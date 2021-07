Номинанты «Эмми-2021». В лидерах — «Корона», «Мандалорец» и «ВандаВижен»

13 июля американская телевизионная академия в прямом эфире объявила номинантов 73-й ежегодной телевизионной премии «Эмми», которая вручается за самые выдающиеся сериалы и другие телевизионные работы.

Наибольшее число номинаций получили сериалы «Корона» / The Crown и «Мандалорец» / The Mandalorian — оба проекта представлены в 24 категориях. Среди фаворитов также отличились «ВандаВижен» / WandaVision (23), «Рассказ служанки» / The Handmaidʼs Tale (21) и «Тед Лассо» / Ted Lasso (20).

В 2018 году впервые за 17 лет HBO уступил пальму первенства Netflix, в 2019 году первый снова вернул себе звание лидера, а в 2020 Netflix снова вырвался на первое место по числу номинаций. И вот спустя год лидер снова HBO с 130 потенциальными наградами. Netflix на втором месте с отставанием в одну потенциальную награду, а на третьем месте расположился Disney+ — его сериалы и телефильмы получили 71 номинацию.

Церемония вручения телевизионной премии «Эмми-2021» пройдет 19 сентября (в 3:00 по Киеву).

Список номинантов на «Эмми-2021» в главных категориях выглядит следующим образом:

Лучший драматический сериал

«Пацаны»

«Бриджертоны»

«Корона»

«Рассказ служанки»

«Страна Лавкрафта»

«Мандалорец»

«Поза»

«Это мы»

Лучший комедийный сериал

«Эмили в Париже»

«Хитрости»

«Кобра Кай»

«Чёрная комедия»

«Бортпроводница»

«Метод Комински»

«Тед Лассо»

«4лен» Лучший мини-сериал или телефильм «Я могу уничтожить тебя»

«Мэйр из Исттауна»

«Ход королевы»

«Подземная железная дорога»

«ВандаВижен» Лучший анимационный сериал «Большой рот»

«Закусочная Боба»

«Первобытный»

«Южный Парк»

«Симпсоны» Лучший короткометражный анимационный сериал «Любовь. Смерть. Роботы»

«Робоцып»

«Жил-был снеговик»

«Симпсоны: Пробуждение после тихого часа»

Лучшая актриса в драматическом сериале

Узо Одуба («Пациенты»)

Оливия Колман («Корона»)

Эмма Коррин («Корона»)

Элизабет Мосс («Рассказ служанки»)

Эм Джей Родригес («Поза»)

Джерни Смоллетт («Страна Лавкрафта»)

Лучший актер в драматическом сериале