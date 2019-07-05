Австралийский стартап Alauda анонсировал гонки пилотируемых мультикоптеров

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Alauda — молодая австралийская компания с огромными амбициями — анонсировала гонки пилотируемых мультикоптеров. Соревнования должны состояться уже в следующем году.

Как сообщается, в качестве воздушен суден стартап намерен использовать летательные аппараты собственной разработки. Команда инженеров уже сконструировала и построила несколько уменьшенных беспилотных прототипов, а также успела провести летные испытания в малонаселенном регионе Австралии — подтверждающие видео с экстремальными полетами есть на YouTube.

Первый полноценный коптер компания представит на грядущем Фестивале скорости в Гудвуде, Великобритания, после чего, до конца года, инженеры начнут испытывать воздушное судно в пилотируемом режиме.

Отмечается, что в окончательном виде гоночный летательный аппарат будет более четырех метров в длину и почти 3,5 метра в ширину, с обтекаемым корпусом, напоминающем болиды «Формулы-1» из 50-х или 60-х. Внутрь установят громадные литий-полимерные батареи мощностью 500 кВт. Вес дрона без пилота на борту — около 250 кг. Предусмотрены модели с четырьмя или восемью винтами.

Интересно, что специалисты Alauda продумали не только конструкцию дронов, но и сами будущие соревнования: в планах как одиночные «заезды» на время, так и вызывающие накал страстей гонки с 10 коптерами, летящими в 20 метрах над поверхностью на скорости 200 км/ч.

Слегка отдает безумием, однако компания утверждает, что подобные мероприятия и будут приносить зрителям море эмоций, и позволят ускорить развитие потребительских воздушных автомобилей, предназначенных, в частности, для сервисов аэротакси.

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Источник: hightech.plus