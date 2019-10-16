Двуногие роботы Digit со следующего года начнут заменять грузчиков на складах и фабриках





Компания Agility Robotics представила вторую версию человекоподобного робота Digit. Благодаря конструктивным улучшениям устройство может теперь переносить небольшие грузы с места на место, эффективно восстанавливать равновесие и балансировать на одной ноге, рассказали разработчики изданию IEEE Spectrum.

Отметим, что Digit имеет достаточно необычную для человекоподобных роботов конструкцию: его нижние конечности состоят из двух основных сегментов и выгнуты назад, а не вперед, как, например, у небезызвестного Atlas. В новой версии инженеры доработали конструкцию ног Digit, наделив устройство способностью управлять креном, позволяющую сопротивляться боковым воздействиям без необходимости переставлять ногу. Кроме того, компания утверждает, что благодаря новой конструкции робот получил возможность балансировать на одной ноге, однако никаких подтверждений этому не предоставила.

В верхней части корпуса вместо головы у Digit установлен лидар для объемного сканирования окружающего пространства. Также робот оснащен четырьмя камерами глубины. При этом в новой версии, в отличие от предыдущей, все эти датчики работают одновременно и задействованы, среди прочего, для отслеживания положения захватываемых предметов. Из других нововведений следует выделить то, что электроника устройства теперь надежно изолирована от внешней среды, а его батарею можно заряжать, не вынимая.

На демонстрационном видео новая версия Digit переносит коробку из одного помещения в другое:

Инженеры указывают, что во время записи ролика робот полностью автономно захватывал коробку (в том числе предварительно менял положение коробки для надежного захвата) и опускал ее на стол, а также автономно делал шаги и поддерживал баланс. Вместе с тем, пока устройство не умеет самостоятельно прокладывать маршрут и избегать препятствий, поэтому за эти этапы все еще приходится отвечать телеоператору. В то же время, робот оснащен достаточно серьезным набором датчиков, который потенциально позволяет ему стать полностью автономным, подчеркивают авторы.

Напоследок отметим, что в следующем году Agility Robotics намерена выпустить третью версию робота, которая станет доступна компаниям для покупки. В ней разработчики не планируют делать больших конструкционных изменений. Вместо этого, они собираются доработать обнаруженные в процессе разработки недостатки и наконец сделать устройство полностью автономным, а также сертифицировать компоненты робота для того, чтобы его можно было продавать. Впрочем, следует указать, что ожидать, что вскоре в вашу дверь постучит робогрузчик, пока не стоит: на первых порах инженеры планируют задействовать роботов Digit в качестве грузчиков на складах и фабриках, где условия постоянны и контролируемы, в отличие от улицы.

Источник: N+1