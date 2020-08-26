CD Projekt Red анонсировала мобильную AR-игру The Witcher: Monster Slayer, в которой игроки в роли ведьмаков смогут убивать монстров в дополненной реальности [трейлеры]

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Компания CD Projekt Red и входящая в ее состав студия Spokko представили очередную игру по франшизе «Ведьмак» — это мобильный AR-проект The Witcher: Monster Slayer для смартфонов под управлением iOS и Android. Игроку предстоит со смартфоном наперевес исследовать окружающий мир в поисках монстров, которых можно победить в дополненной реальности.

Чтобы победить монстра придется сначала выследить его или расставить ловушки и приманки, а затем воспользоваться зельями, снадобьями и магическими бомбами. Героя также необходимо постоянно тренировать и улучшать его экипировку, иначе ваш ведьмак не выстоит в борьбе с сильным монстром. После победы над монстром игрок получит не только повышение уровня, но и трофеи для усиления следующих атак.

Помимо случайных сражений игрокам предложат сюжетные квесты по мотивам других игр франшизы, которые помогут плотнее погрузиться во вселенную Ведьмака.

Бесплатная игра The Witcher: Monster Slayer выйдет на смартфонах iOS и Android до конца текущего года.

Источник: The Verge