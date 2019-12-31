Netflix назвал Топ-10 самых популярных фильмов, сериалов и контента другого формата 2019 года

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Стриминговый сервис Netflix поделился самыми популярными фильмами, сериалами, шоу и контентом другого формата, который привлек наибольшее количество зрителей в уходящем 2019 году.

Для выяснения наиболее популярных релизов учитывалось количество аккаунтов, которые посмотрели хотя бы две минуты фильма/сериала в первые 28 дней после премьеры. При этом для проектов, вышедших в декабре и физически не успевших получить четыре недели просмотров, использовалось прогнозное значение.

Мы приведем данные для США, помимо этого сервис также опубликовал рейтинги популярности для Испании, Франции, Германии, Японии и других стран (к сожалению, Украина в их число не попала).

Рейтинг самых популярных релизов (без учета формата) на Netflix в США выглядит следующим образом:

Murder Mystery / «Загадочное убийство» (обзор) Stranger Things 3 / «Очень странные дела 3» 6 Underground / «Призрачная шестерка» (обзор) Incredibles 2 / «Суперсемейка 2» The Irishman / «Ирландец» (обзор) The Witcher / «Ведьмак» (обзор) Triple Frontier / «Тройная граница» (обзор) Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile /«Красивый, плохой, злой» (обзор) The Umbrella Academy / «Академия Амбрелла» (обзор) The Highwaymen / «Патрульные» (обзор)

Если учитывать только фильмы, то Топ-10 наиболее популярных в США картин выглядит так:

Murder Mystery / «Загадочное убийство» 6 Underground / «Призрачная шестерка» Incredibles 2 / «Суперсемейка 2» The Irishman / «Ирландец» Triple Frontier / «Тройная граница» Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile /«Красивый, плохой, злой» The Highwaymen / «Патрульные» Spider-Man: Into the Spider-Verse / «Человек-паук: Через вселенные» (обзор) Ralph Breaks the Internet / «Ральф против Интернета» (обзор) Secret Obsession / «Тайная одержимость»

В свою очередь, самыми популярными у американских пользователей Netflix сериалами стали следующие релизы:

Stranger Things 3 / «Очень странные дела 3» The Witcher / «Ведьмак» The Umbrella Academy / «Академия Амбрелла» Dead to Me / «Мёртв для меня» You 2 / «Ты 2» When They See Us / «Когда они нас увидят» Unbelievable / «Немыслимое» Sex Education / «Половое воспитание» (обзор) 13 Reasons Why / «13 причин почему» (обзор) Raising Dion / «Мой сын — супергерой»

Представители стримингового сервиса высказали надежду, что данные подборки окажутся не только интересными, но и полезными, так как помогут потенциальным зрителям выбрать новый контент для просмотра на праздничных каникулах.

P.S. В Netflix составили и другие рейтинги, включая документальные фильмы, стендап-шоу, семейные проекты, зарубежные релизы и т.д.

Источник: Polygon, Netflix