатием. При этом каждая кнопка отвечает за заказ конкретного продукта у одного бренда: например, стирального порошка, корма для собак или чернил для принтера.

Компания выпускала кнопки с 2015 года, однако теперь решила от них отказаться. Поддержка уже проданных устройств будет осуществляться до тех пор, пока клиенты Amazon будут их использовать, обещают в компании.

«Устройства Amazon Dash были потрясающим шагом в мир «умного» дома. Однако мы никогда не представляли себе будущее, в котором у клиентов было бы по 500 кнопок. Мы считаем, что будущее — за умными домами, способными самостоятельно заказывать товары по мере необходимости», — заявил вице-президент Amazon Дэниел Рауш.

В CNet отмечают, что надобность в физических кнопках Amazon Dash как таковая отпала еще с тех пор, как компания реализовала возможность приобретать товары при помощи встроенного в самые различные устройства виртуального ассистента Alexa.

«Заказывать нужные товары голосом в разы удобнее, чем при помощи разбросанных по всему дому кнопок», — констатировали журналисты.

Источник: VC