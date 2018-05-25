Очередной спин-офф «Звездных Войн» посвятят охотнику за головами Бобе Фетту, снимет картину режиссер «Логана» Джеймс Мэнголд

По данным издания «The Hollywood Reporter» очередным ответвлением киновселенной «Звездных Войн» станет фильм об антигерое и охотнике за головами Бобе Фетте. Если спин-офф о юном Хане Соло еще можно объяснить важностью героя для мира Star Wars, то необходимость отдельного фильма о таком второстепенном персонаже, как Боба Фетт, вызывает серьезные вопросы.

Напомним, что Боба Фетт лишь эпизодически появляется в оригинальной трилогии, где он продает Джаббе Хатту замороженного Хана Сола, после чего погибает во время побега последнего. Во второй трилогии роль наемника заметно больше (в частности, раскрывается его происхождение — это «кастомный» клон наемника Джанго Фетта), однако в любом случае на роль ключевого героя он не претендует.

Дата релиза и название будущего фильма пока не называются (хотя уже сейчас можно предположить, что это будет «Boba Fett: A Star Wars Story»), однако уже известно, кто именно будет над ним работать. Сценаристом и режиссером выступит Джеймс Мэнголд, снявший такие картины, как «Рыцарь дня» (2010), «Росомаха: Бессмертный» (2013) и «Логан» (2017), а помогать ему будет продюсер Саймон Кинберг, который занимался франшизами «Люди Икс», «Дэдпул», «Звездные войны» и др.

Отметим, что первые слухи о спин-оффе, посвященном Бобе Фетту появились еще в 2013 году, когда к проекту был приписан режиссер «Фантастической четвёрки» (2015) Джош Транк. Однако после финансового провала этой картины и покупки Lucasfilm компанией Disney, данный проект был поставлен на паузу.

Возвращаясь к потенциальным спин-оффам из серии A Star Wars Story отметим, что кроме уже вышедшего фильма о Хане Соло и вышеупомянутом Бобы Фетте, в планах Disney еще как минимум две части об Оби-Ван Кеноби и Лэндо Калриссиане.

Источник: Polygon