Энтузиаст смог «запустить» Doom II на… картонной коробке





На протяжении последних лет неоднократно появлялись новости о запуске игры Doom на различных не предназначенных для этого устройствах, например, на сенсорной панели Touch Bar ноутбука MacBook Pro, фотокамере или калькуляторе. Фактически, энтузиасты умудрялись запускать игру на различных устройствах с процессором. Но автор канал Games Made of Cardboard пошёл ещё дальше и «запустил» игру на чём-то, вообще лишённом процессора – на картонной коробке.

Фактически, речь не идёт о полноценном запуске игры, а скорее о постановке игрового процесса. Энтузиаст Билл Торп смог воссоздать окружение, монстров, оружие и подобие игрового процесса при помощи картонных моделей. Более того, автор воссоздал даже спецэффекты из игры. В результате, монстры проливают жидкость на картонное окружение или воспламеняются и сгорают дотла. В какой-то момент у одного из врагов отрывается голова, а внутри обнаруживается картонный череп. Программист оригинальной игры Doom II Джон Ромеро появляется в этой постановке в эпизодической роли.

Воссоздание такого игрового процесса – достаточно кропотливый труд. На подготовку этого 11-минутного ролика у автора ушло около 9 месяцев. И, судя по всему, это будет последняя картонная игра на канале Билла Торпа.

Источник: The Verge