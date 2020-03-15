Facebook закроет некогда популярное селфи-приложение с масками для лица MSQRD

Компания Facebook закроет приложение для селфи с дополненной реальностью MSQRD, позволяющее накладывать на лицо различные маски в режиме реального времени, сообщает Business Insider со ссылкой на компанию.

Отметим, что в свое время именно с MSQRD началось массовое использование масок в Instagram и других социальных сетях. Проект в 2015 году основали Евгений Невгень, Сергей Гончар и Евгений Затепякин из Беларуси, объединившиеся в стартап Masquerade Technologies. В 2016 году, после того, как MSQRD оказалось на вершине чартов магазинов приложений, Masquerade Technologies была приобретена Facebook. Примечательно, что после покупки Facebook обещала в дальнейшем поддерживать программу, несмотря на внедрение используемых в ней технологий в свои продукты, однако в итоге делать этого не стала — Android-версия MSQRD последний раз обновлялась в августе 2016, на iOS последнее обновление приложения датировано декабрем того же года. Отсутствие нововведений, само собой, вскоре начало сказываться на популярности некогда нашумевшей программы, которая в конечном счете растеряла всю свою былую славу:

Источник: VC