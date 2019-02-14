Makani Power, создатели парящих ветрогенераторов, вошли в прямое подчинение Alphabet

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Makani Power покинули состав экспериментальной лаборатории X и официально стали подразделением холдинга Alphabet.

Отметим, что инженеры Makani Power известны прежде всего своими «воздушными змеями» для выработки ветровой энергии. Установку закрепляют тросом и отправляют на высоту до 300 м.

На борту «воздушного змея» установлено восемь пропеллеров — они помогают планеру подняться в воздух, а также выполняют роль ветровых турбин. Аппарат движется по круговой траектории, а энергия по тросу поступает на наземную станцию — затем ее направляют в энергосеть. При сильном ветре мощность парящего ветрогенератора достигает 600 кВт — этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством 300 домохозяйств.

Систему уже испытывали на суше, теперь ее намерены протестировать в море, где сильные ветры бывают гораздо чаще. Как пояснил глава Makani Power Фолк Фелкер, в будущем подобные установки планируют размещать в прибрежных водах. При глубине от 50 метров ставить их выгоднее, чем традиционные ветровые электростанции, для которых необходимо возводить фундамент и устанавливать генератор на платформу.

В отличие от ветряков, «воздушному змею» от Makani Power не нужна дорогостоящая инфраструктура. Станцию для планера достаточно прикрепить тросом к столбовидному бую, закрепленному гравитационным якорем и соединенному кабелем с береговой линией.

«Вся конструкция отличается меньшими размерами и позволяет заменить тонны стали легковесной электроникой и умным ПО, что, в свою очередь, отражается на стоимости», — отметил глава Makani Power.

По плану, испытания морской версии «воздушного змея» пройдут в Норвегии до конца года, а пока разработчики продолжат испытывать прототип наземного планера-генератора на Гавайях.

Интересно, что ставить воздушные генераторы в море Makani Power будет совместно с нефтегазовым гигантом Shell, вложившем в проект сумму, которую стороны не разглашают.

Источник: hightech.plus