Facebook закроет некогда популярное селфи-приложение с масками для лица MSQRD
Компания Facebook закроет приложение для селфи с дополненной реальностью MSQRD, позволяющее накладывать на лицо различные маски в режиме реального времени, сообщает Business Insider со ссылкой на компанию.
С 13 апреля 2020 года MSQRD пропадет из App Store и Google Play. Facebook отмечает, что наработки MSQRD уже внедрены в сервисы компании — непосредственно в соцсеть Facebook, Instagram, Messenger и Portal, поэтому смысла держать отдельное приложение нет. Команда MSQRD продолжит работать в Facebook, развивая Spark AR — платформу, позволяющую создавать маски для приложений американской компании.
Thanks for using the MSQRD app! On April 13, the MSQRD app will be going away. When Masquerade joined Facebook in…
Опубліковано MSQRD Пʼятниця, 13 березня 2020 р.
Отметим, что в свое время именно с MSQRD началось массовое использование масок в Instagram и других социальных сетях. Проект в 2015 году основали Евгений Невгень, Сергей Гончар и Евгений Затепякин из Беларуси, объединившиеся в стартап Masquerade Technologies. В 2016 году, после того, как MSQRD оказалось на вершине чартов магазинов приложений, Masquerade Technologies была приобретена Facebook. Примечательно, что после покупки Facebook обещала в дальнейшем поддерживать программу, несмотря на внедрение используемых в ней технологий в свои продукты, однако в итоге делать этого не стала — Android-версия MSQRD последний раз обновлялась в августе 2016, на iOS последнее обновление приложения датировано декабрем того же года. Отсутствие нововведений, само собой, вскоре начало сказываться на популярности некогда нашумевшей программы, которая в конечном счете растеряла всю свою былую славу:
Источник: VC