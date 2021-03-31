Калифорнийский стартап представил электрокроссовер Humble One с запасом хода 800 км, зарядкой от солнечных панелей и ценником $109 тыс.





Основанный в 2020 году калифорнийский стартап Humble Motors представил свое первое творение — электрокроссовер Humble One, который разработчики называют «первым в мире кроссовером с питанием от солнца». Дело в том, что все плоские поверхности электромобиля разработчики собираются покрыть высокоэффеткивными солнечными панелями, которые будут обеспечивать запас хода до 100 км в день.

В частности, панели разместят на крыше, дверях, стеклах и даже в неких раскладывающихся элементах. Суммарная площадь всего солнечного паруса должна составить 7,65 м², чего должно хватать на 97 км (60 миль) пробега в идеальных условиях. Даже в наблагоприятных природных условиях панели должны обеспечить 16 км (10 миль) пробега после дня заряда, что в принципе лучше, чем ничего.

При всем этом электрокроссовер Humble One можно будет заряжать на обычных зарядных станциях, так что солнечные возможности выступают скорее приятным бонусом, чем основным методом зарядки. Батарея неназванной емкости должна обеспечить до 800 км (500 миль) запаса хода, при этом дело не столько в ее объеме, сколько в аэродинамической эффективности (Cd 0,25) и минимальном весе. Подробности о двигательной установке не сообщаются, но в максимальной конфигурации ее мощность составит 1020 л.с.

В данный момент на сайте стартапа собирают предзаказы на электрокроссовер Humble One в размере $300, при этом стоимость базовой версии без дополнительных опций составит $109 тыс. Производство модели собираются запустить в 2024 году, первые доставки клиентам — в 2025 году.

Основатели стартапа Humble Motors уже заявили, что получили более $20 млн предзаказов, при этом только за последний месяц их количество выросло на 426%. Отметим, что скорее всего имеется в виду не заказ 66,7 тыс. электромобилей ($20 млн / $300), а заказ 183 электромобилей, которые теоретически могут принести компании $20 млн (183 шт. по $109 тыс. каждый), если к 2025 году заказчики не передумают.

Источник: InsideEV’s, Humble Motors