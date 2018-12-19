Close To The Sun — стимпанк-хоррор в стиле BioShock
Итальянские разработчики Storm in a Teacup опубликовали анонсирующий трейлер хоррора от первого лица Close To The Sun, выполненного в стилистике стимпанка и напоминающего BioShock.
События игры происходят в альтернативном XIX веке. В этой реальности изобретения Николы Теслы изменили мир, который теперь зависит от его технологий. Сам ученый построил огромный плавучий комплекс, где он продолжает заниматься наукой вдалеке от общества и крупного бизнеса.
Журналистка Роуз разыскивает свою пропавшую сестру, следы которой приводят к этому кораблю. Вскоре девушка понимает, что в комплексе что-то идет не так: корабль поместили на карантин, а его обитатели начали творить странные вещи. Чтобы выжить, Роуз придется полагаться на таинственного партнера, помогающего ей ориентироваться на борту загадочного судна.
Напоследок отметим, что игра выйдет на ПК, PS4 и Xbox One в 2019 году.
Источник: DTF