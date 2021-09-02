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Месяц назад исполнители главных ролей в грядущем боевике Red Notice / «Красное уведомление» анонсировали дату премьеры фильма на платформе Netflix (напомним, 12 ноября 2021 года), а теперь дело дошло до официального трейлера.

По сюжету Дуэйн Джонсон играет агента Интерпола, Райан Рейнольдс — афериста, а Галь Гадот — похитительницу предметов искусства. Агент сначала пытается поймать афериста, но затем призывает его поработать в команде, чтобы справится с похитительницей. В какой-то момент вся троица объединяет усилия для совместной цели, однако все перипетии сюжета мы узнаем только после просмотра картины.

Сценаристом и режиссером проекта выступил Роусон Маршалл Тербер, снявший фильмы «Мы — Миллеры» (2013), «Полтора шпиона» (2016) и «Небоскреб» (2018).

Фильм Red Notice / «Красное уведомление» станет одним из самых дорогих полнометражных проектов Netflix — только на гонорары Дуэйна Джонсона и Галь Гадот было потрачено по $20 млн каждому, а общий бюджет картины по слухам составляет $160-$200 млн.

Источник: Netflix