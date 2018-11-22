Глава Autodesk: «Блокчейн способен побороть кумовство, взятки и откаты»

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Крупнейший производитель ПО для строительной промышленности Autodesk с недавних пор начал исследовать возможности блокчейна. Глава компании Эндрю Анагност убежден, что данная технология в корне изменит строительство — отрасль, в которой в связи с низкой степенью доверия между контрагентами сегодня процветают кумовство, взятки и откаты.

Блокчейн, как подчеркивает Анагност, — это прозрачность и надежность. Никто не может незаметно внести данные в реестр, а все участники сделки получают равный доступ к транзакциям. Именно этих характеристик пока не хватает строительному сектору.

«Давайте признаем, что коррупция в строительстве — это не редкость. Кто-нибудь обязательно использует ресурсы или деньги не по назначению», — утверждает топ-менеджер.

Специалист добавляет, что зачастую в этой среде задействованы сотни людей, а контракты оцениваются в сотни миллионов долларов. При таких масштабах вручную контролировать все процессы нереально.

Анагност вспоминает, как сам посещал стройплощадки и не раз замечал, как специалисты по контролю качества намеренно закрывают глаза на нарушения. Например, не вносят свои замечания в базу, поскольку знают подрядчика и хотят сказать ему об ошибках лично.

«Это происходит постоянно, и при этом трудно отследить, кто и за что отвечает», — замечает Анагност.

Он предлагает компаниям использовать блокчейн и обратить внимание на смарт-контракты и системы идентификации на базе распределенного реестра.

«Полагаю, что распределенный реестр, который невозможно взломать или подделать, найдет в отрасли, представители которой патологически не доверяют друг другу, практическое применение», — отметил глава Autodesk.

При этом руководитель американской корпорации признает, что подрядчикам вряд ли захочется регистрировать все свои действия в системе. Люди не хотят, чтобы их поступки отслеживали.

«Поэтому нам придется внедрять блокчейн в принудительном порядке», — заключил Анагност.

Напоследок отметим, что у Autodesk пока нет своих решений на базе технологии, лежащей в основе криптовалют. Но компания разрабатывает цифровую эскроу-систему для строительного сектора — она также будет фиксировать все этапы работы над проектом и, по словам Анагноста, станет первым шагом на пути ко внедрению блокчейна.

Источники: Financial Review, hightech.plus