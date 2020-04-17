Disney снова перенесла релиз фэнтези-фильма Artemis Fowl / «Артемис Фаул» и выложила новый трейлер





В компании Disney все никак не могут окончательно определиться с судьбой некогда многообещающего подросткового фэнтези Artemis Fowl / «Артемис Фаул». Изначально фильм должен был выйти в кинотеатрах 9 августа 2019 года, затем дату премьеры перенесли на 29 мая 2020 года, ну а потом в дело вступил коронавирус и создатели объявили, что релиз состоится в тот же срок, но сразу на стриминговой платформе Disney Plus. Впрочем, сегодня оказалось, что это не последние новости — дату релиза опять перенесли, теперь на 12 июня 2020 года.

Причины переноса даты не называются, так что можно только предположить, что ответственные за картину люди посчитали, что летом фильм посмотрят больше школьников и подростков. Впрочем, с учетом непонятной ситуации с учебным процессом по всему миру, никто не даст гарантии, что к середине июля школьники уже будут наслаждаться летними каникулами. Вместе с новой датой релиза фильма Artemis Fowl / «Артемис Фаул» киностудия также опубликовала новый трейлер, куда вошли свежие сцены.

Напомним, что фильм является экранизацией первой книги из серии фэнтези-романов ирландского писателя Йона Колфера. В произведении описываются приключения 12-летнего подростка Артемиса Фаула, который является потомком легендарной семьи преступников. При этом кроме мира людей в сюжет вплетены сказочные существа из подземного мира, охраняющие собственные богатства от алчных представителей человечества.

В главной роли снялся новичок Фердия Шоу (Ferdia Shaw), его отца сыграл Колин Фаррелл («Залечь на дно в Брюгге»), также в актерском составе можно отметить Джоша Гэда («Джобс», «Пиксели»), Джуди Денч («007: Спектр», «Дом странных детей мисс Перегрин») и Лару Макдоннел (Преступный сезон). Режиссером выступил Кеннет Брана, известный по фильмам «Убийство в восточном экспрессе» (2017) и «Макбет» (2013).

Источник: Engadget