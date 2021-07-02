Боевик F9 / «Форсаж 9: Неудержимая сага» показал лучший «постковидный» старт — $70 млн в первый уикэнд в США и $100 млн / $420 млн — за неполную неделю проката





Многочисленные переносы кинопремьеры боевика F9 / «Форсаж 9: Неудержимая сага» в конечном итоге пошли ему на пользу. Вакцинированные американцы, соскучившиеся по развлечениям, активно потянулись в кинотеатры, заплатив за билеты в первый уикэнд показа впечатляющие $70 млн — больше было только у «Star Wars: The Rise of Skywalker» в 2019 году.

Более того, за неполную первую неделю проката боевик с Вином Дизелем в главной роли собрал $88 млн только в США (по итогам полной недели фильму прочат $100+ млн домашних сборов). Зарубежные киносборы за тот же период составили $335,5 млн, что суммарно принесло создателям картины $423,7 млн. То есть с учетом бюджета на съемки порядка $200 млн картина уже окупилась. Более того, в ближайшие выходные американцы празднуют День Независимости, а значит зрителей в кинотеатрах будет еще больше.

Напомним, что всего две недели назад сиквел хоррора «Тихое место 2» стал первым «постковидным» фильмом, собравшим более $100 млн в кинопрокате США (и $200 млн по всему миру). Кстати, на сегодняшний день у этого фильма $139 млн домашних сборов, $112 млн — зарубежных и $251 млн суммарно.

P.S. По версии редакции ITC.UA фильм F9 / «Форсаж 9: Неудержимая сага» получил всего 3 балла из 5 возможных, однако это никак не повлияло на его прокатную судьбу.

Источник: Variety,