На аукционе RR Auction продают дискету с автографом Стива Джобса
Аукционный дом RR Auction выставил на торги дискету с автографом сооснователя Apple Стива Джобса. Стоимость 3,5-дюймового флоппи-диска, подписанного черной ручкой, оценивается минимум в $7500.
На гибкий магнитный диск, датируемый 1988 годом, записана копия Macintosh System Tools Version 6.0 — набора системных утилит для старых компьютеров Apple. К моменту написания этой заметки на лот было сделано двенадцать ставок, самая высокая — $8000.
По словам организаторов аукциона, дискета сохранилась в хорошем состоянии, однако подпись Джобса немного стерлась — но зато имеется сертификат подлинности.
Обстоятельства, при которых предприниматель оставил свою подпись на носителе, к сожалению, не раскрываются. Вместе с тем, в описании лота указано, что данный раритет ценен тем, что сооснователь Apple не любил давать автографы и зачастую отказывал в этой просьбе коллекционерам.
Источник: RR Auction