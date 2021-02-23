Новый сериал «The Irregulars» от Netflix расскажет о группе детей-беспризорников, которые раскрывают дела вместо Шерлока Холмса [премьера 26 марта 2021 года]

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После фильма «Энола Холмс» стриминговый сервис Netflix решил продолжить исследование мира гениального сыщика и предложил новый взгляд на помощников Шерлока Холмса в сериале The Irregulars.

Если вы знакомы с литературной основой от Артура Конан Дойла, то наверняка в курсе, что агентурные данные для Шерлока поставляли преимущественно дети-беспризорники, которые отлично знали все закоулки Лондона и на которых никто не обращал особого внимания, позволяя без проблем следить за подозреваемыми и собирать улики.

Авторы нового сериала The Irregulars предлагают задуматься, а что, если на самом деле все дела раскрывались беспризорниками, а Шерлок Холмс просто присваивал себе плоды их побед? Судя по первому тизер-трейлеру, в сериале также будут присутствовать элементы мистики, хоррора и драмы.

Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером выступил Том Бидуэлл (Watership Down). В главных ролях снялись Генри Ллойд-Хьюз, Ройс Пьерресон, Кларк Питерс, Таддеа Грэм, Дарси Шоу, Джоджо Макари, МакКелл Дэвид, Харрисон Остерфилд, Шейла Атим, Эйдан МакАрдл и другие.

Результат работы команды творцов мы сможем оценить уже через месяц — 26 марта 2021 года, когда на Netflix выйжет первый сезон проекта The Irregulars в составе восьми серий.

Источник: Polygon, Netflix