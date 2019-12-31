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Netflix назвал Топ-10 самых популярных фильмов, сериалов и контента другого формата 2019 года

Netflix назвал Топ-10 самых популярных фильмов, сериалов и контента другого формата 2019 года

Netflix назвал Топ-10 самых популярных фильмов, сериалов и контента другого формата 2019 года


Стриминговый сервис Netflix поделился самыми популярными фильмами, сериалами, шоу и контентом другого формата, который привлек наибольшее количество зрителей в уходящем 2019 году.

Для выяснения наиболее популярных релизов учитывалось количество аккаунтов, которые посмотрели хотя бы две минуты фильма/сериала в первые 28 дней после премьеры. При этом для проектов, вышедших в декабре и физически не успевших получить четыре недели просмотров, использовалось прогнозное значение.

Мы приведем данные для США, помимо этого сервис также опубликовал рейтинги популярности для Испании, Франции, Германии, Японии и других стран (к сожалению, Украина в их число не попала).

Рейтинг самых популярных релизов (без учета формата) на Netflix в США выглядит следующим образом:

  1. Murder Mystery / «Загадочное убийство» (обзор)
  2. Stranger Things 3 / «Очень странные дела 3»
  3. 6 Underground / «Призрачная шестерка» (обзор)
  4. Incredibles 2 / «Суперсемейка 2»
  5. The Irishman / «Ирландец» (обзор)
  6. The Witcher / «Ведьмак» (обзор)
  7. Triple Frontier / «Тройная граница» (обзор)
  8. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile /«Красивый, плохой, злой» (обзор)
  9. The Umbrella Academy / «Академия Амбрелла» (обзор)
  10. The Highwaymen / «Патрульные» (обзор)

Если учитывать только фильмы, то Топ-10 наиболее популярных в США картин выглядит так:

  1. Murder Mystery / «Загадочное убийство»
  2. 6 Underground / «Призрачная шестерка»
  3. Incredibles 2 / «Суперсемейка 2»
  4. The Irishman / «Ирландец»
  5. Triple Frontier / «Тройная граница»
  6. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile /«Красивый, плохой, злой»
  7. The Highwaymen / «Патрульные»
  8. Spider-Man: Into the Spider-Verse / «Человек-паук: Через вселенные» (обзор)
  9. Ralph Breaks the Internet / «Ральф против Интернета» (обзор)
  10. Secret Obsession / «Тайная одержимость»

В свою очередь, самыми популярными у американских пользователей Netflix сериалами стали следующие релизы:

  1. Stranger Things 3 / «Очень странные дела 3»
  2. The Witcher / «Ведьмак»
  3. The Umbrella Academy / «Академия Амбрелла»
  4. Dead to Me / «Мёртв для меня»
  5. You 2 / «Ты 2»
  6. When They See Us / «Когда они нас увидят»
  7. Unbelievable / «Немыслимое»
  8. Sex Education / «Половое воспитание» (обзор)
  9. 13 Reasons Why / «13 причин почему» (обзор)
  10. Raising Dion / «Мой сын — супергерой»

Представители стримингового сервиса высказали надежду, что данные подборки окажутся не только интересными, но и полезными, так как помогут потенциальным зрителям выбрать новый контент для просмотра на праздничных каникулах.

P.S. В Netflix составили и другие рейтинги, включая документальные фильмы, стендап-шоу, семейные проекты, зарубежные релизы и т.д.

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Источник: Polygon, Netflix

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