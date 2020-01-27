«Ограбление»: Porsche впервые за 23 года снял рекламу для Супербоула. И это реклама электромобиля Taycan [видео]

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Немецкий автопроизводитель Porsche не снимал рекламу для Супербоула ровно 23 года, но в текущем году решил прервать эту полосу. Пойти на это немцев заставило желание продемонстрировать американской публике свой электрический суперкар Porsche Taycan.

В ролике с названием The Heist / «Ограбление» дерзкий молодой человек решает угнать Taycan из музея Porsche в Штутгарте. Воспользовавшись бесшумностью электромобиля, он уводит спорткар буквально из-под носа скучающей охраны. Впрочем, в итоге все равно срабатывает сигнализации (хваленая немецкая педантичность) и охранники не находят ничего лучшего, чем разобрать музейные экспонаты (917 K, 918 Spyder, Porsche 911 и т.д.) и отправиться в погоню за электромобилем в стиле «Форсажей» (в конце ролика зрителя ожидает твист, но мы не будем его спойлерить).

Во время Супербоула зрителям покажут сокращенную 60-секундную версию, вы же можете посмотреть полноценный 2,5-минутный фильм:

Представители бренда отметили, что в последний раз показывали рекламу на U.S. Super Bowl 1997 года. Уже тогда мероприятие было одним из самых популярных у американской аудитории, соответственно, присутствие ролика в рекламных паузах игры позволяет донести свой посыл до максимальной широкой аудитории.

Отметим, что Porsche будет не единственной компанией, которая собирается использовать Супербоул для рекламы электромобиля. Второго февраля там же можно будет увидеть анонс нового электрического пикапа Hummer от General Motors с участием известного баскетболиста Леброна Джеймса.

Источник: Porsche