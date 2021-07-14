Номинанты «Эмми-2021». В лидерах — «Корона», «Мандалорец» и «ВандаВижен»
13 июля американская телевизионная академия в прямом эфире объявила номинантов 73-й ежегодной телевизионной премии «Эмми», которая вручается за самые выдающиеся сериалы и другие телевизионные работы.
Наибольшее число номинаций получили сериалы «Корона» / The Crown и «Мандалорец» / The Mandalorian — оба проекта представлены в 24 категориях. Среди фаворитов также отличились «ВандаВижен» / WandaVision (23), «Рассказ служанки» / The Handmaidʼs Tale (21) и «Тед Лассо» / Ted Lasso (20).
В 2018 году впервые за 17 лет HBO уступил пальму первенства Netflix, в 2019 году первый снова вернул себе звание лидера, а в 2020 Netflix снова вырвался на первое место по числу номинаций. И вот спустя год лидер снова HBO с 130 потенциальными наградами. Netflix на втором месте с отставанием в одну потенциальную награду, а на третьем месте расположился Disney+ — его сериалы и телефильмы получили 71 номинацию.
Церемония вручения телевизионной премии «Эмми-2021» пройдет 19 сентября (в 3:00 по Киеву).
Список номинантов на «Эмми-2021» в главных категориях выглядит следующим образом:
Лучший драматический сериал
- «Пацаны»
- «Бриджертоны»
- «Корона»
- «Рассказ служанки»
- «Страна Лавкрафта»
- «Мандалорец»
- «Поза»
- «Это мы»
Лучший комедийный сериал
- «Эмили в Париже»
- «Хитрости»
- «Кобра Кай»
- «Чёрная комедия»
- «Бортпроводница»
- «Метод Комински»
- «Тед Лассо»
- «4лен»
Лучший мини-сериал или телефильм
- «Я могу уничтожить тебя»
- «Мэйр из Исттауна»
- «Ход королевы»
- «Подземная железная дорога»
- «ВандаВижен»
Лучший анимационный сериал
- «Большой рот»
- «Закусочная Боба»
- «Первобытный»
- «Южный Парк»
- «Симпсоны»
Лучший короткометражный анимационный сериал
- «Любовь. Смерть. Роботы»
- «Робоцып»
- «Жил-был снеговик»
- «Симпсоны: Пробуждение после тихого часа»
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Узо Одуба («Пациенты»)
- Оливия Колман («Корона»)
- Эмма Коррин («Корона»)
- Элизабет Мосс («Рассказ служанки»)
- Эм Джей Родригес («Поза»)
- Джерни Смоллетт («Страна Лавкрафта»)
Лучший актер в драматическом сериале
- Реге Жан-Пейдж («Бриджертоны»)
- Билли Портер («Поза»)
- Мэттью Риз («Перри Мейсон»)
- Стрелинг К. Браун («Это мы»)
- Джонатан Мейджорс («Страна Лавкрафта»)
- Джош О’Коннор («Корона»)
Лучшая актриса в комедийном сериале
- Кейли Куоко («Бортпроводница»)
- Эйди Брайант («Выскочка»)
- Эллисон Дженни («Мама»)
- Трейси Эллис Росс («Чёрная комедия»)
- Джин Смарт («Хитрости»)
Лучший актер в комедийном сериале
- Энтони Андерсон («Чёрная комедия»)
- Уильям Х. Мэйси («Бесстыжие»)
- Майкл Дуглас («Метод Комински»)
- Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)
- Кинан Томпсон («Кинан»)
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме
- Аня Тейлор-Джой («Ход королевы»)
- Кейт Уинслет («Мэйр из Исттауна»)
- Микаэла Коэл («Я могу тебя уничтожить»)
- Синтия Эриво («Гений: Арета»)
- Элизабет Олсен («ВандаВижен»)