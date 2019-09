Индийское космическое агентство ISRO потеряло связь с посадочным модулем миссии «Чандраян-2» незадолго до запланированного момента прилунения

Посадочная платформа миссии «Чандраян-2» на последнем этапе посадки на Луну отклонилась от оптимальной траектории и перестала передавать телеметрию. ISRO заявила, что анализирует данные, полученные перед потерей сигнала. В состав посадочной платформы также входил луноход «Прагаян». Трансляция посадки проходила на YouTube-канале ISRO.

Напомним, «Чандраян-2» — это первая попытка Индии посадить аппарат на поверхность Луны. Миссия состоит из трех аппаратов: посадочной платформы «Викрам», лунохода «Прагаян» и орбитального аппарата, который 2 сентября отделился от посадочной платформы и остался на орбите.

Для посадки в «Викраме» было установлено пять маршевых двигателей и еще восемь двигателей для ориентации. Посадка должна была произойти в несколько этапов и занять около 15 минут.

После основного этапа торможения аппарату предстояло зависнуть над поверхностью для выбора финальной области посадки. Однако на расстоянии около километра от поверхности и при вертикальной скорости аппарата около 60 метров в секунду индийский ЦУП потерял связь с платформой (момент потери сигнала был весьма драматичным, поскольку до предполагаемой посадки оставались считанные минуты и сотрудники ISRO уже были готовы заявить об успешном прилунении). Кроме того, по данным телеметрии видно, что после снижения до высоты 2,1 километра аппарат, до этого работавший в штатном режиме, вдруг начал отклоняться от оптимальной траектории посадки.

Через некоторое время — после 10 минут напряженного всеобщего замешательства — представители ISRO подтвердили потерю сигнала и заявили, что начали анализировать данные телеметрии.

This is Mission Control Centre. #VikramLander descent was as planned and normal performance was observed up to an altitude of 2.1 km. Subsequently, communication from Lander to the ground stations was lost. Data is being analyzed. #ISRO

По предварительной информации, на анализ сведений может уйти несколько дней. Пресс-конференцию, которая должна была состояться по итогам посадки модуля, отменили.

Отметим, что астрономы-любители отслеживали телеметрию аппарата через радиотелескопы на Земле и заметили резкое изменение сигнала перед его потерей. По их мнению, это может свидетельствовать о том, что аппарат разбился при прилунении.

It looks like the @isro #Chandrayaan2 Vikram lander has crashed. After the rough braking phase the Doppler curve from @radiotelescoop shows some wiggles, and then, at 20:20:01UTC the signals disappeared… pic.twitter.com/YQzriRslQ3

This plot shows a zoom of the Doppler curve during the last moments of #Chandrayaan2 . pic.twitter.com/dEJTywjwaR

ISRO, однако, не подтверждает эту информацию и выражает надежду, что аппарат сумел осуществить посадку в автономном режиме, а неполадки связаны исключительно с модулем связи. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что даже если посадочная платформа все же разбилась, то сильно огорчаться не следует, поскольку основная часть миссии приходится на орбитальный аппарат, который, как утверждается, «внесет немалый вклад в наши знания о Луне».

Напоследок отметим, что успешно посадив «Чандраян-2», Индия стала бы четвертой страной, добившейся мягкой посадки на естественный спутник Земли. Вместе с тем, несмотря на возникшие проблемы, премьер-министр Индии Наренда Моди, присутствовавший в ЦУПе, заявил, что страна в любом случае гордится сотрудниками ISRO и что «в жизни бывают не только взлеты, но и падения». Впоследствии слова поддержки в адрес индийского космического ведомства выразили также индийский Конгресс, Министр внутренних дел Индии Амит Шах и другие.

The nation stands by the entire team of @isro as we wait in these tense times. Your hard work and commitment has made our nation proud. Jai Hind. #Chandrayaan2Landing

ISRO’s achievement with getting Chandrayaan-2 so far has made every Indian proud.

India stands with our committed and hard working scientists at @isro.

My best wishes for future endeavours.

— Amit Shah (@AmitShah) September 6, 2019