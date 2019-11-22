Новое подразделение Sony займется исследованиями и разработками в сфере ИИ

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Sony Corporation официально объявила о создании нового подразделения Sony AI. Новоявленная организационная единица с офисами в Японии, Европе и США займется фундаментальным исследованиям и разработкам в области искусственного интеллекта.

В Sony рассчитывают, что объединение технологий ИИ с техническими активами корпорации, включая решения в области визуализации, робототехники и развлечений, не только трансформирует все существующие направления деятельности компании, но и приведет к созданию новых. Кроме того, одной из долгосрочных целей Sony AI названо «содействие решению общих глобальных проблем, выходящих за пределы сферы бизнеса Sony».

«Миссия Sony AI — раскрыть человеческое воображение и творческий потенциал с помощью ИИ», — говорится в заявлении компании.

Согласно пресс-релизу, новое подразделение намерено заняться исследованиями и разработкой искусственного интеллекта как в физическом, так и в виртуальном пространстве. При этом в японской корпорации обещают следить за тем, что их ИИ-разработки были «справедливыми, прозрачными и подотчетными».

Планы Sony AI на ближайшее будущее включают запуск трех проектов в игровой индустрии, гастрономии, области визуализации и сенсоров. Предполагается, что внедрение новых ИИ-технологий, разработанных в рамках этих проектов, будет иметь решающее значение для дальнейшего повышения ценности ряда профильных направлений бизнеса Sony в ближайшие годы.

Напоследок отметим, что возглавит Sony AI Хироаки Китано, президент и гендиректор Sony Computer Science Laboratories.

Источник: VC