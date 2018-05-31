Netflix опубликовал трейлер своего первого бумажного комикса The Magic Order / «Волшебный Орден» от Марка Миллара

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Компания Netflix опубликовала сегодня трейлер своего первого комикса The Magic Order / «Волшебный Орден». Автором комикса выступил Марк Миллар (Wolverine, Fantastic Four, Kick-Ass, Kingsman, Wanted), за иллюстрации отвечает Оливье Койпел (Thor, Avengers).

По сюжету, вместе с обычными людьми на Земле живут волшебники, защищающие человечество от порождений злых сил. Комикс расскажет о пяти семьях магов, которые днем выглядят как обычные соседи, друзья и коллеги, а ночью достают свои волшебные палочки, чтобы истреблять монстров. Марк Миллар рассказал, что по настрою и стилю комикс будет чем-то средним между «Гарри Поттером» и «Кланом Сопрано».

Минисерию The Magic Order / «Волшебный Орден» выпустит издательство Image Comics, в первом сезоне будет всего шесть выпусков. Представители Netflix особо отметили, что серия будет выпущена единственным тиражом, допечатки не планируются, так что серия однозначно представляет коллекционный интерес. По словам Марка Миллара, фанаты комиксов уже предзаказали 140 тысяч экземпляров первого выпуска, что достаточно много по меркам индустрии (топовые комиксы собирают порядка 100-200 тыс. предзаказов).

Отметим, что формат бумажного комикса является абсолютно новым для сервиса Netflix, однако после приобретения компании автора серии Millarworld в августе прошлого года, это было ожидаемым шагом. Первый выпуск комикса появится в магазинах 13 июня, второй — 18 июля, третий — 15 августа 2018 года.

Источник: The Verge, Image Comics