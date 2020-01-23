Disney официально запустил в производство сиквел фильма «Капитан Марвел» с Бри Ларсон в главной роли

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Компания Disney официально дала «зеленый свет» сиквелу фильма Captain Marvel / «Капитан Марвел» с Бри Ларсон в главной роли. Сценарий фильма напишет Мэган МакДоннел, удачно поработавшая над грядущим сериальным проектом Marvel «WandaVision» для стриминговой платформы Disney+.

Первый фильм серии «Капитан Марвел» собрал $1,13 млрд в мировом кинопрокате, так что появление сиквела было лишь вопросом времени. Тем более, что главная героиня Кэрол Дэнверс была упомянута самым непосредственным образом в финальной сцене фильма «Мстители: Война бесконечности». Появилась она и в последней на данный момент части серии «Мстителей», сыграв важную роль в битве с Таносом.

В данный момент Disney и Marvel не готовы объявить дату релиза и финальное наименование сиквела.

Напомним, что Captain Marvel / «Капитан Марвел» стал первым фильмом Marvel, главным героем которого стал персонаж женского пола.

Источник: Variety