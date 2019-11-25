Мультфильм Frozen II / «Ледяное сердце II» собрал $350 млн в первый уикэнд проката, побив сразу несколько рекордов

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Мультфильм Frozen II / «Ледяное сердце II» от Disney абсолютно не поразил нашего кинокритика Олега Данилова (всего 3,5 балла в вышедшем на выходных обзоре), однако потенциальная аудитория оказалась заметно благосклоннее, активно проголосовав долларом. Сиквел смог собрать за первый уикэнд проката $350 млн, побив рекорд для анимационных фильмов (без учета летних блокбастеров).

По данным компании Disney, на родном для себя североамериканском рынке мультфильм Frozen II собрал $127 млн, добавив $223 млн на международном кинорынке, где особо отличились Китай ($53 млн), Южная Корея ($31,5 млн), Япония ($18,2 млн), Великобритания ($17,8 млн) и Германия ($14,9 млн). На первой строчке картина стартовала в 37 странах, заодно отобрав у мультфильма Ice Age: Dawn of the Dinosaurs ($152 млн) титул самого яркого анимационного старта на международном рынке.

Интересно, что первая часть Frozen / «Ледяное сердце» по-прежнему удерживает титул самого кассового мультфильма со сборами на уровне $1,27 млрд. Однако с учетом столь мощного старта сиквел вполне может превзойти оригинал.

Также отметим, что успех Frozen II помог компании Disney в третий год подряд собрать более $3 млрд кассовых сборов на домашнем рынке (без учета международного проката) задолго до Нового года. Фильмы Avengers: Endgame, The Lion King, Toy Story 4 и Captain Marvel собрали от $390 млн до $860 млн каждый, при этом в декабре компания выпустит суперрелиз в виде Star Wars: The Rise of Skywalker.

Источник: Polygon