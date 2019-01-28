Джек Ма: «Если развитие технологий не контролировать, то возникнут проблемы»

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Основатель китайской корпорации Alibaba Джек Ма предупреждает — стремительный технический прогресс может повлечь за собой глобальный военный конфликт. Об этом предприниматель рассказал на сессии Всемирного экономического форума в Давосе.

«Первая мировая война стала результатом первой технологической революции. Вторая технологическая революция породила Вторую мировую. Сейчас мы стоим на пороге третьей технологической революции — вывод напрашивается сам собой», — указывает основатель Alibaba.

Предприниматель подчеркивает, что как лидер технологической компании он поддерживает развитие инноваций и верит, что новые разработки принесут пользу обществу и создадут новые рабочие места. Но при этом не стоит забывать об исторических закономерностях.

«На раннем этапе любая технология вызывает беспокойство. И это беспокойство вполне оправданно: если ее не контролировать, то возникнут проблемы», — цитирует китайского миллиардера South China Morning Post.

Помимо этого, обладатель состояния в $38 млрд высказался в поддержку свободной торговли и глобализации. Он отметил, что именно интеграция во всемирный товарообмен дала толчок китайской экономике. При этом стиранию торговых границ во многом поспособствовали смартфоны.

«Люди получили возможность покупать, продавать, доставлять, платить и путешествовать в глобальных масштабах», — заявил Ма.

Многим кажется, что глобализация оставит их на периферии, но предприниматель считает иначе: процесс глобализации позволит выйти на глобальный уровень развивающимся странам и мелким предприятиям, что положительно скажется на их финансовом положении. В последние 20 лет рынок контролировали порядка 60 тысяч компаний, но скоро их число вырастет до 60 млн — и в первую очередь за счет мелких фирм, прогнозирует Ма.

Также предприниматель выступил в поддержку создания свободных торговых зон для небольших компаний: он считает, что любые торговые операции на общую сумму менее $1 млн не должны облагаться пошлинами.

«Большинство зон свободной торговли сегодня рассчитаны только на крупные компании. Мы полагаем, что их, напротив, необходимо устанавливать для мелких предприятий», — отметил Ма.



Как указывает SCMP, с целью облегчить жизнь малому и среднему бизнесу Alibaba совместно со Всемирной торговой организацией разработала «платформу глобальной электронной торговли» (eWTP) — сервис как раз позволяет осуществлять беспошлинную торговлю, если сумма сделок не превышает $1 млн.

«В частности, фермеры в Руанде, которая стала первой африканской страной, внедрившей eWTР, отныне могут продавать кофе напрямую китайским потребителям и получать до $12 за килограмм продукции — на $4 доллара больше, чем до этого», — пишет SCMP.



Источники: SCMP, hightech.plus