Netflix назвал Топ-10 самых популярных фильмов, сериалов и контента другого формата 2019 года
Стриминговый сервис Netflix поделился самыми популярными фильмами, сериалами, шоу и контентом другого формата, который привлек наибольшее количество зрителей в уходящем 2019 году.
Для выяснения наиболее популярных релизов учитывалось количество аккаунтов, которые посмотрели хотя бы две минуты фильма/сериала в первые 28 дней после премьеры. При этом для проектов, вышедших в декабре и физически не успевших получить четыре недели просмотров, использовалось прогнозное значение.
Мы приведем данные для США, помимо этого сервис также опубликовал рейтинги популярности для Испании, Франции, Германии, Японии и других стран (к сожалению, Украина в их число не попала).
Рейтинг самых популярных релизов (без учета формата) на Netflix в США выглядит следующим образом:
- Murder Mystery / «Загадочное убийство» (обзор)
- Stranger Things 3 / «Очень странные дела 3»
- 6 Underground / «Призрачная шестерка» (обзор)
- Incredibles 2 / «Суперсемейка 2»
- The Irishman / «Ирландец» (обзор)
- The Witcher / «Ведьмак» (обзор)
- Triple Frontier / «Тройная граница» (обзор)
- Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile /«Красивый, плохой, злой» (обзор)
- The Umbrella Academy / «Академия Амбрелла» (обзор)
- The Highwaymen / «Патрульные» (обзор)
Если учитывать только фильмы, то Топ-10 наиболее популярных в США картин выглядит так:
- Murder Mystery / «Загадочное убийство»
- 6 Underground / «Призрачная шестерка»
- Incredibles 2 / «Суперсемейка 2»
- The Irishman / «Ирландец»
- Triple Frontier / «Тройная граница»
- Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile /«Красивый, плохой, злой»
- The Highwaymen / «Патрульные»
- Spider-Man: Into the Spider-Verse / «Человек-паук: Через вселенные» (обзор)
- Ralph Breaks the Internet / «Ральф против Интернета» (обзор)
- Secret Obsession / «Тайная одержимость»
В свою очередь, самыми популярными у американских пользователей Netflix сериалами стали следующие релизы:
- Stranger Things 3 / «Очень странные дела 3»
- The Witcher / «Ведьмак»
- The Umbrella Academy / «Академия Амбрелла»
- Dead to Me / «Мёртв для меня»
- You 2 / «Ты 2»
- When They See Us / «Когда они нас увидят»
- Unbelievable / «Немыслимое»
- Sex Education / «Половое воспитание» (обзор)
- 13 Reasons Why / «13 причин почему» (обзор)
- Raising Dion / «Мой сын — супергерой»
Представители стримингового сервиса высказали надежду, что данные подборки окажутся не только интересными, но и полезными, так как помогут потенциальным зрителям выбрать новый контент для просмотра на праздничных каникулах.
P.S. В Netflix составили и другие рейтинги, включая документальные фильмы, стендап-шоу, семейные проекты, зарубежные релизы и т.д.