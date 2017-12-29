Фантастический боевик Bright / «Яркость» посмотрели 11 млн зрителей за три дня. И несмотря на низкие оценки у него уже запланирован сиквел

Несмотря на достаточно низкие оценки публики и критиков (об этом чуть позже), фэнтезийная полицейская драму Bright / “Яркость” / “Просветленный” собрала 11 миллионов зрителей у экранов телевизоров в первые три дня после выхода на Netflix (по оценкам сервиса Nielsen). Для сравнения, за тот же период сериал Stranger Things 2 посмотрели 15,8 млн зрителей, а второй сезон сериала The Crown – порядка 3 млн зрителей.

Таким образом первый настоящий блокбастер от Netflix со звездным составом (Уилл Смит, Джоэл Эдгертон, Нуми Рапас) и практически голливудским бюджетом в $90 млн нельзя назвать откровенным провалом. Косвенно свое удовлетворение подтвердил сам сервис, который уже объявил о скором выходе сиквела с тем же Уиллом Смитом в главной роли. Критики даже высказывали мнение, что для Netflix важнее собственно реакция публики на проект, чем его качество или финансовая успешность.

Ну, а теперь обещанные оценки. Базовый рейтинг ресурса IMDb составляет 6,6 балла по 10-балльной шкале, что довольно мало (действительно хорошие фильмы обычно оцениваются в 8 и более баллов). На Rotten Tomatoes ситуация гораздо интереснее, так как критики поставили фильму Bright / “Яркость” откровенно низкие 29%, тогда как широкая аудитория оценила его в отличные 88%.

И, наконец, самая справедливая оценка редакции и читателей ITC.UA составляет 3,0 балла от Олега Данилова и 3,6 балла в среднем от более чем двухсот комментаторов.

Источник: Engadget