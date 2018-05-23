Disney откроет первые два тематических парка Star Wars: Galaxy’s Edge уже в 2019 году [видео]

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Компания Disney объявила точные даты открытия своих тематических парков по вселенной Star Wars и впервые опубликовала тизерное видео, которое позволяет оценить масштабы данного творения.

Итак, первый парк Star Wars: Galaxy’s Edge откроется в Disneyland в Анахайме (Калифорния) — это произойдет уже летом 2019 года. Аналогичный парк в рамках Disney World в Орландо (Флорида) запустят чуть позже — осенью 2019 года.

Напомним, что Walt Disney Company впервые показала макет тематического парка по вселенной Star Wars на выставке D23 Expo в 2017 году.

Его посетители получат возможность примерить на себя роль любимых героев «Звездных Войн» на многочисленных аттракционах, в частности, они смогут управлять «Тысячелетним Соколом» (Millennium Falcon) в секретной миссии, принять участие в эпической битве между Первым Орденом и Сопротивлением и т.д.

Источник: Disney