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Энтузиаст смог «запустить» Doom II на… картонной коробке

Энтузиаст смог «запустить» Doom II на… картонной коробке

Энтузиаст смог «запустить» Doom II на… картонной коробке


На протяжении последних лет неоднократно появлялись новости о запуске игры Doom на различных не предназначенных для этого устройствах, например, на сенсорной панели Touch Bar ноутбука MacBook Pro, фотокамере или калькуляторе. Фактически, энтузиасты умудрялись запускать игру на различных устройствах с процессором. Но автор канал Games Made of Cardboard пошёл ещё дальше и «запустил» игру на чём-то, вообще лишённом процессора – на картонной коробке.

Фактически, речь не идёт о полноценном запуске игры, а скорее о постановке игрового процесса. Энтузиаст Билл Торп смог воссоздать окружение, монстров, оружие и подобие игрового процесса при помощи картонных моделей. Более того, автор воссоздал даже спецэффекты из игры. В результате, монстры проливают жидкость на картонное окружение или воспламеняются и сгорают дотла. В какой-то момент у одного из врагов отрывается голова, а внутри обнаруживается картонный череп. Программист оригинальной игры Doom II Джон Ромеро появляется в этой постановке в эпизодической роли.

Воссоздание такого игрового процесса – достаточно кропотливый труд. На подготовку этого 11-минутного ролика у автора ушло около 9 месяцев. И, судя по всему, это будет последняя картонная игра на канале Билла Торпа.

Источник: The Verge

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