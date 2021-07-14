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Номинанты «Эмми-2021». В лидерах — «Корона», «Мандалорец» и «ВандаВижен»

Номинанты «Эмми-2021». В лидерах — «Корона», «Мандалорец» и «ВандаВижен»

Номинанты «Эмми-2021». В лидерах — «Корона», «Мандалорец» и «ВандаВижен»


13 июля американская телевизионная академия в прямом эфире объявила номинантов 73-й ежегодной телевизионной премии «Эмми», которая вручается за самые выдающиеся сериалы и другие телевизионные работы.

Наибольшее число номинаций получили сериалы «Корона» / The Crown и «Мандалорец» / The Mandalorian — оба проекта представлены в 24 категориях. Среди фаворитов также отличились «ВандаВижен» / WandaVision (23), «Рассказ служанки» / The Handmaidʼs Tale (21) и «Тед Лассо» / Ted Lasso (20).

В 2018 году впервые за 17 лет HBO уступил пальму первенства Netflix, в 2019 году первый снова вернул себе звание лидера, а в 2020 Netflix снова вырвался на первое место по числу номинаций. И вот спустя год лидер снова HBO с 130 потенциальными наградами. Netflix на втором месте с отставанием в одну потенциальную награду, а на третьем месте расположился Disney+ — его сериалы и телефильмы получили 71 номинацию.

Церемония вручения телевизионной премии «Эмми-2021» пройдет 19 сентября (в 3:00 по Киеву).

Список номинантов на «Эмми-2021» в главных категориях выглядит следующим образом:

Лучший драматический сериал

  • «Пацаны»
  • «Бриджертоны»
  • «Корона»
  • «Рассказ служанки»
  • «Страна Лавкрафта»
  • «Мандалорец»
  • «Поза»
  • «Это мы»

Лучший комедийный сериал

  • «Эмили в Париже»
  • «Хитрости»
  • «Кобра Кай»
  • «Чёрная комедия»
  • «Бортпроводница»
  • «Метод Комински»
  • «Тед Лассо»
  • «4лен»

Лучший мини-сериал или телефильм

  • «Я могу уничтожить тебя»
  • «Мэйр из Исттауна»
  • «Ход королевы»
  • «Подземная железная дорога»
  • «ВандаВижен»

Лучший анимационный сериал

  • «Большой рот»
  • «Закусочная Боба»
  • «Первобытный»
  • «Южный Парк»
  • «Симпсоны»

Лучший короткометражный анимационный сериал

  • «Любовь. Смерть. Роботы»
  • «Робоцып»
  • «Жил-был снеговик»
  • «Симпсоны: Пробуждение после тихого часа»

Лучшая актриса в драматическом сериале

  • Узо Одуба («Пациенты»)
  • Оливия Колман («Корона»)
  • Эмма Коррин («Корона»)
  • Элизабет Мосс («Рассказ служанки»)
  • Эм Джей Родригес («Поза»)
  • Джерни Смоллетт («Страна Лавкрафта»)

Лучший актер в драматическом сериале

  • Реге Жан-Пейдж («Бриджертоны»)
  • Билли Портер («Поза»)
  • Мэттью Риз («Перри Мейсон»)
  • Стрелинг К. Браун («Это мы»)
  • Джонатан Мейджорс («Страна Лавкрафта»)
  • Джош О’Коннор («Корона»)

Лучшая актриса в комедийном сериале

  • Кейли Куоко («Бортпроводница»)
  • Эйди Брайант («Выскочка»)
  • Эллисон Дженни («Мама»)
  • Трейси Эллис Росс («Чёрная комедия»)
  • Джин Смарт («Хитрости»)

Лучший актер в комедийном сериале

  • Энтони Андерсон («Чёрная комедия»)
  • Уильям Х. Мэйси («Бесстыжие»)
  • Майкл Дуглас («Метод Комински»)
  • Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)
  • Кинан Томпсон («Кинан»)

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме

  • Аня Тейлор-Джой («Ход королевы»)
  • Кейт Уинслет («Мэйр из Исттауна»)
  • Микаэла Коэл («Я могу тебя уничтожить»)
  • Синтия Эриво («Гений: Арета»)
  • Элизабет Олсен («ВандаВижен»)

Лучший актер в мини-сериале или телефильме

  • Пол Беттани («ВандаВижен»)
  • Хью Грант («Отыграть назад»)
  • Юэн Макгрегор («Холстон»)
  • Лин Мануэль-Миранда («Гамильтон»)
  • Лесли Одом-младший («Гамильтон»)

Победители премии «Эмми» за предыдущие три года — 2020, 2019 и 2018.

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