Анимационный сериал Pacific Rim: The Black выйдет на Netflix 4 марта 2021 года [трейлер]

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Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер-трейлер нового анимационного сериала Pacific Rim: The Black, действие которого развиваются во вселенной кинофраншизы Pacific Rim / «Тихоокеанский рубеж». Шоураннерами выступили Крэйг Кайл и Грег Джонсон (оба работали над проектами Marvel), анимацией занимается студия Polygon Picture.

Согласно официальному описанию, после разорения Австралии гигантскими монстрами-кайдзю брат и сестра отправляются на поиски пропавших родителей, используя в качестве средства передвижения (и, естественно, грозного оружия) боевой мех Jaeger. Собственно, в тизер-трейлере мы наблюдаем процесс инициации запуска егеря — так называемый дрифт, во время которого сознания обоих пилотов объединяются для управления мехом.

Напомним, что первый фильм серии Pacific Rim / «Тихоокеанский рубеж» от Гильермо дель Торо вышел в 2013 году, а сиквел Pacific Rim: Uprising / «Тихоокеанский рубеж 2» — в 2018 году. Главную роль в первой картине сыграл Чарли Ханнэм («Джентльмены»), а во второй — Джон Бойега («Звездные Войны»), также в сиквеле появилась украинская актриса Иванна Сахно.

Премьера анимационного сериала Pacific Rim: The Black состоится на платформе Netflix 4 марта 2021 года.

Источник: Polygon