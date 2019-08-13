Драма «Домой» / Evge украинского режиссера Наримана Алиева — единственный претендент на премию «Оскар-2020» в номинации «Лучший иностранный фильм»

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Украинский оскаровский комитет завершил прием заявок для участия в отборе на премию «Оскар-2020» в номинации «Лучший иностранный фильм». Если в прошлом году претендентов было целых шесть, то в этом всего один – это лента «Домой» / Evge режиссера Наримана Алиева.

Главный герой картины – Мустафа (Ахтем Сеитаблаев). Потеряв старшего сына в результате боевых действий на востоке Украины, он принимает решение похоронить его на Родине – в Крыму. Вместе с младшим сыном он отправляется в путешествие, которое оставит глубокий след в их отношениях.

Заседание комитета, на котором будет принято окончательное решение относительно выдвижения фильма на премию «Оскар-2020», состоится 23 августа.

Напомним, в прошлом году Украина выдвинула на «Оскар» фильм «Донбасс» Сергея Лозницы, который вошел в лонг-лист «Оскара», но вот пробиться в шорт-лист премии картина не сумела.

Источник: Facebook