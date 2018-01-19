Электрический грузовик Tesla Semi и суперкар Tesla Roadster впервые удалось снять на дорогах общего пользования [фото, видео]

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С момента анонса электрического грузовика Tesla Semi и суперкара Tesla Roadster прошло ровно два месяца и эти модели начинают понемногу замечать на дорогах общего пользования.

Первым в начале текущего года засветился Tesla Roadster, который взял покататься главный дизайнер компании Франц фон Хольцхаузен. Электромобиль по непонятной причине остановился посреди дороги в Малибу (Калифорния), что и позволило случайным прохожим сделать несколько кадров.

Позже компания опровергла предположения о том, что электромобиль остановился потому, что вышел из строя – по их словам все так и было задумано и Tesla Roadster не пытались эвакуировать поближе к краю дороги.

Напомним, что этот электрогиперкар со съемной крышей, временем разгона до сотни 1,9 сек, максималкой 400 км/ч, батареей на 200 кВтч, запасом хода 1000 км и ценником $200 тыс поступит в продажу не ранее 2020 года.

Прототип электрогрузовика Tesla Semi черного цвета удалось снять в движении в окрестностях Сан-Франциско (Калифорния). Видео позволяет оценить довольно высокую скорость, звук двигательной установки, а также огромные зеркала заднего вида.

Отметим, что во время презентации грузовик Tesla Semi был показан без зеркал, так как производитель заменил их на связку камер и дисплеев. Однако во время дорожных тестов электромобиль решили подстраховать старыми добрыми зеркалами, которые пришлось вынести довольно далеко за пределы габаритов кабины.

Коммерческая версия грузовика наверняка получит разрешение властей использовать ее на дорогах в “беззеркальной” конфигурации, так как в обратном случае аэродинамика (а значит и динамика с запасом хода) серьезно пострадает.

Как вы помните, Tesla Semi планируют начать выпускать уже в 2019 году, при этом самая доступная базовая версия электрогрузовика с запасом хода 480 км (300 миль) обойдется покупателями в $150 тыс., модификация с запасом хода 800 км – в $180 тыс., а лимитированная 1000 экземплярами Founders Series – в $200 тыс.

На данный момент модель уже собрала несколько сотен предзаказов по всему миру от таких крупных компаний, как Budweiser, PepsiCo, Sysco, UPS и самой Tesla.

Источник: Electrek (1, 2)